HENNGE One、ID統合管理サービス「KDDI Business ID」とのシングルサインオン連携開始

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneが、KDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：松田 浩路）の提供するID統合管理サービス「KDDI Business ID」へのシングルサインオン連携に対応したことをお知らせします。

リモートワークなど働き方の多様化に伴い、クラウドサービスの利用は企業に幅広く普及しています。一方で、利用サービスの増加に伴うID、パスワード管理の煩雑化や、情報漏えいリスクへの対応による管理者負担の増加が課題となっており、利便性と安全性の両立が求められています。

KDDI Business IDは、KDDIが提供する各種サービスをはじめ、多様なクラウドサービスのIDをひとつにまとめ、簡単かつセキュアな管理とアクセスを実現するID統合管理サービスです。

HENNGE OneとKDDI Business IDが連携することにより、HENNGE Oneユーザーは、KDDI Business IDへのシングルサインオンが可能となります。これにより、HENNGE OneによるID統合管理の対象が、KDDI Business ID経由で接続できるサービス群にも広がります。ユーザーは煩わしい複数ID、パスワードの管理から解放され、IP制限やデバイス証明書などの多要素認証によるアクセス制御機能によって、不正アクセスのリスクを防ぎながらKDDI Business IDを安心して利用できます。

HENNGEは今後もHENNGE Oneと連携するSaaSを増やし、企業のIT活用や変革を支援してまいります。

■KDDI Business IDについて

KDDI Business IDは、クラウドサービスを利用するためのIDをひとつにまとめ、簡単かつセキュアな管理とアクセスを実現する法人向けサービスです。KDDIが提供する各種サービスをはじめ、多様なサービスとのシングルサインオン連携が可能です。ユーザー単位での利用場所制限や多要素認証を追加し、企業ポリシーに則した制御機能を組み合わせることで、クラウドサービスを安全に利用できます。

URL： https://biz.kddi.com/service/business-id/

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは、組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上には、SaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、そこにはゼロトラストセキュリティの構築など様々な課題が存在します。

HENNGE Oneでは3つのEditionを提供し、これらの課題を解決します。複数のシステムIDをまとめて保護し、効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織に散在するデータの意図せぬ漏えいを防ぐ「DLP Edition」、人、プロセス、デバイスの全方位でサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

導入と運用のハードルを下げるセキュリティサービスでゼロトラストを具現化し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■KDDI株式会社について

KDDIは高品質な通信基盤を軸に、個人のお客さまには「au」「UQ mobile」「povo」のマルチブランドで展開し、法人のお客さまには「KDDI BUSINESS」のブランドで国内外に多くのサービスを提供しています。

KDDIは、「KDDI VISION 2030」として「『つなぐチカラ』を進化させ、誰もが思いを実現できる社会をつくる。」ことを目指しています。このVISIONのもと、中期経営戦略（2026年度-2028年度）「Power-to-Connect 2028」を策定しています。

AIが社会インフラとして広く浸透する「AI前提社会」では、AIを使う時代から当たり前の時代へと移ります。そこで「Power-to-Connect 2028」では、お客さま起点での価値づくりを重視します。具体的にはお客さまの事業成長に貢献する「AI労働力」（金融/エネルギー/Pontaパス・ローソンなど）、暮らしや体験を変革する「AI生活力」（サイバーセキュリティ/コネクティッド/データセンターなど）を支える事業を推進し、社会実装を先導するフロントランナーを目指していきます。

会社名：KDDI株式会社

所在地：東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH

代表者：代表取締役社長CEO 松田 浩路

URL：https://www.kddi.com/

■HENNGE株式会社（へんげ）について

「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を経営理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールやファイル共有のセキュリティ、ゼロトラストに基づいた端末の防御・管理など多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。1996年11月に創業し、2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場しました。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2026」IDaaS市場：ベンダー別売上金額推移およびシェアにて、2025年度（予測）で1位獲得

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

HENNGE株式会社

Corporate Communication Division

TEL：03-6415-3660

E-mail：hennge-pr@hennge.com 担当：市嶋・矢野

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