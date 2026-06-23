法人様向けeラーニング研修「治療と仕事の両立講座」をリリース

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株式会社ユーキャン


通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング研修「治療と仕事の両立講座」をリリースいたしました。

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治療と仕事の両立講座とは？
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治療と仕事の両立支援は2026年4月からすべての事業主に努力義務として求められ、いま注目されているテーマとなっています。


当講座では、治療が必要な状況でどう働き続けていくか、当事者・周囲・組織それぞれの関わり方を整理しながら、相談や調整を無理なく進めていく考え方を、実例とともにやさしく身につけます。事前テスト、講義動画、確認テスト・ワーク、事後テストの4ステップで、知識の定着から実務への応用までをしっかりサポート。自社課題を整理するワークシート付きで、学んだ内容を即業務に落とし込めます。


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もしものときも、自分らしく働き続けるために


【治療と仕事の両立講座】



動画：29本（約1時間44分）　テスト・ワークあり
費用：11,000円（税込）



▼講座詳細はこちら
https://www.u-can.co.jp/(https://www.u-can.co.jp/nr260623e)nr260623e(https://www.u-can.co.jp/nr260623e)



※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。


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◆会社概要


会社名　　株式会社ユーキャン


本社　　　東京都新宿区高田馬場4-2-38


代表者　　代表取締役社長　品川泰一


設立　　　1954年6月


資本金　　9,000万円


事業内容　・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講


　　　　　・DVD、CD、書籍などの通信販売


法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin/