「資生堂パーラー 銀座本店レストラン」　高知県が誇る珠玉の食材で彩る、7月の限定メニューを展開

株式会社 資生堂パーラー

「資生堂パーラー 銀座本店レストラン」では、旬の恵みを存分に味わえる「シェフのおすすめコース」や「マンスリーメニュー」を月替わりでご用意しています。7月は高知県が誇る豊かな自然と風土が育んだ食材の魅力を、洗練された美食体験としてお届けいたします。土佐の海・川・山そして人が育てた食の恵みを、伝統と新しい息吹で仕立てたひと皿とともに、特別なひとときをお過ごしください。

◆～高知県産食材フェア～「シェフのおすすめコース」 （写真上）

展開期間：2026年7 月1 日（水）～7 月31 日（金）

Ａコース 8,500円 アミューズ・前菜・スープ・魚料理または肉料理・デザート・コーヒー

Ｂコース 12,000円 アミューズ・前菜・スープ・魚料理・肉料理・デザート・コーヒー

◆コース詳細

【アミューズ】

【前 菜】

ニース風に仕立てた高知県産鰹のマリネとテリーヌ 夏野菜のコンディマン

サクサクのパートで包まれた高知県の地鶏“土佐ジロー” もも肉のファルスと胸肉のサラダ仕立て シェリーヴィネガーとゴールデンマスタードのヴィネグレット

ハンガリー産フォアグラのポワレ ベルガモットのコンフィチュール ブリオッシュのフレンチトースト添え（＋\1,000）

【スープ】

本日のスープ（温）

高知県産なすの冷たいスープ メロンのジュレを浮かべて

オマール海老のババロアと焼きあごのコンソメジュレ せりのオイル（＋\500）

【魚料理】

宿毛湾で揚がったアカハタのブイヤベース仕立て 柑橘のアイオリソース添え

高知県産“生姜鯛”のポワレ からすみのリゾットと白ワインソース

宿毛湾で揚がった白甘鯛の松笠焼き “宗田鰹”のエキスを凝縮したブールノワゼット（＋\2,000）

【肉料理】

高知県産キジの胸肉のローストともも肉のポルペッティ クリアなトマトのジュレと山椒香る赤いトマトのソース

柔らかな“四万十ポーク”肩ロースのブレゼ ピマンデスペレット香る夏野菜とともに

高知県産“土佐あかうし”サーロインのステーキ 赤パプリカのガストリックソース（＋\2,000）

高知県産“四万十麦酒牛”フィレ肉のステーキ お好みのソースで（＋\3,000）

【デザート】

高知県産 南国市有機グァバ農園のグァバ エキゾチック仕立て

小夏を使ったサヴァラン・アグリュウム

【コーヒー】

〈メニュー例〉

アミューズニース風に仕立てた高知県産鰹のマリネとテリーヌ 夏野菜のコンディマン高知県産なすの冷たいスープ メロンのジュレを浮かべて高知県産“生姜鯛”のポワレ からすみのリゾットと白ワインソース高知県産キジの胸肉のローストともも肉のポルペッティ クリアなトマトのジュレと山椒香る赤いトマトのソース小夏を使ったサヴァラン・アグリュウム

◆マンスリーメニュー

展開期間：2026年7月1日（水）～7月31日（金）

「“土佐あかうし”ランプ肉と茄子のミルフィーユカツ 生姜香るデミグラスソース」 8,800円

赤身肉の傑作と称される「土佐あかうし」。その深いコクと上品な旨味を最大限に引き出し、相性抜群の茄子と合わせて、軽やかでジューシーなカツレツに仕上げました。サクッとした衣の中から広がる豊かな風味に、ほのかな生姜が香るシェフ特製のソースが奥行きのある味わいを添えます。和と洋が美しく調和する、暑い季節でも心地よくお楽しみいただけるひと皿です。

*食材の入荷状況により、メニューの一部・提供期間が変更になる場合がございますので、ご了承ください。

*価格は税込表記です。別途サービス料を10％頂戴いたします。

*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。

*こちらの情報は2026年6月23日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

◆資生堂パーラー 銀座本店レストラン

住所：東京都中央区銀座8-8-3東京銀座資生堂ビル4・5階

電話番号：03-5537-6241

営業時間：11：30～21：30 (L.O.20：30)

定休日：月曜日（祝日は営業）、年末年始

公式サイト：https://parlour.shiseido.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/shiseido_parlour/

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