ユニオンテック、開業・移転祝いに向けたオリジナルアートギフト「オリギフ」を本格提供開始

ユニオンテック株式会社

「Build a new standard.」をミッションに掲げ、オフィス・商空間・住宅の内装デザイン・設計・施工をワンストップで提供するユニオンテック株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：大川祐介）は、開業・移転祝いなどのビジネスシーンに向けたオリジナルアートギフト「オリギフ」の本格提供を開始しました。

サービスサイト：http://origif.union-tec.jp/

「オリギフ」は、贈り先の空間やブランドイメージに合わせて制作するオリジナルアートギフトです。空間の写真やWebサイト、希望するテイストなどをもとに、デザイナーが空間と調和するアートを提案します。

ユニオンテックは本サービスを通じて、開業・移転・出店などの節目におけるギフトの新たな選択肢を提供するとともに、空間デザイン・施工で培った知見を生かし、贈り先の空間になじみ、想いが伝わるギフトの提供を目指します。

サービス開始の背景

サイトで詳細を見る :http://origif.union-tec.jp/

ユニオンテックは、オフィス・商空間・住宅の内装デザイン・設計・施工を軸に、空間づくりに関わる事業を展開してきました。これまで多くのオフィス・店舗・クリニックなどの空間づくりを通じて、開業・移転・出店といったお客様の節目にも携わってきました。

また、施工後の引き渡し時には、お客様へ感謝を伝える取り組みの一環として、空間に合わせたアートを贈る取り組みも行ってきました。

こうした節目には、取引先や関係者から祝い花やギフトが贈られる場面が多く見られる一方で、ユニオンテックが空間づくりを通じてお客様と接する中で、贈り先のブランドや空間の雰囲気に合う、オリジナリティのあるギフトへのニーズが見えてきました。

さらに、ユニオンテックは2026年1月にアート事業に本格参入(https://www.union-tec.jp/contents/news/302/)し、空間設計の視点を生かしたアートの提案を進めています。

こうした背景を受け、空間デザイン・施工で培った知見とアート提案のノウハウを生かし、贈り先の空間やブランドイメージに合わせたビジネスギフトとして、オリジナルアートギフト「オリギフ」の本格提供を開始しました。

本サービスは、今後5年間で“101名の事業責任者”の創出を目指す中期成長戦略「UT101」(https://www.union-tec.jp/contents/news/293/)の取り組みの一つとして展開します。ユニオンテックは今後も、空間づくりを起点に、新たな事業創出と提供価値の拡張を進めてまいります。

「オリギフ」について

「オリギフ」は、ビジネスの開業・移転祝いから個人の方の大切な記念日まで、贈り先との絆を深める「一生モノ」の感動を届けるオリジナルアートギフトです

贈り先の空間写真やWebサイト、希望するテイストなどをもとに、デザイナーが空間の雰囲気やブランドイメージを踏まえてアートを提案します。企業のロゴや理念といったビジネスのアイデンティティから、忘れられない思い出の場所のようなパーソナルな情報を反映することで、祝い花や既存のギフトに加わる新たな選択肢として、贈り先に合わせたアートギフトを提供します。

本サービスは、ユニオンテックの既存顧客をはじめ、開業・移転・出店を控える企業や店舗への贈答を検討する法人・個人を対象に展開します。

なお、期間限定キャンペーンとして、8月31日（月）まで、Mサイズのオリジナルギフトを通常価格99,000円のところ49,500円でご提供しています。

※対象は、上記期間中のMサイズのご注文です。

「オリギフ」の特徴

1. 空間デザインのプロが手がける、場所に調和するアート提案

サイトで詳細を見る :http://origif.union-tec.jp/

創業26年、数多くの空間づくりに携わってきた当社の知見を活かし、空間デザイナーが制作・監修します。単に絵を贈るのではなく、アートを迎え入れるオフィスや住まいといった「空間そのもの」が持つ空気感やイメージを反映し、飾る場所に自然に調和する「その場所のためだけの一枚」を仕立てます。

2. ビジネスの理念から個人の思い出まで、多彩なアイデンティティを可視化

企業のロゴや理念といったビジネスのアイデンティティから、思い出の場所や風景、大切な写真まで、幅広いモチーフをアートへと昇華させます。贈り主の想いと贈り先の世界観を丁寧に掛け合わせることで、相手を深く想ったことが伝わる、世界にひとつだけのアートギフトを届けます。

3. 3営業日提案と全額返金保証が実現する、新しいギフト体験を提供

完全オーダーメイドでありながら、ご依頼内容の確認後、最短3営業日でスピーディに3つのデザイン案を提示します。さらに、デザイン確定前であれば、万が一お気に召さない場合に返金対応を行う品質保証の仕組みを設けています。開業・移転、就任・昇進、周年記念など、大切な節目のお祝いに、安心してお選びいただけます。

オリギフ事業 責任者 白井沙知コメント

開業や移転、出店といった節目に贈るギフトは、相手への感謝や応援の気持ちを伝える大切な機会だと考えています。祝い花をはじめとするお祝いの文化を大切にしながら、贈る相手のことを考えて選んだことが伝わる、新たな選択肢をつくりたいという思いから、「オリギフ」の提供を開始しました。

「オリギフ」は、空間デザインの観点から、贈り先に合うアートを制作するサービスです。創業以来、人の心を動かす空間をつくってきた当社の知見とアート提案のノウハウを生かし、その場所になじみ、長く残る一点を制作します。お祝いの席を彩る花や品々とともに、記憶に残り続けるギフトという選び方を提案していきたいと考えています。

贈る相手を想う気持ちが、かたちとして伝わり、ずっと残る。「オリギフ」を通じて、そんなギフト体験を届けてまいります。

今後の展望

当社は今後、「オリギフ」を開業・移転・出店祝いなどのビジネスギフトとして展開し、企業・店舗・クリニックなどの節目における新たなギフトの選択肢として提案してまいります。

また、本サービスを中期成長戦略「UT101」の取り組みの一つとして位置づけ、空間づくりにとどまらず、顧客の節目やブランド体験に関わる提供価値の拡張を進めてまいります。

今後もユニオンテックは、多様な新規事業の創出を通じて、事業群を束ねるグループとしての成長を加速させるとともに、空間づくりを起点とした新たな価値提供に取り組んでまいります。

ユニオンテック株式会社について

サイトで詳細を見る :http://origif.union-tec.jp/

2000年6月にクロス・床等内装仕上げ工事業として設立。オフィスやショップを中心にブランディング・設計デザイン・施工をトータルでプロデュースする空間創造事業を展開し、10,000件以上の施工実績を持つ。2016年に建設業界のプラットフォーム事業を立ち上げ、2021年4月に事業部門を分社化。内装事業に特化し、デジタル知見も活用して「ワークスペースプロデュース事業」「Beauty&Medical Clinic 事業」「Luxury residence 事業」「スペースコンストラクション事業」「ビルバリューアップ事業」「PersGPT（パースGPT）」「施工BPO事業」を展開。

社名 ｜ ユニオンテック株式会社

設立 ｜ 2000年6月

本社 ｜ 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 4階

事業 ｜ オフィス・商空間の企画設計施工/ ビルバリューアップ/ CGパース制作

代表 ｜ 大川祐介

資本金 ｜ 1億円

ミッション ｜ Build a new standard.

URL ｜

コーポレートサイト https://www.union-tec.jp/

オフィスデザインのサービスサイト https://service.union-tec.jp/

美容・医療クリニックデザインのサービスサイト https://clinic.union-tec.jp/

ラグジュアリーレジデンスのサービスサイト https://luxuryresidence.union-tec.jp/

PersGPT（パースGPT） https://www.cg.union-tec.jp/

アートの販売 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000126.000031121.html

ユニオンテックの事業一覧 https://www.union-tec.jp/service/