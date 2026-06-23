primeNumber、清水建設のデータ基盤構築を支援しデータドリブン経営を加速

株式会社primeNumber

株式会社primeNumber（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：田邊 雄樹）は、清水建設株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：新村 達也）のデータ基盤構築を支援したことを発表します。

導入背景・内容

清水建設は長期ビジョンとして「SHIMZ VISION 2030」を策定しており、その中で目指す姿として「スマートイノベーションカンパニー」を掲げています。そしてスマートイノベーションカンパニーを実現するための重要なテーマの1つがデータドリブン経営です。

しかし、建設現場の入退場データや現場の人流データなど数千万件規模の大容量データを扱う際に、当初構築していたオンプレミス環境の仮想統合基盤では処理能力に限界があり、分析を完了できない状態にありました。また、セキュリティ上の厳格な制約により、クラウドからオンプレミスのデータに直接アクセスできないという課題も抱えていました。

これらの課題を解決するため、直感的なUIで非エンジニアでもデータ連携を実現できる「TROCCO」と、オンプレミス環境からのセキュアなデータ連携を実現するオプション機能「Self-Hosted Runner」を導入しています。



本事例では、ジール社が伴走支援するパートナーとして参画しています。

導入効果

全社横断のデータ分析基盤の構築

入退場データや人流データなど多様な現場データをクラウドDWH（データウェアハウス）のSnowflakeに一元収集・管理する基盤を構築したことで、全社横断的なデータ分析が可能になりました。データドリブン経営の推進に向け、人員配置の最適化など具体的なビジネス課題の解決にも活用が進んでいます。

大容量データの安定処理を実現

TROCCOとSnowflakeを活用したクラウドデータ基盤を構築することで、数千万件規模の大容量データを安定して処理できる環境が整いました。既存の仮想統合基盤では完了できなかった分析処理も、確実に実行できるようになりました。

厳格なセキュリティ要件を満たしたクラウド連携の実現

「Self-Hosted Runner」の導入により、セキュリティ要件が厳しいオンプレミス環境のデータをクラウドへ安全に連携することが可能になりました。建設現場の機密性の高いデータを適切に管理しながら、クラウドの利便性を活用できる環境が整備されました。

詳細は下記の導入事例記事をご参照ください。

▼清水建設がデータを元に取り組む人員配置の最適化とは ～TROCCOとSnowflakeで大容量データの安定処理と高度なセキュリティ要件を同時にクリアした全社横断のデータ基盤構築の裏側～

https://primenumber.com/cases/shimizu-corporaion

クラウドETL「TROCCO」とは

「TROCCO（トロッコ）」は、2,500以上の企業・団体に導入されているクラウドETLサービスです。ETL（データ転送）機能に留まらず、データマート生成機能、ワークフロー機能、権限管理など、データ基盤の構築や運用に必要な機能を備えています。TROCCOで、データ利活用における一連のデータエンジニアリングプロセスを自動化し、お客様のデータ活用を支援します。

URL：https://primenumber.com/services/trocco/

株式会社primeNumber 概要

primeNumberはデータとAIを企業の成長エンジンへと進化させる、データテクノロジーカンパニーです。AI-Readyなデータ基盤を実現するデータテクノロジーを軸に、ソリューションサービスを通じてAI-Nativeな事業成長をご支援します。

■ 会社名

株式会社primeNumber（英文名：primeNumber Inc.）

■ 代表

代表取締役CEO 田邊 雄樹

■ 設立

2015年11月

■ オフィス

〒141-0021

東京都品川区上大崎三丁目１番１号 JR東急目黒ビル5F

■ 企業サイト

https://primenumber.com/company

■ 事業内容

・クラウドETL「TROCCO」の開発・運営

・AIデータプラットフォーム「COMETA」の開発・運営

・データテクノロジー領域の課題解決を実現するプロフェッショナルサービスの提供

・エージェント型AIソリューション「primeBusinessAgent」の提供

本リリースお問い合わせ先

株式会社primeNumber

広報担当 小板橋美世、村島夏美

e-mail：pr@primenumber.com