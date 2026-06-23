日本最大級の車SNSサイト「みんカラ パーツオブザイヤー2026上半期」で第1位・第4位を同時受賞しました！

積水化学工業株式会社

2026年6月23日

積水化学工業株式会社

積水化学工業株式会社(代表取締役社長：清水郁輔、以下「積水化学」)の環境・ライフラインカンパニー(プレジデント：平居義幸)の素材を使用した製品『REAL SCHILD DIFFUSION(レアルシルト・ディフュージョン)』が、「みんカラ」の「パーツオブザイヤー2026上半期 カーオーディオ、ビジュアル デッドニング用品部門」において第1位を受賞しました！

また、『REAL SCHILD (レアルシルト)』は同部門で第4位を受賞しました！

「みんカラ」とは、LINEヤフーが運営するカーライフを楽しむ仲間が集まる日本最大級のSNSサイト（みんなのカーライフ）です。また、「みんカラ パーツオブザイヤー」は、約3,000メーカー・45,000商品を対象に、ユーザーのレビューをもとに評価・集計されるランキングであり、実際の使用感に基づく信頼性の高い評価指標として広く認知されています。

今回の受賞は、自動車室内の音質改善に貢献するデッドニングパーツとして、ユーザーの皆様より高い評価をいただいた結果であると受け止めております。

2026上半期 カーオーディオ、ビジュアル デッドニング用品部門

第1位：『REAL SCHILD DIFFUSION(レアルシルト・ディフュージョン)』

第4位：『REAL SCHILD(レアルシルト)』

■『REAL SCHILD(レアルシルト）』 『REAL SCHILD DIFFUSION(レアルシルト・ディフュージョン）』について

高い制振性能を誇るデッドニング用超制振シート『REAL SCHILD(レアルシルト)』は、積水化学と株式会社イース・コーポレーション（以下「イース・コーポレーション」）の共同開発により、2004年に誕生しました。

「みんカラ」の「パーツオブザイヤー(POTY)」において、2013年に「カーオーディオ、ビジュアル デッドニング用品部門」が創設されて以降、『REAL SCHILD(レアルシルト）』は10年連続でランクインを達成。2023年には初の年間第1位を受賞し、翌2024年も2年連続で年間第1位を獲得しました。以来、現在に至るまで継続してランクインし続けています。

『REAL SCHILD(レアルシルト）』は、積水化学の高性能不燃制振材『カルムーンシート』で培われた樹脂配合・製品設計技術を応用して自動車内の音質改善用にカスタマイズされた制振材です。車体に発生する不要な振動や共振を抑制することでノイズを低減させ、良質な原音を忠実に再現し、クリアで質の高い音響環境の実現に貢献します。音の再現性を高める基盤づくりを担う存在として、多くのユーザーから支持されています。シールを貼る感覚で、簡単に施工することができる点も評価されています。

また、今回上半期第１位を受賞した『REAL SCHILD DIFFUSION(レアルシルト・ディフュージョン)』は2006年に発売。2022年に年間ランキングに登場、昨年2025年の年間第1位に輝き、今回の2026上半期でも第1位を獲得しました。

『REAL SCHILD DIFFUSION(レアルシルト・ディフュージョン)』は、積水化学のポリプロピレン硬質発泡体『ゼットロン』を使用した、「拡散・反射・吸収」の三要素による車室内の音環境を整えることを目的としたデッドニング材です。スピーカー背面などに施工することで、定在波の緩和や音の明瞭度向上に寄与します。また、人間の耳に最も聞こえやすい1kHz～2kHz付近の音情報を効果的に向上させ、カーオーディオにおける音の明瞭度や繊細な音楽表現の改善に寄与します。さらに、軽量で加工しやすく、車両ドア内部のような厳しい環境にも対応可能な設計となっており、施工性と性能の両立を実現しています。

積水化学は、今後も、パートナー企業との連携を強化しながら、市場ニーズに即した高付加価値製品の開発を推進し、「音環境の向上」を通じた快適なモビリティ空間の創出に取り組んでまいります。

今後ともレアルシルトシリーズへのご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

[参考]「みんカラ パーツオブザイヤー2026上半期」について

https://minkara.carview.co.jp/event/2026/poty/202606/category/1/440/

■製品紹介

★REAL SCHILD DIFFUSION(レアルシルト・ディフュージョン)には積水化学の「ゼットロン」が使用されています

＜ポリプロピレン発泡体「ゼットロン」＞

・独自の気泡構造で高い圧縮強度を実現

・軽い素材のため、10枚重ねても持ち運びがラクラク

・カッターナイフで切断できるので、電気工具は

必要ありません

・水分・湿気による寸法変化や腐食が起こらないので、

水まわりにも安心して使用できます

ゼットロン

詳しくはこちら

https://www.eslontimes.com/kenzai/zetron/zetron.html

★REAL SCHILD(レアルシルト)は積水化学の「カルムーンシート」で培われた樹脂配合・製品設計技術を応用して自動車内の音質改善用にカスタマイズされた制振材です

＜高性能不燃制振材「カルムーンシート」＞

・ノイズを低減し、原音を忠実に再現することで、

自動車内の音質改善に貢献します

・貼るだけなので誰でも簡単に施工できます

・鉄道、造船、工場などさまざまな分野で振動・騒音対策

として使用されています

カルムーンシート

詳しくはこちら

https://www.eslontimes.com/product/railway/133/?from_page=news1814

＜本件に関するお問い合わせ＞

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

https://www.eslontimes.com/contact/ja/

※『REAL SCHILD DIFFUSION(レアルシルト・ディフュージョン)』、『REAL SCHILD(レアルシルト)』の販売に関してはイース・コーポレーションへお問合せください。

株式会社イース・コーポレーション

https://www.escorp.jp/catalog/realschild