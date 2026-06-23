自動車業界向け次世代SCRM実践セミナー、7/3に開催

株式会社Spectee

製造業向けにサプライチェーンリスク管理サービスを提供する株式会社Spectee（東京都千代田区、代表取締役CEO：村上建治郎、以下「Spectee」）は、2026年7月3日（金）、自動車業界向けオンラインセミナー「自動車業界のサプライチェーン・レジリエンス 地政学リスク・災害・サイバー攻撃に備える次世代SCRM実践セミナー」を開催します。

お申込みURL：https://spectee.co.jp/seminar-info/260703/(https://spectee.co.jp/seminar-info/260703/)

■ 開催背景

地政学リスクの高まり、自然災害の激甚化、サイバー攻撃の増加など、自動車業界を取り巻くサプライチェーンリスクはかつてなく複雑化しています。特に、ホルムズ海峡の封鎖リスクは原油・ナフサをはじめとする素材・化学品の供給に影響を及ぼし、部品調達や生産計画に甚大な打撃を与える可能性があります。

本セミナーでは、"見えないリスク"が生産を止める時代において、自動車業界に求められるサプライチェーン・レジリエンスの考え方を整理します。地政学リスク、災害、サイバー攻撃、ナフサ問題などの具体的なリスクシナリオを踏まえながら、サプライチェーンの可視化、早期検知、影響把握、初動対応をどのように高度化すべきか、次世代サプライチェーンリスクマネジメント（SCRM）の実践ポイントを解説します。

■ こんな方におすすめ

・自動車業界でのSCMに興味のある方

・グローバルな供給網を持つ製造業の役員・部門長クラスの方

・自社や、サプライチェーン全体でレジリエンスの強化を考えている方

■ セミナー開催概要

タイトル：自動車業界のサプライチェーン・レジリエンス 地政学リスク・災害・サイバー攻撃に備える次世代SCRM実践セミナー

日時：2026年7月3日（金）14:00～15:00

登壇者：株式会社Spectee 代表取締役CEO 村上 建治郎

開催形式：オンライン（Zoom）※Zoomアカウントをお持ちでない方もご参加いただけます

■ お申込み方法

下記の申し込みフォームより、必要事項をご記入のうえお申込みください。

申し込み期限は2026年7月2日（木）14:00です。

当日視聴できない場合も、お申込みいただいた方全員に、後日見逃し配信をご案内しますので、お気軽にお申込みください。またセミナー後のアンケート回答で資料をプレゼントします。

▼お申込みはこちら

https://spectee.co.jp/seminar-info/260703/(https://spectee.co.jp/seminar-info/260703/)

■ 株式会社Spectee（スペクティ）について

Specteeは、レジリエンス領域において世界トップクラスのプラットフォームを提供するスタートアップです。「危機を可視化する」をミッションに、世界中の多様なデータをAIで24時間リアルタイムに解析し、リスクの可視化と被害予測を通じてレジリエントな社会の実現を目指しています。防災やBCP対応、サプライチェーン・リスク管理を目的に導入が進み、民間企業・自治体・官公庁において採用数No.1を誇ります。（日本能率協会総合研究所調べ/2025年調査時点）

＜会社概要＞

本社：〒102-0076 東京都千代田区五番町 12-3 五番町YSビル

代表者：代表取締役 CEO 村上 建治郎

公式サイト：https://spectee.co.jp