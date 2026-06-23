新郎の“主観視点”で描く新CM「結婚式をした、ワタシの幸せ。」6月23日（火）より「ABEMA」にて放送開始

株式会社ウエディングパーク

株式会社ウエディングパーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：日紫喜 誠吾）は、新CM「結婚式をした、ワタシの幸せ。」を、2026年6月23日（火）より、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて配信を開始いたします。

背景と目的

https://youtu.be/87GgPxwuXf0CMを見る :https://youtu.be/87GgPxwuXf0

近年、タイパ（タイムパフォーマンス）や効率性を重視する傾向があるとされるZ世代を中心とした若年層において、結婚式に対する価値観は大きな転換期を迎えています。従来の「形式に沿った一律のセレモニー」から、「自分たちらしさを表現し、大切な人たちと深い絆を確かめ合う時間」へと、結婚式に求める価値が明確にシフトしています。

実際に、結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park」（以下、Wedding Park）に投稿された「式場探しの軸」に関する1万件以上のクチコミデータを分析したところ、5人に1人が、結婚式において「自分たちらしさ」を意識している傾向が見られました*1。

Wedding Parkは、このようなユーザーのリアルな声に応えるべく、単に式場を検索するための情報メディアから、一人ひとりが自身の価値観に確信を持ち、納得感のある意思決定を行えるプラットフォームへの進化を続けています。

今回の新CMでは、この「自分たちらしい結婚式」の魅力を最大限に伝えるため、あえて作り込まれた客観的な映像ではなく、全編を通して新郎の主観視点（POV：Point of View）を採用しました。飾らないリアルな感情が溢れる瞬間を視聴者が当事者として擬似体感（没入）できるようにすることで、結婚式が持つ本来の温かさや価値を「自分ごと」として捉え、共感・シェアしたくなるストーリーとして設計しています。

概要・詳細

■ 新CM「結婚式をした、ワタシの幸せ。」

本CMは、結婚式当日のエモーショナルな瞬間を新郎の目線で連続的に切り取った、臨場感あふれる構成となっています。また「ゲストと一緒に幸せを分かち合う」という現代のカップルが重視する世界観も大切にしています。

- CM動画：- - 30秒ver.：https://youtu.be/87GgPxwuXf0- - 15秒ver.：https://youtu.be/1ROsEJXIMCI- 放送開始日：2026年6月23日（火）- 配信媒体：「ABEMA」の番組放送内（オリジナル恋愛リアリティショー『今日、好きになりました』シリーズなど）- 監督：戸塚 富士丸- 楽曲：まつむら かなう「愛想歌」- 衣装協力：BRIDARIUM MUE（ブライダリウム ミュー）＜ストーリー展開＞

ドレス姿の新婦と初めて対面する「ファーストミート」の緊張感から始まり、花嫁が母親と涙を流しながら抱き合うシーン、挙式で父親から新婦の手を託される厳かな瞬間へと続きます。披露宴会場への入場時には、友人や同僚たちの笑顔と祝福に包まれ、親友を巻き込んだ賑やかな「ファーストバイト」、そして最後は全員での温かい「集合写真」で締めくくられます。そこにいる全員の「嘘のない笑顔と涙」を、新郎の主観映像で捉えることで、圧倒的な没入感を生み出しています。

監督・楽曲アーティスト プロフィール及びコメント

監督：戸塚 富士丸

自然で豊かな人物の表情や芝居を、エモーショナルにもユーモラスにも引き出す演出と、シネマライクな映像トーン、ドラマチックな映像演出を得意とする映像監督。

＜主な受賞歴＞

BNN 映像作家100人 2020選出 MTV VMAJ 2023にて「Video of the Year」を受賞

＜コメント＞

今回で2度目のウエディングパークのCM撮影。 結婚式当日の様子を新郎視点の映像で描いていく本企画は、まさに結婚の追体験をしているかのようなものに仕上がりました。全ての瞬間が喜びに包まれ、最初から最後までずっと幸せなCMが完成しました。是非、楽しんで見ていただけたら嬉しいです。

アーティスト：まつむら かなう

大阪府出身、23歳。

高校生の時の歌唱動画がSNSで大きな反響を呼び、その後リリースしたオリジナル曲「友達以上恋人未満」はMV800万回・Spotify2000万回再生を超え話題に。共感を呼ぶ歌詞と聴き心地の良い歌声が武器のZ世代シンガーソングライター。2026年春、大阪・Zepp Nambaを含む全国5都市でワンマンライブツアーを開催。

＜コメント＞

今回タイアップ曲に選んでいただいた「愛想歌」という曲は、どれだけ時間が経っても変わらない強い愛の気持ちをとにかく真っ直ぐに歌った曲で、まさに結婚してこれからの人生を共にする強い覚悟や愛の気持ちとリンクしている曲なのではないかなと思います！

結婚生活の中で、喧嘩したり、ぶつかったりすることもきっとあると思います。 そんな時でも、また二人を変わらず繋ぎ合わせる、お互いの愛の気持ちを再確認できる、そんな存在に「愛想歌」がなってくれたら嬉しいなと思います。

“多様な幸せ”の意思決定を支える「Wedding Park」3つの独自コンテンツ

CMが描き出す「ゲストと一緒に多様な幸せを叶える」という世界観は、Wedding Parkが提供する以下の独自コンテンツと紐づいています。画一的な情報提供ではなく、先輩カップルのリアルな体験談やプロセスを見える化することで、ユーザーが自身の価値観に確信を持てるプラットフォームを目指しています。

1. 55万件以上｜22周年を迎える結婚式の「クチコミ」

2025年11月にリニューアルを図り、先輩カップルの具体的な会場探しのプロセスや、実際の判断基準を可視化。式場のスペック情報だけでは分からない、ユーザー自身の価値観の醸成と、確信を持った意思決定をサポートします。（https://www.weddingpark.net）

2. 12,000件以上｜結婚式準備レポート「ハナレポ」

式場決定から結婚式当日までの道のりを、時系列で具体的に確認できるレポートコンテンツ。先輩カップルが「いつ、どのタイミングで、どんな準備（ドレス選びや装飾の決定など）をしたのか」が具体的にわかるため、自分たちらしい式への理想をスムーズに具現化できます。（https://www.weddingpark.net/hanarepo）

3. 4,500件以上｜結婚式のショート動画「ムビレポ」

結婚式当日のさまざまな演出や会場の空気感を、縦型動画でサクサクと視聴できるコンテンツ。今回のCM内にも登場しており、静止画だけでは伝わらないリアルな結婚式の楽しさや感動を直感的にインプットすることが可能です。（https://www.weddingpark.net/movierepo）

※各コンテンツの数は2026年6月23日時点の情報です

今後の展望

私たちウエディングパークは、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という理念のもと、2004年のサービス提供開始以来、結婚するおふたり、そしてウエディング業界の皆さまとともに歩んでまいりました。

今回放送を開始する新CM「結婚式をした、ワタシの幸せ。」は、クチコミデータ分析からも明らかになった「自分たちらしい結婚式を挙げたい」というカップルのリアルな想いに寄り添い、多様な幸せの形を社会へ提示していくことを表現しています。

価値観が多様化するこれからの時代において、私たちが持つ55万件以上の「クチコミ」や「ハナレポ」「ムビレポ」に集まっている独自のリアルデータは、カップルが潜在的な「らしさ」に気づき、納得感のある意思決定を行うための道標となるはずです。ウエディングパークはこれからも、技術とデザインの力で業界の可能性をひらきながら、多様な幸せが叶う社会の実現を目指してまいります。

*1：2025年11月～2026年6月にWedding Parkに投稿された「会場探しで大事にしていたこと」のクチコミデータより、ウエディングパークが独自に分析した結果

結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park」

「Wedding Park」は、全国約5,000件の結婚式場のデータベースとその検索機能を備え、国内のウエディングメディアではクチコミ掲載数日本最大級を誇る結婚準備クチコミ情報サイトです。「自分に合う結婚式の見つけ方。クチコミサイト Wedding Park」をコンセプトに、人生の中でも一番大きなイベントの一つである結婚式を控えたカップルを応援します。

- サイトURL：https://www.weddingpark.net- 公式Instagram：@weddingpark（https://www.instagram.com/weddingpark）- 公式X：@weddingpark（https://x.com/weddingpark）- 公式YouTubeチャンネル：ウエパちゃんねる（https://www.youtube.com/@byweddingpark）株式会社ウエディングパークについて

当社は、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という経営理念のもと、ビジョンに「21世紀を代表するブライダル会社を創る」を掲げ、1999年の創業以来20年以上「デジタル×ウエディング」で事業を展開しています。

2004年に日本で初めて結婚式場のクチコミ情報サイト「Wedding Park」をスタート。現在は6つの専門メディアをはじめ、デジタルマーケティングやDXの支援などを行っています。

近年はデザイン経営にも取り組み、技術とデザインの力で結婚するおふたりやウエディング業界を全面支援し、結婚に関わる全ての人の多様な幸せを叶えられるよう邁進しています。

■ 運営メディア

- 所在地：東京都港区南青山3丁目 11-13 新青山東急ビル6F- 設立：1999年9月- 資本金：2億3198万円- 代表者：代表取締役社長 日紫喜誠吾- 事業内容：ウエディング情報サービス事業- コーポレートサイト：https://www.weddingpark.co.jp- 結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park（ウエディングパーク）」https://www.weddingpark.net- 海外・リゾートウエディングのクチコミ情報サイト「Wedding Park海外」https://foreign.weddingpark.net- フォトウエディング・前撮りのクチコミ情報サイト「Photorait（フォトレイト）」https://www.photorait.net- 婚約・結婚指輪のクチコミ情報サイト「Ringraph（リングラフ）」https://ringraph.weddingpark.net- 結婚の“今”と“未来”を考えるメディア「結婚あした研究所 by Wedding Park」https://kekkon-ashita.weddingpark.co.jp「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

- 「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ウエディングパーク

広報担当 飛田／宮崎／西村

E-Mail：pr_wp@weddingpark.co.jp