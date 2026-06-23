パスキー認証サービス「PASUTTO(R)」にログイン時の「リスク分析オプション」を追加

NTTテクノクロス株式会社

NTTテクノクロス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡敦子、以下「NTTテクノクロス」）は、パスキー認証サービス「PASUTTO」に、ログイン時の通常とは異なる挙動を分析する「リスク分析オプション」（*1）を追加した新バージョンを2026年7月下旬から提供開始します。

■ 背景

近年、パスキー認証はパスワードに依存しない次世代の認証方式として注目されており、認証強化と利便性向上の両面から導入が進んでいます。主要なプラットフォームやサービス提供者においても、パスキーを活用した認証基盤への移行が広がりつつあります。

一方で、認証方式の強化に加え、ログイン時の挙動や利用環境をもとに不正の兆候を把握し、必要に応じて追加の確認や対策を行うリスクベース認証の考え方を取り入れた、より高度で柔軟な不正対策が求められています。こうした考え方は、各種業界ガイドラインや各省庁の監督指針等に沿った運用の観点からも重要性が増しています。

特に金融分野においては、オンライン取引の普及に伴い、不正アクセスや口座乗っ取り被害の影響が深刻化しています。フィッシングや情報漏えいなどを起点とした攻撃も高度化しており、ログイン時の端末情報やアクセス元IPアドレス、利用時間帯などをもとに、通常とは異なる挙動を検知する仕組みへの関心が高まっています。

こうした背景をふまえ、NTTテクノクロスでは、端末情報（Cookie）の有無やアクセス元IPアドレスの履歴などの要素をもとにログイン時のリスクを自動分析し、サービス提供者に結果を通知する「リスク分析オプション」を開発しました。これにより、簡単かつ高セキュリティというパスキー認証の特性を活かしつつ、ログイン時の不審な挙動を把握でき、サービス提供者による不正アクセス対策・運用設計を支援します。

また、本機能は、金融庁が示す「顧客のログイン時の挙動の分析による不正アクセスの検知（ログイン時の振る舞い検知）」（*2）の考え方をふまえた実装や運用の一助となることを目指しています。

■ 新機能の特長

（１）パスキー認証と組み合わせた挙動分析によりセキュリティを強化

高い安全性が期待されるパスキー認証に、ログイン時の状況をもとに通常とは異なる挙動を分析する仕組みを組み合わせることで、不正端末の利用や端末の盗難などによる不正アクセスへの対策を強化できます。これにより、サービス提供者における多層的なセキュリティ対策の一手段として活用できます。

（２）ログイン時の不審な挙動の把握を支援

端末情報（Cookie）の有無やアクセス元IPアドレスの履歴などをもとに、通常とは異なるログイン挙動を分析し、サービス提供者が必要に応じた追加確認や運用判断を行いやすくします。

（３）業界ガイドラインや監督指針をふまえた運用検討に活用可能

金融庁が示す「顧客のログイン時の挙動の分析による不正アクセスの検知」の考え方をふまえ、各種業界ガイドラインや監督指針をふまえた運用の検討に役立てることができます。

■ 今後の展開

当社は今後も「PASUTTO」を通じて、パスキー認証の普及とともに、サービス提供者の安全なログイン体験と不正アクセス対策の高度化を支援してまいります。

■ 価格（税別）

１サイト

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123990/table/117_1_045ced0fe22b1f2abb4ed142834a1723.jpg?v=202606231252 ]

※価格は利用環境などによって異なります。詳細についてはお問い合わせください。

□ 「PASUTTO」とは

「PASUTTO」は、パスワードよりも簡単で安全な「パスキー認証」を提供するサービスです。パスキー認証の仕組みを既存のWebサイトやアプリへ簡単に追加でき、PCやスマートフォンの顔認証や指紋認証、画面ロック解除の機能をログインに利用できるようにします。

（https://www.ntt-tx.co.jp/products/pasutto/）

□ 用語解説・注釈

*1：本機能は、不正アクセスやリスクの判定をするものではなく、ログイン時の通常とは異なる挙動を分析し、サービス提供者に結果を通知することで認証強化を支援するものです。

*2：「顧客のログイン時の挙動の分析による不正アクセスの検知（ログイン時の振る舞い検知）」は、金融庁が公表する「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に記載されています。（https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/）

*「PASUTTO」および使用するロゴはNTTテクノクロス株式会社の登録商標です。

* 記載されている商品名・会社名などの固有名詞は一般に該当する会社もしくは組織の商標または登録商標です。