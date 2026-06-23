興行収入45億円の大ヒット映画の完結編『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』公開記念！

第一園芸株式会社

花と緑に関する事業を展開する第一園芸株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山村勝治、三井不動産グループ）は、8月7日(金)に公開の映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』のコラボ商品販売やプレゼントキャンペーンを6月23日(火)～8月15日(土)に実施いたします。

■前作に続くコラボレーション 映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の世界観を花で表現した限定アイテムを販売

2023年12月に公開され、観客動員350万人・興行収入45億円を記録した映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』に続き、今回の最新作でも第一園芸はコラボレーションを行います。

続編にして完結編となる本作『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の世界観をもとに、物語の象徴である“ユリ”や“星”をモチーフとしたフラワーアイテムを展開します。

主人公・百合（ゆり）の名前にも重なる「ユリの花」や、作品のキービジュアルを想起させる“星”のモチーフを取り入れた花々で、登場人物たちの想いや祈りを感じさせるデザインに仕立てました。

大切な人を想う気持ちや、伝えきれなかった想いをそっと託すように--映画の余韻に寄り添う、特別なフラワーギフトとしてお楽しみいただける限定アイテムをご用意しました。

心に残る特別なフラワーギフトを、ご自身や大切な方へ贈ってみませんか。

■ 映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』×第一園芸 コラボ商品

映画をイメージした専用のタグをつけてお届けします。

【オンラインショップ販売アイテム】

『百合（ゆり）の花束』

主人公・百合の名前にも重なる、映画を象徴するユリの花を使用した花束です。花言葉は「純潔」「気高さ」。

販売価格：5,500円（税込）

販売期間：6月23日(火)～8月10日(月)

『星のブーケ （ブルー・ピンク）』

満天の星空を思わせる花々を束ねたブーケです。7月7日は「カスミソウの日」ともいわれることから、七夕を象徴する花としてカスミソウをあしらいました。花言葉は「感謝」「清らかな心」「幸福」。

販売価格：5,500円（税込）

販売期間：6月23日(火)～8月10日(月)

『マダガスカルジャスミン 鉢植え』

今作の象徴的なモチーフである星の形をした純白の花と、爽やかな香りが特長の鉢植えです。

艶やかで厚みのある葉も美しく、花後は観葉植物として長くお楽しみいただけます。

販売価格：5,280円（税込）

販売期間：6月23日(火)～7月9日(木)

【店頭販売アイテム】

ショップごとにタグをつけたおすすめ商品をご用意しています。

販売期間：2026年7月1日(水)～8月15日(土)

実施店舗：日本橋店、東京倶楽部ビル店、ゲートシティ大崎店、田園調布店、BIANCA BARNET東京ミッドタウン日比谷店

■コラボアイテムをご購入のお客様へプレゼントキャンペーン

第一園芸のオンラインショップまたは店舗にて対象のコラボ商品をご購入いただき、付属のタグに記載のお申込みページよりご応募ください。

ご応募いただいた方の中から抽選で、合計25名様に下記いずれかの賞品をプレゼントいたします。

映画鑑賞券 5組10名様／百合の花香る特製しおり 5名様／百合の涙拭う特製タオル 2名様／百合の花束 8名様

※映画鑑賞券のみ応募期間は8月5日（水）までとさせていただきます。

■映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』×第一園芸 SNSキャンペーン

第一園芸ショップもしくはBIANCA BARNETのInstagramアカウントをフォローのうえ、お好きなお花の写真をご投稿ください。

指定ハッシュタグ「#映画あの星第一園芸」を付けて、キャンペーン期間中6月23日（火）～8月15日（土）に投稿いただいた方の中から、抽選で3名様にコラボアイテム「百合の花束」をプレゼントいたします。

フォロー＆「#映画あの星第一園芸」を付けた素敵なご投稿をお待ちしております。

▼第一園芸ショップ公式Instagram

https://www.instagram.com/daiichiengei_flowershop/

▼BIANCA BARNET公式Instagram

https://www.instagram.com/bianca_barnet/

■『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』作品情報

現代から1945年にタイムスリップした女子高生の百合と、特攻隊員として空に消えた彰。

二人の切なすぎる恋が日本中を涙で包み、興行収入45億円を突破する社会現象となった『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』。

その待望の続編であり、完結編となる『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』がいよいよ劇場公開を迎えます 。

空に消えた彰（水上恒司）との別れから7年。

彰の夢でもあった高校教師になった百合（福原遥）は、忙しい毎日を送るが、彰への想いは、1945年の百合が咲く丘に取り残されたままだった。

そんな彼女の前に、彰の面影を持つ青年・涼（細田佳央太）が現れる。臨時的任用教員として百合のクラスの副担任になるという。

自分を真っ直ぐに想ってくれる涼に揺れ動く百合であったが、彰を裏切るようで、恋の一歩を踏み出すことができない。

葛藤の中、百合が出会ったのは、ホスピスで穏やかな余生を過ごす年老いた千代（倍賞千恵子）だった――― 。

石丸（伊藤健太郎）を失った後、千代（出口夏希）が歩んだもう一つの愛の形 。

そして千代から百合に託されたのは、出撃直前の彰が遺した、未来の百合へ贈る一冊の本。

そこに込められたメッセージとは・・・？夏祭りの夜、星降る丘に奇跡が舞い降りる―――

【作品概要】

■タイトル：『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』

■原作：汐見夏衛『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』（スターツ出版文庫）

■主演：福原遥

■主題歌：福山雅治「邂逅」（アミューズ／Polydor Records)

■監督：新城毅彦

■脚本：山浦雅大

■製作：映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」製作委員会

■配給：松竹

■公式サイト：https://movies.shochiku.co.jp/anohoshi-movie/

■第一園芸オンラインショップ『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』コラボアイテム販売チャネル

URL：https://www.daiichi-engei.co.jp/category/ANOHOSHI/

販売期間：6月23日(火)～8月10日(月)

※表示価格に送料は含まれておりません

■第一園芸オンラインショップについて

1975年に生花配送サービスを開始した第一園芸だからこそ、オンラインでも大切な方に安心して贈ることができます。誕生日や記念日の贈り物からご自宅用まで、様々なシーンにご利用いただける商品を豊富にご用意しております。URL：https://www.daiichi-engei.co.jp/

■第一園芸株式会社 概要

第一園芸は、花と緑のプロフェッショナルとして創業128年を迎える、三井不動産グループの企業です。店舗やオンラインショップでの個人/法人向け商品の販売、婚礼装花、オフィスビルや商業施設などの都市緑化や公園・庭園などの造園・管理を手がける緑化事業、季節の空間装飾事業など、幅広い事業を展開しています。今後も第一園芸は花と緑に囲まれ豊かで潤いのある、そして持続可能な社会の実現を目指して挑戦しつづけます。

所在地：東京都品川区勝島1丁目5番21号 三井物産グローバルロジスティクス勝島20号館

代表者：代表取締役社長 山村勝治

創業：1898年（設立1951年）

資本金：4億8千万円

株主：三井不動産株式会社（100％）

URL： https://www.daiichi-engei.jp/

■三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/

・「＆ EARTH for Nature」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/

《本件に関する報道関係からのお問い合わせ》

第一園芸株式会社 広報課 谷中

Tel：03-6404-1501 ／ Mail：info_pr@daiichi-engei.co.jp