法人様向けeラーニング研修「管理職向け治療と仕事の両立支援講座」をリリース

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング研修「管理職向け治療と仕事の両立支援講座」をリリースいたしました。



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管理職向け治療と仕事の両立支援講座とは？

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治療と仕事の両立支援は、特別な知識や経験がないとできないものではありません。重要なのは、現場で迷いやすいポイントをきちんと整理し、再現性のある「支え方」を持つことです。

当講座では「守る・整える・つなぐ」というシンプルなフローを軸に、初期対応から情報整理、連携の進め方までを体系的に解説します。事前テスト、講義動画、確認テスト・ワーク、事後テストの4ステップで、知識の定着から実務への応用までをしっかりサポート。自社課題を整理するワークシート付きで、学んだ内容を即業務に落とし込めます。

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従業員をひとりにしない両立支援のかたち

【管理職向け治療と仕事の両立支援講座】

動画：29本（約2時間50分） テスト・ワークあり

費用：11,000円（税込）

▼講座詳細はこちら

https://www.u-can.co.jp/(https://www.u-can.co.jp/nr260623i)nr260623i(https://www.u-can.co.jp/nr260623i)

※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

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◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍などの通信販売

法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin/