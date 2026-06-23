箱根そばの「夏の風物詩」が今年も登場！７月のおすすめ商品「豆腐一丁そば」、「新生姜のミニかき揚げ天とハゼ天」を７月１日（水）１０時から発売

株式会社 小田急レストランシステム

株式会社小田急レストランシステム（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：深海尚）は、小田急線沿線を中心に運営する「箱根そば」にて、２０２６年７月１日（水）から「７月のおすすめメニュー」を販売いたします。商品ラインアップは「豆腐一丁そば」、「新生姜のミニかき揚げ天とハゼ天」の全２種類で、箱根そば全店で各日１０時から取り扱いがございます。ぜひ、ご賞味ください。

［箱根そば 店舗一覧］ https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba/

7月のおすすめメニュー 概要

販売期間：２０２６年7月１日（水）～２０２６年7月末日予定

販売時間：１０時からオーダーストップ（閉店の１５分前）まで

※店舗により、在庫がなくなり次第早期終了させていただく場合がございます

※「箱根そば本陣」、「オールライト 箱根そば」ではお取り扱いがございません

「豆腐一丁そば（そば・うどん）」 ６８０円

箱根そばの「夏の風物詩」として不動の人気を誇る、３００ｇの豆腐が一丁まるごとのったそばです。暑い日にぜひお召し上がりください。

※冷しそば・冷しうどんのどちらでも承ります。

「新生姜のミニかき揚げ天とハゼ天（そば・うどん）」 ６８０円

爽やかな風味が楽しめる新生姜のミニかき揚げ天に、上品な味わいでふっくらとした身のハゼ天を合わせた、夏ならではのそばです。

※そば・うどん、冷・温どちらでも承ります。

「箱根そば」 店舗概要

小田急線沿線を中心に地域のお客さまに愛され続ける箱根そば。

そばは生麺を茹で上げ、だしの効いた優しい味わいのつゆを使用し、自慢のかき揚げはひとつひとつ店内で揚げています。季節ごとのおすすめメニューにはその時季にしか味わえない変り種もございます。

テーブル席もご用意しております。小田急線をご利用の際は、是非お立ち寄りください。

箱根そば公式Ｘ：https://x.com/hako_soba

箱根そば公式Instagram：https://www.instagram.com/hakonesoba_official/

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42301/table/259_1_37c75f174162b4148b30fea19ae6eda1.jpg?v=202606231252 ]