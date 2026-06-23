法人様向けeラーニング研修「AI時代の思考力トレーニング講座」をリリース

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング研修「AI時代の思考力トレーニング講座」をリリースいたしました。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

AI時代の思考力トレーニング講座とは？

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

AIが答えを出してくれる時代だからこそ、「何を問い、どう判断するか」という人の思考力が、成果を左右する時代になっています。 当講座では、複雑な情報から本質を捉える「要約力」、生成AIから質の高い回答を引き出す「質問力」、回答を鵜呑みにせず適切に判断する「クリティカルシンキング」の3つを中心に学習。動画とワークを通じて実践的に身につけられる構成です。

AIを便利なツールとして終わらせるのではなく、仕事の質を高めるパートナーとして活用するために必要な思考力を養い、変化の大きい時代でも自律的に成果を生み出せる人材育成を支援します。

------------------------------------------------

「生成AIに負けない思考力」の土台づくり

【AI時代の思考力トレーニング講座】

動画：21本（約１時間） テスト・ワークあり

費用：11,000円（税込）

▼講座詳細はこちら

https://www.u-can.co.jp/nr260623a

※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

─────────────────────────

◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍などの通信販売

法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin/