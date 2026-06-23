【イオン限定】「ＡＮＧＥＬ ＢＬＵＥ（エンジェルブルー）」のキャラクターをデザインしたＴシャツとスウェットパンツを６月２６日（金）発売

イオン株式会社

イオンは６月２６日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「Ｄｏｕｂｌｅｆｏｃｕｓ（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約６０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、平成リバイバルブームで話題のアパレルブランド「ＡＮＧＥＬ ＢＬＵＥ（エンジェルブルー）」をデザインしたＴシャツ６種類とスウェットパンツ２種類※２）を発売します。

近年、子どもから大人まで幅広い世代が好きなアニメやキャラクターなどを応援する“推し活”を楽しんでいます。こうした中、ダブルフォーカスは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売しています。

ＡＮＧＥＬ ＢＬＵＥ（エンジェルブルー）は、株式会社ナルミヤ・インターナショナルが展開する、１９９０年代後半から２０００年代前半にかけて、 ティーンズの心をわしづかみにした伝説のアパレルブランドです。近年は平成リバイバルブームでも話題になり、幅広いターゲットに人気を博しています。

今回のイオン「ダブルフォーカス」とのコラボでは、夏にぴったりな日焼けしたナカムラくんとヒツジくんをデザインしたＴシャツやポップで落書き風のイラストをプリントしたスウェットパンツなどを展開します。どれもエンジェルブルーのポップでハッピーな世界観を表現し、イオン「ダブルフォーカス」でしか買えないアイテムです。

これからもダブルフォーカスは、トレンドファッションアイテムの展開や、“今日の気分を表現する”スタイルを提案し続け、お客さまの生活に楽しさをお届けしてまいります。

【販売概要】

発売日：２０２６年６月２６日（金）

展開店舗：本州・四国・沖縄の「イオン」「イオンスタイル」約６０店舗※１）

ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453017&psc=5(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453017&psc=5)

商品数：Ｔシャツ６種類・スウェットパンツ２種類※２）

サイズ：Ｓ・Ｍ ※レディスサイズです。

【商品一覧】

■エンジェルブルー 日焼けナカムラくんＴシャツ

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

カラー：クロ、ウスアオ

夏を満喫するナカムラくんとヒツジくんがポイントのプリントＴシャツ

■エンジェルブルー ワッペン風Ｔシャツ

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

カラー：シロ、チャコール

ポップなカラーが映える、ストリートカジュアルにぴったりなワッペン風Ｔシャツ

■エンジェルブルー バックプリントＴシャツ

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

カラー：シロ、ウスアオ

バックにナカムラ君と仲間たちを大胆に配置したインパクトのあるＴシャツ

■エンジェルブルー 刺しゅうスウェットパンツ

価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）

カラー：オートミール、ウスグレー

エンジェルブルーの世界観を落書き風にデザインしたカーブスウェットパンツ

【ダブルフォーカスについて】

「ダブルフォーカス」は２０１１年に誕生したイオンのヤングカジュアルウェアの専門店です。カジュアルなアイテムにトレンドをＭＩＸしたファッションで中高生に新しさと楽しさを提案します。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/doublefocus_jp/

※１：店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。

※２：種類とはデザイン×カラーの数のことです。

以上