和食さと　「鹿児島県産うなぎフェア」が6/25(木)からスタート

SRSホールディングス株式会社

〈期間限定〉 2026年6月25日(木) ～8月5日(水)予定

■鹿児島県産のうなぎを特別御膳で堪能できる「鹿児島県産うなぎフェア」がスタート

国内202店舗を展開する「和食さと」では、2026年6月25日(木)から期間限定メニュー「鹿児島県産うなぎフェア」を販売いたします。

和食さと「鹿児島県産うなぎフェア」の3つのポイント！

(1) うな丼やうなたま、鰻の酢の物など、鹿児島県産うなぎを多彩な料理で堪能できる「鹿児島県産うなぎ御膳」

(2) 鹿児島県産うなぎの香りと旨味に特製たれと熱々のごはんを合わせ、至高の味わいに仕上げた「鹿児島県産うな重」

(3) ご一緒にこちらもどうぞ。お家で鹿児島県産うな重を楽しむメニューもご用意

【鹿児島県産うなぎフェア 商品紹介】

(1)色んな料理でうなぎを味わいたい方に

鹿児島県産うなぎ御膳 3,900円(税込4,290円)

特製たれでふっくらとした上品なうなぎの美味しさをさらに引き立てるミニサイズのうな丼に、うなたま・うなとろ・鰻の酢の物など、滋味あふれる鰻料理を味わえる鰻づくしの特別御膳。他、お造り盛り合わせや夏の天ぷら盛り合わせに、肝吸いをお付けし、より贅沢な味わいに。和食さとがお贈りする多彩な鰻料理とともに、至福のひとときをお過ごしください。

※「肝吸い」には鹿児島県産・宮崎県産の鰻を使用しております。

(2)うな重でじっくりとうなぎの美味しさに舌鼓を打ちたい方に

鹿児島県産うな重＜上＞ 4,000円(税込4,400円) (3/4尾)※写真は鹿児島県産うな重＜上＞です。

香ばしく焼き上げた鹿児島県産うなぎは、食欲そそる芳醇な香りと、ふっくらと柔らかく旨味あふれる身が特徴。そこにさと自慢のコクのある特製たれと、熱々のごはんが合わさり至高の味わいに。うなぎをじっくりと味わいたいという方にぜひお召し上がりいただきたい、特別なうな重です。

※＜並＞(1/2尾)・＜特上＞(1尾)もご用意しております。

■こちらもご一緒にどうぞ。こだわり一品にテイクアウトもご用意

肝串 699円(税込768円)

濃厚な旨味とほろ苦さに、甘辛い特製たれが絡み奥深い味わいに。和膳やお重のおともにもよし、お酒と一緒に贅沢なおつまみとして楽しむもよし。ぜひご一緒にお楽しみください。

※肝串は鹿児島県産・宮崎県産の鰻を使用しております。

※写真は鹿児島県産うな重＜上＞です。【お持ち帰り用】鹿児島県産うな重

極上のうな重をお家でもお楽しみいただけるテイクアウト商品。＜並＞・＜上＞・＜特上＞の3種をご用意しております。さらに前日までのご予約で通常料金から15％割引する「早割キャンペーン」も開催中。この機会にぜひ和食さとのテイクアウトうな重をご利用ください。

【お持ち帰り用】鹿児島県産うな重

・並 税込2,808円 ⇒ 早割価格 税込2,386円

・上 税込4,104円 ⇒ 早割価格 税込3,488円

・特上 税込5,400円 ⇒ 早割価格 税込4,590円

お持ち帰り用うな重について詳しくはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000929.000122416.html

【キャンペーン概要】

■対象店舗： 和食さと全店(202店舗)

■販売期間： 2026年6月25日(木)～8月5日(水)予定

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合があります。

※販売状況により売り切れの場合もありますのでご了承ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・休止する場合があります。

※早割はお持ち帰り用商品のみ対象です。

※「肝吸い」には鹿児島県産・宮崎県産の鰻を使用しております。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(http://srsholdings.com)

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