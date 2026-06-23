AIM B2B、アジア市場拡大に向け韓国オフィスを開設

Custom Media株式会社

グローバルB2B PRマーケティングエージェンシー、AIM B2B(https://aim-b2b.com/ja/)は本日、アジア太平洋市場における事業拡大の一環として、韓国オフィスの開設を発表しました。今回の韓国進出は、米国、日本、欧州をはじめとする世界各地のクライアント企業から、韓国市場への参入や事業拡大に対する需要の高まりを受けたものです。

韓国は現在、AI、半導体、先端製造業、IT、モビリティなど、未来を担う産業において世界で最も魅力的な市場の一つとして台頭しています。AIM B2Bは、こうした進化する市場のチャンスを捉え、クライアントを支援すべく、ソウル・江南地区に新オフィスを設立しました。同オフィスを通じて、グローバル企業の韓国市場におけるブランド認知度向上と、確かなビジネス成果の創出を支援してまいります。

AIM B2Bは、B2Bビジネスのあらゆる成長フェーズを支援する統合エージェンシーです。戦略的PR、メディアリレーションズ、コンテンツマーケティング、デジタルマーケティング、ブランディング、リードジェネレーション、イベント、セミナー、展示会マーケティングまで、幅広いサービスを提供しています。AIM B2Bの強みは、部分的なマーケティング活動を提供するのではなく、PRとマーケティングを一つの統合された戦略へとシームレスに融合させる点にあります。これにより、ブランド認知の向上からリードジェネレーション、測定可能なビジネスの成長に至るまで、カスタマージャーニー全体を一気通貫でサポートします。

今回の韓国オフィスの開設は、韓国へ参入する海外企業だけでなく、日本への進出や事業拡大を目指す韓国企業にとっても、新たな機会を生み出すことが期待されています。AIM B2Bが培ってきた日本市場における深い専門知識と幅広いネットワークを活かし、韓国企業の市場参入戦略の立案、ブランド競争力の強化、そして日韓間のビジネス連携の促進に貢献してまいります。



AIM B2B CEO ロバート・ヘルト（Robert Heldt）のコメント

「韓国は、グローバルなB2B企業にとって最もダイナミックかつ戦略的に重要な市場の一つへと急速に成長しています」

ヘルトは、独立系広告・マーケティングエージェンシーによるグローバルアライアンス、AMIN Worldwide(https://www.aminworldwide.com/)のAPAC会長も勤めています。AMIN Worldwideは、地域に根差した専門知識と戦略的パートナーシップを通じて、ブランドのグローバル展開を支援する組織です。

「多くの既存クライアント企業からも、韓国への事業拡大に伴う現地マーケティング支援を求める声が高まっており、その需要に応えるべく、現地オフィスを開設しました。当社の韓国オフィスは、海外企業が韓国市場で成功を収めるための重要なハブとして機能すると同時に、韓国企業が日本やアジア地域において新たな成長機会を見出すよう支援してまいります」

AIM B2B 韓国オフィス代表 キム・ヒソン（Heesun Kim）のコメント

「韓国市場で成功を収めるためには、単なる翻訳やローカライズを超えたアプローチが必要です。産業の構図やターゲット層、現地のメディア環境に対する深い理解に裏打ちされた戦略的なアプローチが求められます。AIM B2Bは、PRとマーケティングの垣根を取り払うことで、統合的なアプローチを通じてクライアントのビジネス目標の達成を支援する戦略的パートナーです。韓国へ進出するグローバル企業と、日本への事業拡大を目指す韓国企業の双方を力強くサポートしてまいります」



東京を拠点とするAIM B2Bは、戦略的なストーリーテリングとデータに基づくインサイトを武器に、グローバル企業のアジア全域における事業成長を力強く後押しします。カスタムメディア(https://custom-media.com/ja/)の一翼を担うエージェンシーとして、優れたコンテンツ制作力と強固なローカルネットワークを掛け合わせ、B2B企業向けの差別化された統合マーケティングソリューションを提供しています。



AIM B2Bについて

AIM B2Bは、東京に本社を置く統合PR・マーケティングエージェンシーです。戦略的なストーリーテリング、クリエイティブな発想、データに基づくインサイトを通じて、B2B企業のアジア全域における成長を支援しています。

長年にわたる業界経験を礎に、独自の「AIMフレームワーク（Adapt：適応、Implement：実行、Maximize：最大化）」を活用し、クライアントの市場やビジネス目標の体系的な把握から、現地に最適化した戦略やクリエイティブなキャンペーンの実行、さらには成果の継続的な測定・最適化までを構造化されたアプローチで提供します。「Always Forward（常に前進）」というフィロソフィーのもと、AIM B2Bはクライアントの戦略的パートナーとして、絶え間なく変化するビジネス環境における新たな機会の創出と、持続可能な成長の実現を支援します。