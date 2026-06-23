博報堂ＤＹホールディングス、Pangaea Ventures と共同で半導体・AIインフラ領域のリサーチレポート「Hard Tech Report 2026」を公開

博報堂ＤＹホールディングス

株式会社博報堂ＤＹホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：西山 泰央、以下 博報堂ＤＹホールディングス）は、カナダ・バンクーバー拠点のハードテック専門ベンチャーキャピタル Pangaea Ventures Ltd.（以下 Pangaea Ventures）と共同で、半導体・AIインフラ領域のリサーチレポート「Hard Tech Report 2026」を2026年6月23日に公開いたしました。

本レポートは、株式会社博報堂が2025年12月に Pangaea Ventures と締結した包括連携協定に基づく、共同リサーチの第一弾アウトプットです。Pangaea Ventures が25年以上のハードテック投資で培ったグローバルな目利きと、博報堂ＤＹホールディングスの生活者発想・事業デザイン力を掛け合わせ、半導体・AIインフラ領域に生まれつつある事業機会を、日本企業が「自分ごと」として捉え、次の一手を描けるレポートとして編集しました。

■ 背景

生成AIの急速な普及を背景に、半導体・AIインフラ領域はかつてない投資と技術革新の局面を迎えています。一方でこの領域は技術が高度かつ多層的であり、日本の事業会社が「どこに、どのような事業機会があるのか」を見極めることは容易ではありません。

博報堂ＤＹホールディングスは、日本企業のオープンイノベーションと新規事業創出を支援し、日本企業をグローバルなイノベーションエコシステムへと接続することに取り組んでいます。本レポートはその一環として、世界の最先端で起きている技術の潮流を、日本企業の事業視点に翻訳して届けるものです。

■ 「Hard Tech Report 2026」の主な内容

- 半導体・AIインフラ領域を構成する6つのセクターを、26のセグメントに分解して整理- 各セグメントを、Pangaea Ventures 独自の「Transformation Potential（変革ポテンシャル）」フレームワークで評価- 技術トレンドの先にある事業機会の兆しと、日本企業が取り得る打ち手・協業の入り口を提示- 博報堂の生活者発想に基づく独自視点「The Sei-Katsu-Sha Interface」を収録。人が身につけ（Wear）、滞在し（Stay）、移動する（Move）あらゆる場がインターフェース化していく未来像から、半導体・AIインフラがもたらす生活者体験の変化を描く

■ 本レポートにおける博報堂ＤＹホールディングスの役割

本レポートにおいて博報堂ＤＹホールディングスは、博報堂ＤＹグループの横断的なAI専門家集団HCAI Professionalsの活動として、Pangaea Ventures のリサーチ・データに、生活者発想と事業デザインの視点を掛け合わせる役割を担い、技術起点で語られがちなハードテック領域を、生活者の体験変化と日本企業の事業機会という文脈で再構成し、専門家以外にも直感的に伝わる形へと編集・可視化しました。

博報堂ＤＹホールディングスは今後も、グローバルの Deep Tech／ハードテック領域と日本企業をつなぐハブとして、レポート発行・セミナー・共同事業開発などを通じた支援を強化してまいります。

■ 今後の展開

本レポートの公開にあわせ、著者である Pangaea Ventures の Andrew Haughian 氏を迎えたオンラインローンチセミナーを開催いたします。レポートの要点と、日本企業が取り得る打ち手を直接解説します。参加は無料で、事前登録のうえどなたでもご参加いただけます。

＜Global Deep Tech VC Seminar 特別回：半導体・AIインフラ領域における日本企業の事業機会＞

・日時：2026年6月25日（木）08:00～09:30（日本時間）

・形式：オンライン ライブ配信（Zoomウェビナー）

・登壇：Andrew Haughian 氏（Pangaea Ventures Ltd. Partner）

・参加費：無料（事前登録制）

・お申し込み：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_boyCKdr-QFKSDg36-I7x5g

■ 「Hard Tech Report 2026」概要

名称：Hard Tech Report 2026

発行元：博報堂ＤＹホールディングス ／ Pangaea Ventures Ltd.

公開日：2026年6月23日（火）

言語：日本語／英語

形式：PDF（公開先URL：https://www.pangaeaventures.com/hard-tech-report）

費用：無料

■ 「Hard Tech Report 2026」に関するお問い合わせ

株式会社博報堂ＤＹホールディングス 産業創生戦略室

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTZtoNUBXji78kD_-9WZjHmc8Bi2B5sSA60NNrJzdWyDf4xA/viewform

■ Pangaea Ventures Ltd.について

Pangaea Venturesは、素材科学・化学・生物学を核としたハードテックで「Planetary Health」に取り組むことに特化した、ベンチャーキャピタルです。2000年に設立され、同分野における投資実績を背景に、独自レポート「The Hard Tech Report」を発行するなど、ハードテック領域のリーダーとして認知されています。カナダ（バンクーバー）、アメリカ（フェニックス）、日本（東京）に拠点を有しています。