姿勢が変わると、顔も肌も変わる。おおもり整体院が講座を開催

株式会社ミライ企画

株式会社ミライ企画（東京都品川区、代表取締役：小野由衣子）が運営する「おおもり整体院」は、整体で整える姿勢と美肌を学ぶワークショップを2026年6月6日（土）に開催しました。副院長の水野による、血流・リンパの流れと姿勢が美肌に与える影響についての講義、姿勢改善のワーク、さらにスキンケア製品のデモンストレーションを行い、参加者が体験を通して学べる充実した2時間となりました。

※なお本記事作成にあたり、参加者の皆様より許可を得て撮影・投稿しています。

【おおもり整体院の願い】

おおもり整体院では「からだ整う、こころ満ちる」をコンセプトに、これまでさまざまなイベントを開催し、情報を発信してきました。

「最近、顔がむくみやすい」「肌がくすんで見える、ハリが出ない」「スキンケアを頑張っても、正直変化を感じにくい」-そんなお悩みを抱える方は少なくありません。その原因は、実は「顔」や「肌」ではなく、姿勢や血の巡りにあるかもしれません。

スキンケアやインナーケアはもちろん大切ですが、まず姿勢を整えることで血流とリンパの流れを回復させることが、美肌への根本的な近道です。

そこで今回は、整体 × セルフケア・血流と姿勢と肌の仕組み・スキンケアの正しい使い方を組み合わせ、その場で「顔が軽い・上がる・トーンが変わる」感覚を体験できる実践型ワークショップを開催しました。

【ワークショップ内容】

■ 講義：肌・姿勢・インナーケアの深いつながり

副院長の水野より、「なぜ整体が美肌につながるのか」について、からだの仕組みをもとに丁寧に解説しました。

１.肌の構造とターンオーバー

肌の基礎知識として、肌は表皮・真皮・皮下組織の3層構造からなり、一定周期で生まれ変わる「ターンオーバー」によって維持されています。このサイクルは20代で約28日ですが、加齢とともに徐々に遅くなり、50代以降では60日以上かかることも珍しくありません。年齢を重ねるほど、肌の土台となるからだのケアが重要になってきます。

２.整体と肌の関係

姿勢が崩れると、血流・リンパの滞りが生じ、顔のむくみ・肌のくすみ・たるみの原因となります。また姿勢不良は顔まわりの筋肉の張りにも影響し、フェイスラインの崩れやマリオネットラインの深化にもつながります。これらを根本から改善するアプローチが、整体によるからだの調整です。

さらに、夏場はとくに紫外線によるダメージ・発汗による乾燥・冷房による血行不良が重なり、ターンオーバーが乱れやすい季節。だからこそ夏直前のこの時期に、姿勢と血流を整えておくことが美肌づくりの大きなカギとなります。

３.インナーケアの重要性

腸内環境を整えることで、肌状態が整いやすくなるほか、睡眠の質の向上や気分の改善など、美容と健康に広くよい影響をもたらします。また、夏の紫外線が気になる季節に向けた肌ケアには、以下のような栄養素を食事やサプリメントで意識的に補うことも有効です。

・ビタミンC：肌のトーンケアに役立つ栄養素。

・ビタミンA：肌の生まれ変わりをサポートする栄養素として知られる。

・ビタミンB2：肌の健康維持に役立つ栄養素。

スキンケアもインナーケアも、からだの土台である『姿勢と血流』が整ってこそ、その効果が最大限に発揮されます。まず整体でからだを整えることーーそれが、美肌への最も確実な近道です。

■ セルフストレッチ・姿勢チェック

参加者全員で横・正面からの姿勢チェックを実施。耳・肩・股関節・膝関節・外くるぶしが一直線に並ぶ「正しい姿勢」のポイントを確認しながら、自身のからだの歪みへの気づきを深めていただきました。

その後、背中・首まわり・胸郭を中心としたセルフストレッチを全員で実践しました。

ワークを通じて、参加者それぞれが自身の姿勢の変化をリアルタイムに体感していただきました。

■ スキンケアデモンストレーション

整えた血流・リンパの流れをさらに活かすためのスキンケア方法を、デモンストレーション形式でご紹介しました。洗顔・ローション・エッセンス・クリーム・UVケアの各ステップを丁寧に解説し、参加者のお一人にモデルとして実際に体験していただきました。

【イベント詳細】

〇イベント名： 夏まで1ヶ月！プロの整体師が教える！姿勢を整え美肌を作るワークショップ

〇開催日時： 2026年6月6日（土）11:00～13:00

〇開催場所： IDEA BOX SHARE OFFICE（品川区西大井1丁目15-9）

〇参加費： 5,500円（税込）／洗顔フォームプレゼント付き

【ミライ企画について】

株式会社ミライ企画では、地元品川・大森エリアの企業様やお住まいの方向けに、薬膳や漢方の魅力をお伝えするセレクトショップと整体院を運営するとともに、美容や健康をテーマとしたイベントを開催しております。漢方や薬膳を主軸とした内面からのサポートと、整体による外面からのサポートの両方に対応できる強みを活かし、美容や健康を大切にされる皆さまのお役に立てる活動を継続してまいります。

【「おおもり整体院」「MART」のご紹介】

「おおもり整体院」は、国家資格保有者が、カウンセリングを通じて人それぞれに違った歪みや根本の原因に向き合い、一人ひとりに最適な施術計画をご提案します。完全予約制のフルオーダー施術により、痛みや悩みのない健康的な身体へ導きます。腰痛・首肩こり・骨盤矯正・体質改善といったお悩みにも対応し、根本改善を目指した施術をご提供しています。

併設するセレクトショップ「MART」では、体によい原料や品質にこだわった漢方茶、スキンケア、食品等の販売を通じて、お客さまの健康や自ら体を整える生活習慣をご提案いたします。

その他、品川・大森エリアの地域活性化や多くの方の健康のお役に立てるよう、ワークショップの開催など店頭以外でのさまざまな活動を行っています。

■ おおもり整体院HP： https://seitai.mart-tokyo.com/

■ ホットペッパービューティー： https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000619064/

【店舗情報】

■ 住所:東京都品川区南大井5-26-14

■ 営業時間:12:00~23:00

※ 土曜日のみ12:00~18:00

※ 臨時休業の場合もございますので、最新の情報はX(旧Twitter)でご確認ください。

■ 定休日:日・月・祝日

■ ホームページ:https://mart-tokyo.com/

■ ECサイト:https://online.mart-tokyo.com/

■ 公式LINE:https://lin.ee/i04nXaw

■ X(旧Twitter):https://x.com/omorimart

■ Instagram:https://www.instagram.com/omori_seitai_mart/