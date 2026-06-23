がん生活支援アプリ「michiteku YOHA（よは）」日々の記録から、医師への相談内容の整理までスムーズに

株式会社michiteku

株式会社michiteku（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤山 昌彦、以下「当社」）は、がん生活支援アプリ「michiteku YOHA（よは、以下「YOHA」）」において、これまでmichiteku Webで提供していた対話支援機能「My診察準備」をアプリ内で利用できるアップデートを実施いたしました。

これにより、日々の体調記録を振り返り、通院予定を確認しながら、医師に相談したい内容の整理ができるようになり、診察準備までをアプリで一貫して行えます。

michiteku YOHAは、がん治療と日常生活の両立をサポートする通院予定管理アプリです。

■今回のアップデートのポイント- 日常の記録から、通院予定の管理、診察準備までをひとつのアプリ内で行えます。- 体調変化や気掛かりなど日々の記録を振り返り、医師へ相談したい内容を整理できます。- がんの種類や治療段階に応じた不安や悩み、医師へ聞きたいことをAIとの対話や質問例を通じて具体的な質問としてまとめられます。■アップデートにより実際に体験できること

1．「My診察準備」がYOHAアプリ内で利用可能に

これまでmichiteku Webで提供していた「My診察準備」を、YOHAのアプリ内でお使いいただけるようになりました。日々の記録の振り返りや通院予定の確認の中で、「次の診察でこれを聞いてみよう」、「最近の体調や治療への不安を伝えたい」と思ったタイミングで、そのまま診察準備を進めることができます。

2．質問例を参考に、医師へ相談したい内容を整理できる

気になっていることをフリーワードで入力するか、「通院の頻度」「食事のとり方」など、がん腫ごと（大腸がん、肺がん、胃がん、乳がんの4種類）の代表的な10の悩み・キーワードから1つ選ぶことで、医師への質問例が自動で表示されます。「聞きたいことはあるものの、どのように伝えればよいかわからない」といった場合でも、自分の状況に近い質問を参考にしながら整理できます。

3．AIとの対話を通じて体調や相談内容を整理できる

AIとのチャット形式のやり取りを通じて、現在の体調や相談したい内容を整理できます。日々の体調変化やがんの種類、治療段階に応じた副作用、生活への影響、検査、再発などの不安を、医師へ的確に伝えるための具体的な質問としてまとめるサポートを行います。

■アップデートの背景

YOHAはこれまで、通院予定の管理や日々の記録を通じて、がん患者さんの「通院」と「日常」を支援してきましたが、診察前に聞きたいことや体調の変化を振り返ることで医師へ伝えたい内容を整理する「診察準備」については、十分に支援できていませんでした。

そこで今回、これまでmichiteku Webで提供していた対話支援機能「My診察準備」をYOHAアプリ上で日々の記録とあわせて利用できるようにし、日々の記録や通院予定の確認から診察準備までをひとつのアプリで出来るようにしました。

今後もmichitekuは、患者さんが自分らしく治療と日常生活を両立できるように寄り添うサービスの提供を進めてまいります。

■がん生活支援アプリ「michiteku YOHA」について

YOHAは、がん治療と日常生活の両立をサポートする通院日管理アプリです。治療予定の可視化や通院のリマインド、日々の記録などを通じて、患者さん自身が治療スケジュールを無理なく把握・管理できるよう設計されています。「がんに向き合いすぎずに、自分らしく日々を過ごしてほしい」──そんな想いから生まれたYOHAは、治療の“管理ツール”であると同時に、心の余白を支える“生活ツール”として、多くのがん患者さんにご利用いただいています。

■YOHAの利用について

サービスURL：https://intro.michiteku.com/app

価格：無料（アプリダウンロード後、会員登録を行うことで、すべての機能をお使いいただけます。）

ダウンロード方法：

（App Store） https://apps.apple.com/jp/app/id6535674207

（Google Play） https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michiteku.loki&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michiteku.loki&hl=ja)

■株式会社michitekuについて

michitekuは、「がんになっても怖くない、誰もがそう思えるような世界をつくる」をビジョンに掲げ、ヘルスケア分野における情報処理・情報提供サービス事業を展開することで、がん患者さんを取り巻く社会的な課題の解決に向けて取り組んでいます。

会社名： 株式会社 michiteku

URL： https://www.michiteku.jp

所在地： 東京都区中央区京橋三丁目１番１号14F

代表者： 代表取締役 藤山 昌彦

事業内容： 医療およびヘルスケアに関する情報収集、情報処理および情報提供サービス等

会社設立： 2022年11月16日

従業員数： 20名（2026年4月1日現在）

※ michitekuの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社michitekuの登録商標または商標です。