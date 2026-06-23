不動産投資における“見えない収支”を可視化、意思決定を支援するAI管理ツール「Propiti」提供開始

株式会社東京アセットソリューション

「人から街、社会、そして未来へ」をビジョンに事業を展開する株式会社東京アセットソリューション（代表取締役：寺敷 信昭、以下「当社」）は、不動産投資家向けに複数物件の収支を一元管理できるAI管理ツール「Propiti」の提供を開始しました。

不動産投資において分散しがちな各種の情報は、物件単位では把握できても、ポートフォリオ全体の把握がしづらいという課題が存在します。こうした情報の分散は、投資判断の際に全体最適の視点を持ちにくい要因の一つとなっています。

Propitiは、契約書、レントロール、ローン返済表、管理会社からの収支レポート等をアップロードするだけで、AIがデータを自動整理し、複数物件の状況を一元的に把握。ポートフォリオ全体の状態やキャッシュフローを可視化します。

これにより、不動産投資における資産管理の効率化に加え、保有継続や売却判断、追加投資の検討といった意思決定の高度化を支援します。なお、Phase1として提供する基本の収支管理機能は完全無料とし、個人投資家の方々にご利用いただきやすいサービスとします。

■ 不動産投資領域の課題

不動産投資においては、管理会社ごとに収支レポートや家賃明細のフォーマットが異なり、情報の管理方法が多様であるという特性があります。特に複数物件を保有する投資家ほど、物件単位の収支に加え、全体としてのキャッシュフローを把握しづらい構造的な課題があります。

また、確定申告時には年間の収支データを改めて整理する必要があり、日常的な資産管理と年次の情報整理が分断され、負荷が増加しやすい状況にあります。

こうした背景を受けて当社は、資産管理を入口として投資判断および資産価値向上アクションの高度化を実現することを目的に、Propitiを開発しました。

課題・背景

■「Propiti」の概要

Propitiは、個人投資家が保有する複数物件の情報を統合し、資産管理、キャッシュフロー把握を可能にするデータ基盤です。将来的には蓄積されたデータを活用し、資産価値向上や売買機会の創出までを見据えたプラットフォームとしての発展を目指します。

Phase1では、保有物件の情報登録、収支レポートのデータ化、複数物件の収支集計、確定申告に必要な情報整理の効率化を中心に提供します。

単なる資産管理ツールにとどまらず、不動産投資に関する意思決定データを蓄積する基盤として位置づけ、将来的な資産価値向上支援や投資家間売買機能への発展を目指します。

概要

■「Propiti」の特徴

1．AIによる自動データ化

契約書、レントロール、ローン返済表などの不動産関連書類をアップロードするだけで、AIが内容を解析し、物件情報として登録します。これにより、手入力や転記作業の負担を軽減し、管理情報の整備を効率化します。

２．複数物件の一元管理

管理会社が異なる物件についても一括で管理が可能です。物件ごとの収支に加え、ポートフォリオ全体の収支状況を把握できるため、複数物件保有時に生じやすい情報分散を抑制します。

3．キャッシュフローの可視化

ダッシュボード上で収支や稼働状況、実質的なキャッシュフローの状況を可視化し、投資の状態を継続的に把握できる環境を提供します。

4．確定申告対応の効率化

確定申告時に必要となる収支情報を集約し、年次の整理作業を大幅に削減します。日々の収支管理と申告準備を分断せず、継続的なデータ管理を実現します。

5．完全無料での提供（Phase1）

Phase1で提供する収支管理機能は無料で利用できます。これにより、初期導入および継続利用に伴う心理的・経済的なハードルを緩和し、幅広い投資家が収支管理の高度化に取り組みやすい環境を提供します。

■ 今後の取組

Propitiは段階的に機能拡充を進めていきます。

Phase1では、現在提供中の収支管理機能を拡充し、複数物件の管理および収支情報の活用をより実際に即した形へと高度化します。

Phase2では、投資家間の売買機能を追加し、他投資家の保有物件の閲覧、購入オファーの送受信、売主・買主間での合意後に宅建士を介した正式取引へと発展する仕組みの実装を予定しています。

将来的には、「不動産企画を思考するエージェント型AI “Camelot”」(※)との連携により資産価値向上や開発ポテンシャルの可視化も視野に入れています。

当社はPropitiを通じて、不動産投資領域における情報の整理と活用を支援し、データに基づいた意思決定の高度化に貢献します。

【 Propiti WEBサイト 】

URL：https://propiti.jp/

ロードマップ

(※)「東京アセットソリューション、不動産企画を“思考するエージェント型AI”「project “Camelot”」開発をエクスプラザと共同推進」のリリースは こちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000127467.html)

(株)東京アセットソリューションについて

私たちは、“自分たちの未来は、自分たちで切り拓いていく”というポジティブな考え方を持ち、不動産に関わる事業を通して、関係者や街、社会全体が良くなっていく未来を目指しています。

□ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社東京アセットソリューション URL: http://www.to-as.com(http://www.to-as.com)

〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目16番4号 電話：03-5510-8300（代表）

総務人事部 北出（キタイデ）MAIL: m-kitaide@to-as.com