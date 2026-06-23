【国の推奨がん検診は″5部位″だけ、すい臓・肝臓は対象外】標準検診に「全身リスク検査」の安心を重ねる新常識 を無料公開

株式会社セルクラウド

株式会社セルクラウド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：濱野斗百礼、以下セルクラウド）は、がん検診で「分かること・分からないこと」を整理し、自分に合った全身の見直し方を解説するガイド「標準検診に『全身リスク検査』の安心を重ねる新常識」を無料公開しました。

「標準検診に「全身リスク検査」の安心を重ねる新常識」をダウンロードする：

https://r.botbonnie.com/10tyW

※LINE公式アカウントをお友だち追加でダウンロードいただけます。

■解説ガイド「標準検診に「全身リスク検査」の安心を重ねる新常識」概要

国が推奨するがん検診は胃・大腸・肺・乳・子宮頸の5部位で、死亡率減少効果が科学的に証明された必須の土台です。一方で部位別である以上、膵臓・胆のう・胆管・食道・肝臓などは対象外となり、「早期発見の機会がない」死角が生じます。本ガイドは、この空白をどう補うかを「全身がん検査」の仕組み・限界とあわせて整理し、採血で受けられる「マイクロCTC検査」までを中立的に解説します。

＜この資料でわかること＞

- 国の「5大がん検診」がカバーする範囲と、対象外となる臓器- 全身がん検査（画像検査・血液検査）の仕組みと、メリット・限界- 追加検査を「目的→負担→次の一手」で選ぶ考え方- 採血のみで受けられる「マイクロCTC検査」の特徴と位置づけ

＜こんな方におすすめ＞

- 市区町村や職場のがん検診を定期的に受けている40～60代の方- 検診で「異常なし」でも、対象外の臓器が気になる方- 全身がん検査に関心はあるが、費用・被ばく・負担が気になる方

「標準検診に「全身リスク検査」の安心を重ねる新常識」をダウンロードする：

https://r.botbonnie.com/10tyW

※LINE公式アカウントをお友だち追加でダウンロードいただけます。

■解説ガイド目次

Chapter-1

なぜ「がん検診＝部位別」が基本なのか？

Chapter-2

全身を一気に調べる「全身がん検査」とは

Chapter-3

追加するなら「目的→負担→次の一手」の順で考える

Chapter-4

全身を見直す第一歩「マイクロCTC検査」

「標準検診に「全身リスク検査」の安心を重ねる新常識」をダウンロードする： https://r.botbonnie.com/10tyW

※LINE公式アカウントをお友だち追加でダウンロードいただけます。

■がんの不安と苦しみをなくす｜セルクラウド

現在、日本人の２人に１人以上ががんになり、40歳以上の約4割の人ががんで亡くなっていると言われています。誰にでも発病の可能性があるがんの怖さは、気づいた時には手遅れとなっている「発見の難しさ」にあると私たちは考えています。

人間ドックを毎年欠かさず受けている方でも、全身のがんリスクを全てスクリーニングできている方はごくわずかです。がんは肺や胃などの主要部位「だけ」にできるものではなく、人間ドックの基本メニューにはない部位でも罹患してしまう可能性があります。しかし全身をくまなくチェックしようとすると、足りない部位ごとに追加の検査を受ける必要があり、費用はもちろん時間もおよそ１日では終わらなくなってしまいます。

一方で、がん検査を受けていない方の一番の理由は「時間がないから」です。受けたい気持ちがあっても、通常のがん検査や人間ドックすらままならず、ましてや全身のがんスクリーニングともなれば、受検へのハードルはさらに高くなります。昨今は、血液や尿、唾液などを採取し送るだけの簡易的ながんリスク検査が登場してきました。がんのリスクチェックの受検率が上がることはとても喜ばしいのですが、多くは間接的あるいは統計的に、その傾向値からリスクを判定し判断されます。結果については、いささか曖昧な部分があることは否めません。

このような背景の中、私たちがご提供するマイクロCTC（Circulating Tumor Cells ＝血中循環がん細胞）検査は、増殖の過程でがんから血中に流れ出したがん細胞そのものを捕捉することができるので、「今」がん細胞があるかどうか判定します。クリニックでのわずか１回の採血だけで、細胞レベルで全身のがんスクリーニングを行うことができるがんリスク検査になります。

時間のない方でも、体に負担をかけず、ほんのわずかな時間で全身のがん※のリスクを見極めることができれば、多くの方のがんへの「不安」を解消できるのではと私たちは考えております。

「いつか、自分もがんになるかもしれない」という不安。「もしかしたら、がんかもしれない」という不安。「再発するのではないか」という不安。見えないがゆえにつきまとう、さまざまな「不安」を払拭することができれば、その先にあるがんの「苦しみ」をなくすことも可能になります。

私たちは「がんの不安と苦しみをなくす」ために、マイクロCTC検査を１人でも多くの方にご利用いただけるように尽力してまいります。

※血液のがんは除く

詳しくはこちら： https://cellcloud.co.jp/

■会社概要

会社名 ：株式会社セルクラウド

設立 ：2022年4月

代表者 ：代表取締役社長 濱野 斗百礼

所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-7 第5瑞穂ビル5F

事業内容：マイクロCTC検査を活用した、がんリスク検査事業

URL ： https://cellcloud.co.jp/