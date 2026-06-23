「資生堂パーラー 銀座本店レストラン」　高知県が誇る珠玉の食材で彩る、7月の限定メニューを展開

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株式会社　資生堂パーラー

「資生堂パーラー 銀座本店レストラン」では、旬の恵みを存分に味わえる「シェフのおすすめコース」や「マンスリーメニュー」を月替わりでご用意しています。7月は高知県が誇る豊かな自然と風土が育んだ食材の魅力を、洗練された美食体験としてお届けいたします。土佐の海・川・山そして人が育てた食の恵みを、伝統と新しい息吹で仕立てたひと皿とともに、特別なひとときをお過ごしください。





◆～高知県産食材フェア～「シェフのおすすめコース」　（写真上）

展開期間：2026年7 月1 日（水）～7 月31 日（金）



Ａコース　 8,500円　アミューズ・前菜・スープ・魚料理または肉料理・デザート・コーヒー


Ｂコース 12,000円　アミューズ・前菜・スープ・魚料理・肉料理・デザート・コーヒー



◆コース詳細


【アミューズ】


【前　菜】


ニース風に仕立てた高知県産鰹のマリネとテリーヌ 夏野菜のコンディマン


サクサクのパートで包まれた高知県の地鶏“土佐ジロー” もも肉のファルスと胸肉のサラダ仕立て シェリーヴィネガーとゴールデンマスタードのヴィネグレット


ハンガリー産フォアグラのポワレ ベルガモットのコンフィチュール ブリオッシュのフレンチトースト添え（＋\1,000）


【スープ】


本日のスープ（温）


高知県産なすの冷たいスープ メロンのジュレを浮かべて


オマール海老のババロアと焼きあごのコンソメジュレ せりのオイル（＋\500）


【魚料理】


宿毛湾で揚がったアカハタのブイヤベース仕立て 柑橘のアイオリソース添え


高知県産“生姜鯛”のポワレ からすみのリゾットと白ワインソース


宿毛湾で揚がった白甘鯛の松笠焼き “宗田鰹”のエキスを凝縮したブールノワゼット（＋\2,000）


【肉料理】


高知県産キジの胸肉のローストともも肉のポルペッティ クリアなトマトのジュレと山椒香る赤いトマトのソース


柔らかな“四万十ポーク”肩ロースのブレゼ ピマンデスペレット香る夏野菜とともに


高知県産“土佐あかうし”サーロインのステーキ　赤パプリカのガストリックソース（＋\2,000）


高知県産“四万十麦酒牛”フィレ肉のステーキ お好みのソースで（＋\3,000）


【デザート】


高知県産 南国市有機グァバ農園のグァバ エキゾチック仕立て


小夏を使ったサヴァラン・アグリュウム


【コーヒー】　　



〈メニュー例〉



アミューズ

ニース風に仕立てた高知県産鰹のマリネとテリーヌ 夏野菜のコンディマン


高知県産なすの冷たいスープ メロンのジュレを浮かべて

高知県産“生姜鯛”のポワレ からすみのリゾットと白ワインソース


高知県産キジの胸肉のローストともも肉のポルペッティ クリアなトマトのジュレと山椒香る赤いトマトのソース

小夏を使ったサヴァラン・アグリュウム


◆マンスリーメニュー

展開期間：2026年7月1日（水）～7月31日（金）




「“土佐あかうし”ランプ肉と茄子のミルフィーユカツ 生姜香るデミグラスソース」　　8,800円


赤身肉の傑作と称される「土佐あかうし」。その深いコクと上品な旨味を最大限に引き出し、相性抜群の茄子と合わせて、軽やかでジューシーなカツレツに仕上げました。サクッとした衣の中から広がる豊かな風味に、ほのかな生姜が香るシェフ特製のソースが奥行きのある味わいを添えます。和と洋が美しく調和する、暑い季節でも心地よくお楽しみいただけるひと皿です。




*食材の入荷状況により、メニューの一部・提供期間が変更になる場合がございますので、ご了承ください。


*価格は税込表記です。別途サービス料を10％頂戴いたします。


*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。


*こちらの情報は2026年6月23日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。



◆資生堂パーラー 銀座本店レストラン


住所：東京都中央区銀座8-8-3東京銀座資生堂ビル4・5階　


電話番号：03-5537-6241


営業時間：11：30～21：30 (L.O.20：30)


定休日：月曜日（祝日は営業）、年末年始



公式サイト：https://parlour.shiseido.co.jp/


Instagram：https://www.instagram.com/shiseido_parlour/


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