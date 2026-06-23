「運動能力」や「情報活用能力」向上の新たな糸口を発見！　6/26（金）令和８年度　第１回「横浜教育データサイエンス・ラボ」を開催します

横浜市

横浜市教育委員会では、横浜市立小中学校に在籍する児童生徒約24万人の教育ビッグデータを分析し、新たな学びの可能性について考察を深める「横浜教育データサイエンス・ラボ」の取組を進めています。

最近の研究から、「運動能力」や「情報活用能力」を向上させる可能性のある、新たな糸口を発見し、一定の効果の検証もできました。

そこで、これらの成果を、ともに研究を行った大学・企業の皆さまとともに、発表いたします。

■イベント概要

イベント名称：令和8年度 第1回「横浜教育データサイエンス・ラボ」

開催日時 ：令和8年6月26日（金） 15:00～16:45（受付開始 14:30）

会場 ：Y-PORTセンター公民連携オフィス 情報発信拠点GALERIO

（西区みなとみらい一丁目１番１号 横浜国際協力センター６階）

※会場またはオンラインウェビナー形式にてご参加いただけます。

※会場参加には人数に限りがございます。

対象 ：学生、企業、教職員等の教育関係者

（参加申込には「横浜教育イノベーション・アカデミア」への会員登録（無料）が必要

です）

申込方法 ：「横浜教育イノベーション・アカデミア」ポータルサイトからお申し込みください。

https://academia.edu.city.yokohama.lg.jp/

■発表概要

提案１.〈健康・体力〉 「うまくなれるかもしれない」が運動嫌いを減らす

子どもの「うまくなれるかもしれない」という感覚と運動への意欲の関係について、パネルディスカッションで参加者とともに考えます。

提案２.〈読書活動〉 探究的な学びを支える読書の在り方を考える ～学習の基盤となる言語能力や情報活用能力の育成～

データ分析の結果を踏まえ、読書活動を子どもの学びにどのように生かし、力を伸ばすかについて、パネルディスカッションで参加者とともに考えます。

■「横浜教育データサイエンス・ラボ」とは

若手から中堅の教職員、専門的な知見をもつ大学研究者、データの分析・加工の専門的な技術をもつ企業で形成される研究の場

https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/school/academialab.html

■取材について

取材を希望の場合は、「報道関係者取材申込書」をE-mailまたはFAXでお送りください。

14：50より登壇者による集合写真の撮影を行います。集合写真の撮影を希望される場合は、14：40までに会場にお越しください。

申込締切：6月25日（木）正午

申込先：横浜市教育委員会事務局学校経営支援課（ky-keiei@city.yokohama.lg.jp）