MIKIMOTO「Home & Lifestyle」ライン発表

株式会社ミキモト

MIKIMOTO（本社：東京都中央区／代表取締役社長：橋本 靖彦）は、2026年6月、新たなライフスタイルカテゴリー「Home & Lifestyle（ホーム＆ライフスタイル）」を展開いたします。

MIKIMOTOがこれまで培ってきたジュエリーづくりの精神と美意識を、“身にまとう美”から“日常空間を構成する美”へ。ジュエリーの世界で磨き上げてきた美の構造とクラフツマンシップを、様々なライフスタイルシーンへと広げ、日常に豊かな彩りを添えます。

【詳細URL】https://www.mikimoto.com/jp_jp/home-and-lifestyle-all

「M Signature」

・プレートセット \ 60,500（税込） ボーンチャイナ製 (一部金加飾) ※3枚セット

・マグカップペア \ 44,000（税込） ボーンチャイナ製 (一部金加飾) ※2個セット

・ネクタイ \ 39,600（税込） シルク100%

・フォトフレーム \ 55,000（税込） 真鍮製（ピンクゴールド）、アコヤ真珠

※リング \ 1,430,000（税込）18Kイエローゴールド、アコヤ真珠、ダイアモンド

“身にまとう美”から“日常空間を構成する美へ” Home & Lifestyle

新たにMIKIMOTOが展開する「Home & Lifestyle」は、クラフツマンシップ、素材への敬意、そして静かな輝きを宿したライフスタイルコレクションです。

これまで展開してきたラグジュアリーギフトなどのプロダクトを統合・再編し、ジュエリーと同様のデザイン哲学に基づく新カテゴリーとして再構築いたしました。

MIKIMOTOがジュエリー製作を通じて培ってきた美意識とものづくりの精神を、日常空間へと拡張。素材の質感やフォルム、細部に宿る繊細な美しさにこだわり、暮らしの中に上質な彩りと豊かさをもたらします。

・スカーフ Lagoon Blue \ 66,000（税込） シルク100%

・スカーフ Midnight Black \ 66,000（税込） シルク100%

・スカーフ Moonset Gray \ 66,000（税込） シルク100%

・ボールペン Black \ 605,000（税込） 本体／ジュラルミン製、一部真鍮、18Kホワイトゴールド、アコヤ真珠、ダイアモンド

・ボールペン White \ 825,000（税込） 本体／セラミック製、一部真鍮、18Kイエローゴールド、アコヤ真珠、ダイアモンド

「Bow Charm（ボウ チャーム）」

アイコニックな「Bow Charm」ネックレスを縁にあしらった、ボーンチャイナのプレートとマグカップが新たに登場。テーブルにジュエリーを纏うようなときめきと、優雅なアクセントを添えます。

・プレートセット \ 49,500（税込）ボーンチャイナ製 (一部プラチナ加飾)

※3枚セット

・マグカップペア \ 33,000（税込）ボーンチャイナ製 (一部プラチナ加飾)

※2個セット

「M Signature（M シグネチャー） 」

「M Signature」のグラフィカルなパターンをゴールドカラーで際立たせた、ボーンチャイナのプレートセット。縁を彩るゴールドのラインには、熟練職人の手仕事が息づきます。テーブルセッティングに洗練された華やぎをもたらします。

・プレートセット \ 60,500（税込） ボーンチャイナ製 (一部金加飾) ※3枚セット

※リング \ 1,430,000（税込）18Kイエローゴールド、アコヤ真珠、ダイアモンド

フォトフレーム \ 55,000（税込）真鍮製（ピンクゴールド）、アコヤ真珠

※ペンダント \ 456,500（税込）18Kピンクゴールド、ダイアモンド

【MIKIMOTOについて】

1893年、MIKIMOTOの創業者 御木本幸吉は、世界で初めて真珠の養殖に成功。以来、世界で唯一ともいえる、生産から販売までの一貫体制により、確かな品質、優れたデザイン、 卓越した技術によるハイクオリティなジュエリーを一世紀以上にわたり提供しています。「世界中の女性を真珠で飾りたい」と願い続けた創業者の思いを受け継ぎ、日本を代表するトップジュエラーとして、東京・銀座4丁目の本店をはじめ、パリ・ヴァンドーム広場、ニューヨーク・五番街、ロンドン・ニューボンドストリートなど各地に出店。中国、シンガポール、タイなどアジアにおいても広く店舗を展開しています。