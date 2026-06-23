『つかめ！理科ダマン』の人気キャラクターたちが、学習を飛び出して大暴れ！Webtoonで33億PVを記録した大ヒットホームコメディが、ついに日本版で登場

株式会社マガジンハウス

このたび、株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、『つかめ！ダマンファミリー１』（作＝シン・テフン／漫画＝ナ・スンフン／訳＝呉華順）を、2026年7月30日（木）に全国の書店・インターネット書店にて発売いたします。

本書は、日韓累計400万部を突破した大ヒット学習まんが『つかめ！理科ダマン』シリーズの著者コンビが手がけた、痛快ホームコメディです。韓国のWebtoonでは累計33億PVを記録した国民的人気作であり、ついに日本版として登場します。

「理科ダマン」の人気キャラクターたちが、学習を飛び出して大暴れ！

『つかめ！ダマンファミリー』には、一風変わった大学生で天才的な頭脳を持つシン、アイドルオタクの高校生で食いしん坊のジュリ、一家を支えるために日夜働き、ストレスを溜めがちなパパ、家族の司令塔でテレビドラマに夢中＆説教多めなママなど、「理科ダマン」でもおなじみのキャラクターが続々登場します。

本作でフィーチャーされるのは、彼らの頭の上につながる「精神線」。作中では「シンやジュリたちの頭の上にある、本当は見えない（はずの）ロープ」と説明され、うっかり他のことに心を奪われたり、油断したりすると、その精神線を離してしまいます。読者は、精神線を通してキャラクターたちの心理をのぞくことができ、その愛すべき“うっかり具合”に思わず笑ってしまうはず。

「理科ダマン」誕生にもつながった、クセ強キャラクターたちによる愉快なエピソードの数々。学習要素抜きで“ダマン”ワールドを純粋に味わえる、親子で笑って楽しめる一冊です。

【書誌情報】

書名 ：つかめ！ ダマンファミリー１

著者 ：シン・テフン（原作）ナ・スンフン（漫画）呉華順（訳）

発売日 ：2026年7月30日

価格 ：1,320円（税込）

仕様 ：A5判・並製

ＩＳＢＮ：978-4-8387-3399-6

発行 ：株式会社マガジンハウス

『つかめ！理科ダマン』最新12巻刊も発売！

商品ページ :https://magazineworld.jp/books/paper/3399

また、快進撃を続ける『つかめ！理科ダマン』シリーズの最新刊『つかめ！理科ダマン 12 最強ロボット決戦!編』も、2026年7月16日に発売されます。

笑いながら学べる学習まんがとして人気を集める本シリーズ。最新12巻では、「プログラミング」「人工知能」など、子どもたちにとっても身近で関心の高いテーマを取り上げています。「理科で100点がとれた」「知らないことを知れてよかった」など、読者からの感謝の声も続々届いている本シリーズにも、ぜひご注目ください。

【書誌情報】

書名 ：つかめ！理科ダマン12 最強ロボット決戦！編

著者 ：シン・テフン（作）ナ・スンフン（漫画）呉華順（訳）

発売日 ：2026年7月16日

価格 ：1,320円（税込）

仕様 ：B5判変形・並製

ＩＳＢＮ：978-4-8387-3397-2

発行 ：株式会社マガジンハウス

ＵＲＬ ：https://magazineworld.jp/books/paper/3397

商品ページ :https://magazineworld.jp/books/paper/3397【著者プロフィール】

シン・テフン（原作）ナ・スンフン（漫画）

人を笑わせることが得意な作家とまんが家コンビ。代表作に日韓の小学生に絶大な人気を誇る『つかめ！理科ダマン』シリーズ、『つかめ！英語ダマン』がある。本シリーズは2009年からWebtoonで連載スタートし、累計33億PVの爆発的人気を獲得。アニメ&ドラマ化もされ、アニメは子供向けケーブルチャンネル「Tooniverse」で視聴率1位を記録している。