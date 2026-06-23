HCLTech、Google CloudのGemini Enterpriseと連携する「Autonomous Finance Platform」を発表

株式会社エイチシーエル・ジャパン

グローバルテクノロジー企業であるHCLTechは、Google CloudのGemini Enterpriseの機能を活用し、財務・会計の中核業務を変革する「Autonomous Finance Platform（自律型財務プラットフォーム）」の提供開始を発表しました。

企業がコアERPやSaaSプラットフォームに多額の投資を行う一方で、財務・会計業務は依然として手作業に大きく依存しています。本プラットフォームは、財務プロセスを高度な自律性とインテリジェンスを備えた形で運用できるようにすることで、この課題に対応するとともに、既存の技術システムとシームレスに連携できるよう設計されています。

従来の自動化や個別のAI活用とは異なり、このプラットフォームはエンドツーエンドの財務プロセスを自律的にオーケストレーションします。具体的には、Invoice-to-Pay（I2P、請求書処理から支払いまで）、Order-to-Cash（O2C、受注から入金まで）、Financial Planning & Analysis（FP&A、財務計画・分析）、Record-to-Report（R2R、記録から報告まで）にわたるワークフローを実行、学習しながら継続的に最適化します。このアプローチにより、企業の財務部門における業務遂行の迅速化、統制の強化、そして測定可能なビジネス成果の実現を可能にします。

このエンタープライズ向けプラットフォームは、Googleの提供するGemini EnterpriseのAI技術基盤および安全性の高いクラウドインフラと、HCLTechの財務分野における深い専門知識、エンジニアリング能力、運用経験を融合したものです。Autonomous Finance Platformは、HCLTechの「Industry AI Solutions」を活用しており、特定の業界や企業機能に合わせてカスタマイズされた、業界・業務領域に特化したAIソリューションを提供します。また、本プラットフォームは拡張性とセキュリティを備え、実際の財務業務での活用を前提に設計されているほか、グローバル企業における価値実現までの期間の短縮を支援します。

HCLTechのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼ビジネスプロセス・オペレーション（BPO）グローバルヘッドであるUpjit Ghumanは、次のように述べています。「ERPやSaaSプラットフォームは財務業務をデジタル化したものの、業務の進め方そのものを根本的に変えることはできませんでした。当社のプラットフォームは、お客様の既存のITシステム上で稼働するエージェント型AI基盤を提供し、財務プロセスの大部分を自律的に運用できるようにします。手作業による介入を大幅に削減することで、CFO（最高財務責任者）や財務チームは、判断力が求められる戦略的かつ価値創出につながる業務に集中できるようになります」

HCLTechの最高技術責任者（CTO）兼エコシステムズ部門責任者であるVijay Gunturは、次のように述べています。「HCLTechのAI戦略は、AIを実験段階からエンタープライズ規模の活用へと展開することにあります。Gemini Enterprise Agent Platformとの今回の協業は、その実現に向けた重要な一歩です。高度なAI機能と実際の企業環境に関する深い知見を組み合わせることで、企業の中核業務に安心して導入できるソリューションを実現します」

Google CloudのPresident, Global Partner EcosystemのKevin Ichhpurani氏は、次のように述べています。「Gemini EnterpriseとGoogleのAI技術基盤は、世界最大規模の企業に求められる複雑なオーケストレーションに対応できるよう設計されています。この基盤の上に構築されたHCLTechの財務プラットフォームは、深い業務領域の知見と実証済みの優れたエンジニアリング力を組み合わせることで、中核業務を自律的なエージェント主導型の運用へと変革します」

HCLTechについて

HCLTechは、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心とした業界トップクラスの技術力を提供するグローバルテクノロジー企業です。

インドに本社を置き、60カ国に227,000人以上の社員を擁し、幅広いテクノロジーサービスと製品ポートフォリオを活用して、業界をリードするソリューションを提供しています。

金融サービス、製造業、ライフサイエンスとヘルスケア、テクノロジーサービス、半導体、通信とメディア、小売と消費財（CPG）、モビリティ、公共サービスといった主要産業分野すべてにわたって顧客と協働し、業界向けソリューションを提供しています。

2026年3月期までの12ケ月間における連結売上高は147億ドルでした。

HCLTechがどのようにお客様のビジネスの進化を加速させるかについては、www.hcltech.com(http://www.hcltech.com/)をご覧ください。

HCLTech JapanのSNS（LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/hcl-japan/ ）でも情報を更新しています。

※本資料は、インド・ノイダで2026年5月27日に発表されたプレスリリースの抄訳版です。リリースの原文（英語）は、以下のURLからご確認下さい。

https://www.hcltech.com/press-releases/hcltech-launches-autonomous-finance-platform-use-google-clouds-gemini-enterprise