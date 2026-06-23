ショーケース、「ProTech ID Checker」に2026年6月開始の新様式「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」に対応予定

株式会社ショーケース

企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース（東京都港区、代表取締役社長：松本 高一、証券コード：3909、以下ショーケース）は、本人確認サービス「ProTech ID Checker」において、公的認証スーパーアプリを活用した本人確認機能として、2026年6月より運用が開始された「特定在留カード」および「特定特別永住者証明書」に加え、マイナンバー情報を記録しない在留カードとして交付される 「第二世代在留カード」に対応する機能を追加予定であることをお知らせします。

本機能により、利用者が選択する在留カードの種類にかかわらず、ICチップ情報を活用した安全かつ利便性の高い本人確認を実現し、外国人本人確認のデジタル化とセキュリティ向上を支援します。

※2026年6月現在、本機能は開発中のため、新カードのICチップ認証には対応しておりません。開発完了までの間「在留カードIC」機能をご契約中の企業様には、代替手段として撮影認証機能およびOCR機能を無償で提供いたします。

2026年6月より新たに始まった「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」制度について

デジタル行政の推進と本人確認の利便性向上を目的として、2026年6月14日より、在留カード・特別永住者証明書とマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」 の制度が開始されました。

本制度では、外国人が希望に応じて一体型カードを取得することで、在留資格の証明とマイナンバーカードの機能を1枚で利用できるようになり、行政手続きや民間サービスにおける本人確認の利便性向上とデジタル化の推進が期待されています。

また、「特定在留カード」の取得を希望しない方には、マイナンバー情報を記録しない「第二世代在留カード」が交付されます。第二世代在留カードもICチップを搭載しており、従来の在留カードからセキュリティ性能や利便性が向上した新たな本人確認書類として運用が開始されています。

当社はこの制度開始に対応し、「ProTech ID Checker」において「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」に加え、「第二世代在留カード」 のICチップを活用した本人確認機能の提供を予定しています。これにより、利用者が選択する在留カードの種類にかかわらず、安全かつ利便性の高いデジタル本人確認環境の実現を支援します。



＜参考＞

特定在留カード交付申請について | 出入国在留管理庁：

https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html

第二世代在留カード等仕様書の公開について | 出入国在留管理庁：

https://www.moj.go.jp/isa/publications/resources/120424_01_00003.html



■想定される利用シーン

本機能は、外国人本人確認が求められるさまざまなシーンでの活用を想定しています。

・金融機関での口座開設などの各種申込

・自治体・公共サービスにおける本人確認

・通信事業者における携帯電話契約

・人材紹介・派遣・外国人雇用の管理

・古物営業・リユースサービス

・シェアリングサービスやオンライン会員登録

「特定在留カード」と「第二世代在留カード」 については、ProTechコラム(https://ekyc.showcase-tv.com/column/)で解説しています。

こちらも併せてご覧ください。



■ProTechコラム：

第二世代在留カードと特定在留カードの違いとは？制度開始の背景と事業者が準備すべき対応

https://ekyc.showcase-tv.com/differences-second-generation-residence-cards/

今後の展望

当社は今後もデジタル本人確認領域における技術開発と機能拡充を通じて、多様化する本人確認ニーズに対応し、企業のDX推進と安全なデジタル社会の実現に貢献してまいります。

対面・非対面に対応したトータルKYC「ProTech ID Checker」

本人確認ツール「ProTech ID Checker」は、銀行・証券口座の開設や携帯電話契約、古物買取、各種サービスの会員登録など、対面・非対面問わず幅広い場面で活用可能なトータルKYCサービス（TKYC）です。マイナンバーカードのICチップを活用した公的個人認証（JPKI方式）をはじめ、運転免許証や在留カード等のIC認証も可能で、あらゆる本人確認書類の認証に対応しています。ローコード型で開発を必要としない導入のしやすさに加え、法令準拠の安全性と利便性が評価され、累計400社以上（2026年6月時点）で導入されています。

サービスサイト：https://ekyc.showcase-tv.com/

サービスに関するお問い合わせ：https://ekyc.showcase-tv.com/support/

公的認証スーパーアプリ：https://ekyc.showcase-tv.com/mynumber/

・日経xTECH EXPO AWARD 2019 「セキュリティー賞」受賞

・改正後の「犯罪収益移転防止法」に対応

第６条第１項第1号ホ（顧客などの本人特定事項の確認方法）

・特許取得済

特許第7100334号、特許第7475692号

発明名称：認証装置、認証方法、及びプログラム

特許第7329204号

発明名称：本人確認システム、オペレータ端末及び本人確認システムプログラム

・ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2020：支援業務系ASP・SaaS部門「先進技術賞」受賞

・ASPIC認定サービス（特定個人情報ASP・SaaS情報開示認定）

認定番号：特個 0002-2011

・SOC 2 Type 2報告書を取得

対象サービス：ProTech ID Checker

評価基準：セキュリティ、可用性、処理の完全性、機密性、プライバシー

対象期間：2025年8月18日から2025年11月18日まで

【株式会社ショーケース 会社概要】

代表取締役社長：松本 高一

所在地：東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル14F

設立：1996年2月1日

上場証券取引所：東京証券取引所 スタンダード市場

証券コード：3909

コーポレートサイト：https://www.showcase-tv.com/

コアバリュー ：「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」

私たちは人が感じる「不」を取り除き「幸せ」に導くお手伝いをしています。

そして、私たちの喜びは、人の期待を超え、感動や満足感を提供するしくみ＝おもてなしテクノロジーで、幸せな人を増やしていくことです。