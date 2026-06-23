【ゲーテ8月号】表紙&インタビューは宮本浩次！ シーン別でふさわしい1本が見つかる「LUXURY WATCH」特集。町田啓太も登場！

【総力特集】「人生を豊かにするLUXURY WATCH」

株式会社 幻冬舎

時計は、ただ時を刻むためだけの道具ではない。

それはどの時間をどう過ごすかという意志を映しだす在でもある。

緊張感のあるビジネスの場や、見知らぬ土地へと向かう旅路、華やかなパーティーでのひと時、ハンドルを握るドライブの時間、さらに身体を解き放つスポーツの瞬間・・・・・。

さまざまな時、シーンには、それぞれにふさわしい1本がある。

そしてその1本は、過ごす時間をより艶やかに彩ってくれるのだ。

人生を豊かにする時計選びについて考えたい。

【インタビュー】宮本浩次 剥き出しの美学「自分に負荷をかけないと、飼いならされた存在になるのが怖いから」

自分は無敵と信じていた20代。

砂を噛む思いで夢を捨てていった30代。

そして50代で心のギアを入れ直し、ソロ活動を始動。

強く、カッコよく生きたい――。

その思いをロックに込めた最新作『I AM HERO』とともに、

60代という新たなフェーズを迎える。

撮り下ろし10ページとインタビューで、その思考と生き方に迫る。

【独占ビジュアル】町田啓太が纏う、人生を豊かにする時計

近年は国内のみならず海外からも注目を集め、ドラマ、映画、配信作品と活躍の場を広げる俳優、町田啓太。全16ページに渡り、11の時計ブランドについて、贅沢なひと時と違いのわかる大人の時計選びを、町田啓太が魅せる。

ゲーテトライアスロンチーム「GLT」第8期募集開始！

2015年に発足した「ゲーテ」のトライアスロンチーム「GLT（GOETHE LOVES TRIATHLON）」の第7期メンバーが去る5月、「ホノルルトライアスロン」に出場！

20代から60代までの職種も年齢も異なるビジネスパーソンたちが未知の領域に挑戦して、得たものが明らかになる。



OB・OG含め、140名を超えるGLTは、そのつながりもより強固になっている。今年も第8期生の募集を開始！ 来る8月5日（水）19:30より説明会を開催予定。高みを目指すすべての人へ。未経験社大歓迎！詳細はゲーテHPまで。

ECサイト「GOETHE LOUNGE」で、エクスクルーシブなアイテムや体験を！

ゲーテの会員制サービス「GOETHE LOUNGE（ゲーテラウンジ）」では、ここでしか手に入らないハイエンドな体験やアイテムをご紹介。仕事に遊びに一切妥協できないエグゼクティブの我儘をかなえる、エクスクルーシブな機会を見逃すな！

▶︎▶︎▶︎『ゲーテ8月号』の購入はこちら！(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3JTH6ZV?tag=goetheweb-22)

■雑誌情報

誌名：GOETHE［ゲーテ］2026年8月号

編集長：池上雄太（いけがみ ゆうた）

発売日：6月25日（木）

価格：特別定価1200円（税込）

発行：株式会社幻冬舎GOETHE

▶︎GOETHE WEB(https://goetheweb.jp/)

「仕事が楽しければ人生も愉しい」

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