SB C&S、特定非営利活動法人「日本ネットワークセキュリティ協会」に入会

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会（所在地：東京都港区、会長：江崎 浩、以下「JNSA」）に2026年6月3日付で入会しました。

JNSAは、ネットワーク社会の情報セキュリティレベルの維持・向上及び日本における情報セキュリティ意識の啓発に努めるとともに、最新の情報セキュリティ技術および情報セキュリティへの脅威に関する情報提供などを行うことで、情報化社会へ貢献することを目的とする非営利団体です。

SB C&Sは、IT関連製品の製造・流通・販売およびサービスの提供に加え、「サイバーセキュリティ相談センター」を通して、企業のセキュリティ対策に関するコンサルティングや導入支援を提供しています。このたびのJNSAへの入会により、情報セキュリティ分野における知見の共有や協会の関係各社との連携を強化し、最新のセキュリティ動向やサイバー攻撃対策に関する知見の収集や活用を進めていきます。

JNSAについて

ベンダー、システムインテグレータ、インターネットプロバイダーなどネットワークセキュリティに携わる組織が結集して、ネットワークセキュリティの必要性を社会にアピールし、かつ、諸問題を解決していく場として設立されました。

安心・安全なネットワーク社会の実現を目指し、情報セキュリティレベルの維持・向上及び日本の情報セキュリティ意識の啓発に努め、最新の情報セキュリティ技術・脅威に関する情報提供を行うことで、情報化社会へ貢献することを目的として活動しています。

団体名：特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会

設立：2001年5月17日

会長：江崎 浩

URL：https://www.jnsa.org/

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