MIKIMOTO「Home & Lifestyle」ライン発表

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株式会社ミキモト

MIKIMOTO（本社：東京都中央区／代表取締役社長：橋本 靖彦）は、2026年6月、新たなライフスタイルカテゴリー「Home & Lifestyle（ホーム＆ライフスタイル）」を展開いたします。


MIKIMOTOがこれまで培ってきたジュエリーづくりの精神と美意識を、“身にまとう美”から“日常空間を構成する美”へ。ジュエリーの世界で磨き上げてきた美の構造とクラフツマンシップを、様々なライフスタイルシーンへと広げ、日常に豊かな彩りを添えます。




【詳細URL】https://www.mikimoto.com/jp_jp/home-and-lifestyle-all



「M Signature」

・プレートセット　 \ 60,500（税込） ボーンチャイナ製 (一部金加飾) ※3枚セット


・マグカップペア 　\ 44,000（税込） ボーンチャイナ製 (一部金加飾) ※2個セット


・ネクタイ 　　　　\ 39,600（税込） シルク100%


・フォトフレーム 　\ 55,000（税込） 真鍮製（ピンクゴールド）、アコヤ真珠


※リング 　　　　　\ 1,430,000（税込）18Kイエローゴールド、アコヤ真珠、ダイアモンド



“身にまとう美”から“日常空間を構成する美へ” Home & Lifestyle

新たにMIKIMOTOが展開する「Home & Lifestyle」は、クラフツマンシップ、素材への敬意、そして静かな輝きを宿したライフスタイルコレクションです。


これまで展開してきたラグジュアリーギフトなどのプロダクトを統合・再編し、ジュエリーと同様のデザイン哲学に基づく新カテゴリーとして再構築いたしました。


MIKIMOTOがジュエリー製作を通じて培ってきた美意識とものづくりの精神を、日常空間へと拡張。素材の質感やフォルム、細部に宿る繊細な美しさにこだわり、暮らしの中に上質な彩りと豊かさをもたらします。




・スカーフ Lagoon Blue　　\ 66,000（税込） シルク100%


・スカーフ Midnight Black　\ 66,000（税込） シルク100%


・スカーフ Moonset Gray　 \ 66,000（税込） シルク100%





・ボールペン Black　　\ 605,000（税込） 本体／ジュラルミン製、一部真鍮、18Kホワイトゴールド、アコヤ真珠、ダイアモンド



・ボールペン White　 \ 825,000（税込） 本体／セラミック製、一部真鍮、18Kイエローゴールド、アコヤ真珠、ダイアモンド



「Bow Charm（ボウ チャーム）」

アイコニックな「Bow Charm」ネックレスを縁にあしらった、ボーンチャイナのプレートとマグカップが新たに登場。テーブルにジュエリーを纏うようなときめきと、優雅なアクセントを添えます。




・プレートセット　\ 49,500（税込）ボーンチャイナ製 (一部プラチナ加飾)


※3枚セット



・マグカップペア　\ 33,000（税込）ボーンチャイナ製 (一部プラチナ加飾)


※2個セット



「M Signature（M シグネチャー） 」

「M Signature」のグラフィカルなパターンをゴールドカラーで際立たせた、ボーンチャイナのプレートセット。縁を彩るゴールドのラインには、熟練職人の手仕事が息づきます。テーブルセッティングに洗練された華やぎをもたらします。




・プレートセット　\ 60,500（税込） ボーンチャイナ製 (一部金加飾) ※3枚セット


※リング　　　　　\ 1,430,000（税込）18Kイエローゴールド、アコヤ真珠、ダイアモンド





フォトフレーム　\ 55,000（税込）真鍮製（ピンクゴールド）、アコヤ真珠


※ペンダント　　\ 456,500（税込）18Kピンクゴールド、ダイアモンド



【MIKIMOTOについて】

1893年、MIKIMOTOの創業者 御木本幸吉は、世界で初めて真珠の養殖に成功。以来、世界で唯一ともいえる、生産から販売までの一貫体制により、確かな品質、優れたデザイン、 卓越した技術によるハイクオリティなジュエリーを一世紀以上にわたり提供しています。「世界中の女性を真珠で飾りたい」と願い続けた創業者の思いを受け継ぎ、日本を代表するトップジュエラーとして、東京・銀座4丁目の本店をはじめ、パリ・ヴァンドーム広場、ニューヨーク・五番街、ロンドン・ニューボンドストリートなど各地に出店。中国、シンガポール、タイなどアジアにおいても広く店舗を展開しています。