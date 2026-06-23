記帳代行『領収書丸投げドットコム』、解約後も“保管だけ”を月1,100円で続けられる単独オプションを新設 ―個人事業主の「やめた後の保管先がない」不安に対応

それいけ株式会社

■新オプション『解約後保管プラン』の概要

・提供形態:記帳代行の解約後も、書類の"保管だけ"を単独で継続できるオプション契約

・料金:月額1,100円(税込)

・提供日:2026年6月1日

■既存プレミアムプラン(9,900円)との違い

本オプションの新しさは"保管機能"そのものではなく、『記帳代行を解約した後も、保管だけを低額の単独契約で続けられる』点にあります。

--記帳代行の料金は、もう「やってみないと分からない」ものではありません。

それいけ株式会社（本社：大阪府堺市堺区、設立：2024年11月）は、個人事業主・フリーランス向けの記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」（https://ryosyusyo.com/）を提供しています。本サービスは、領収書が何枚でも追加料金が一切発生しない定額制（基本プラン 月額6,600円・税込）が特長です。仕訳数や領収書の枚数に応じて料金が膨らむ従量課金型と異なり、申込前に年間の経理コストが確定します。

領収書・通帳コピー・請求書・現金出納帳を送るだけで、専門スタッフが仕分け・会計ソフト入力を行い、月次試算表（損益計算書・貸借対照表）を作成・共有。AIに任せきりにせず人の手で確認・入力し、提携税理士事務所の監修体制のもとで帳簿を整えます。

■「領収書、まだ手をつけていない」--確定申告前に、また徹夜していませんか

レシートの束を前にため息をつき、確定申告の直前になって深夜まで電卓を叩く。多くの個人事業主・フリーランスにとって、経理は「本業の合間に、後回しにし続ける作業」になりがちです。

近年はその負担が、さらに重くなっています。インボイス制度への対応で請求書・領収書の確認項目は増え、電子帳簿保存法への対応では電子取引データの保存ルールも意識しなければなりません。「制度が変わるたびに、何が正しいのか分からなくなる」という声は少なくありません。

省力化の手段として、領収書を撮影するだけでAIが自動入力するサービスも広がりました。しかし「勘定科目が事業の実態と異なる場合がある」「細かいニュアンスが反映されにくい」といった精度面の不安から、結局すべてを自分で確認し直すことになった--そんな経験を持つ方もいます。

そしてもう一つ、記帳代行を検討するときに立ちはだかるのが「料金の読めなさ」です。従来の記帳代行の多くは「1仕訳いくら」「○○仕訳まで」といった従量課金・上限制を採用しており、事業が伸びるほど料金が膨らみ、月々の総額が事前に見通しにくいという課題がありました。

「領収書丸投げドットコム」は、こうした「総額が読めない」「精度が不安」という悩みに対し、定額無制限・人の手による入力・税理士監修という三本柱で応えるために生まれました。

■最大の特長：領収書が何枚でも、定額・月額6,600円（税込）

「領収書丸投げドットコム」の基本プランは、月額6,600円（税込）の完全定額制です。最大のポイントは、領収書の枚数や仕訳数がどれだけ増えても料金は一切変わらないこと。これにより、利用者は次の3つの価値を得られます。

1. 総額が事前に確定する ── 年間の経理コストが「月6,600円 × 12ヶ月」で読め、予算が狂いません。

2. 事業が急成長しても料金そのまま ── 領収書が倍増しても、繁忙期で取引が膨らんでも追加料金はありません。

3. 「超過料金」の不安がゼロ ── 上限仕訳数を気にせず、領収書を“丸投げ”できます。

記帳代行の一般的な相場は1仕訳あたり50～100円（月5,000～15,000円程度）とされますが、本サービスは枚数・仕訳数にかかわらず定額です。単に安いだけでなく、「総額が事前に読める」という料金の透明性・予測可能性を何よりも大切にしています。領収書が多い方ほど、1枚あたりの実質コストは下がります。

なお、定額を実現できているのは、提携税理士事務所の監修体制とオンライン完結の運用で固定費を抑えているためであり、品質を落として価格を下げているわけではありません。人による手入力・税理士監修・全国同一品質を保ったうえでの定額制です。

■一目でわかる比較表：定額無制限が選ばれる理由

枚数や仕訳数に応じて費用が変わる従量課金型・上限制のサービスと比べ、「料金が読めること」を軸に設計されている点が大きく異なります。サービス選びで迷いがちなポイントを、横並びで整理しました。

※「低額サービス」「一般的なサービス」は、当社調べに基づき市場の傾向を一般化して整理したものです。特定の他社を指すものではなく、実際の料金・条件は各サービスにより異なります。

事業が急成長して領収書が倍増しても料金は据え置き。従量課金にありがちな「超過料金が発生するかもしれない」という不安もなくなります。

■AI任せにしない「人による手入力」＋「税理士監修」

「領収書丸投げドットコム」は、全件をスタッフが手作業で入力し、複数回のチェックを行います。AIの自動入力で起きがちな勘定科目のズレや細かなニュアンスの取りこぼしを抑え、事業の実態に沿った帳簿づくりを目指すためです。

さらに、すべての記帳は提携する税理士事務所の監修体制のもとで行われます。

- 勘定科目の妥当性チェック- 青色申告の要件確認- 税務調査を見据えた帳簿づくり

提携する税理士事務所と連携して運営しており、「単なる入力代行」ではなく「税務を見据えた帳簿づくり」をお届けします。

■事業の根幹情報を預かるための、秘密保持・情報管理体制

記帳代行は、事業の売上や取引といった根幹情報をお預かりするサービスです。「領収書丸投げドットコム」では、データの適切な管理・アクセス制限、取扱ルールの明確化、不要となったデータの適切な破棄など、お客様の大切な情報をお預かりする前提の管理体制を整えています。

■全国対応・主要クラウド会計ソフトに対応

完全オンライン＋郵送で完結するため、全国どこからでも品質は同一。地方・離島の方もご利用いただけます。

- スマホで撮影してアップロード、またはレターパックで郵送するだけ。パソコン不要。- freee、マネーフォワードクラウド、弥生会計など主要クラウド会計ソフトに対応。導入済みのソフトをそのまま使え、データ移行は不要。- 会計ソフトが未導入の場合は、当社が会計ソフト代を負担。

幅広い業種に対応しています（建設業・美容・飲食・小売・デザイナー・カメラマン・ITエンジニア・配送業・中古車販売 など。農業・漁業・酪農・畜産、士業、医師、整骨院などは別途お見積もり）。

■使い方は簡単3ステップ

1. 送る ── 領収書・通帳コピー・請求書・現金出納帳を、スマホ撮影アップロードまたは郵送で送るだけ。

2. 記帳 ── 専門スタッフが仕分け・会計ソフト入力（税理士監修のチェック付き）。

3. 共有 ── 月次試算表（損益計算書・貸借対照表）を作成・共有。

■確定申告までワンストップ（オプション）

記帳で整えた帳簿をもとに、提携税理士をご紹介し、確定申告まで一括対応するオプションもご用意しています（55,000円（税込）～／確定申告契約は提携税理士と直接締結）。提携税理士事務所と連携することで、記帳から確定申告までを切れ目なくサポートします。

■同サービス担当者コメント

「『料金が後からいくらになるか分からない』という不安は、記帳代行をためらう大きな理由の一つです。私たちは、領収書が何枚でも定額・無制限とすることで、その不安をなくしたいと考えました。経理は、本業に集中したい個人事業主・フリーランスの方ほど後回しになりがちです。だからこそ、料金が読めない不安やAIの精度への不安をなくし、『送るだけ』で帳簿が整う状態を目指しました。定額を実現できているのは品質を落としているからではなく、提携税理士事務所の体制とオンライン完結の運用で固定費を抑えているためです。人の手による確認と税理士監修で品質を担保しながら、価格は分かりやすく--その安心感を、多くの方に届けたいと考えています」（同サービス担当者）

■初期費用0円・契約期間の縛りなし・解約金0円。1ヶ月だけの利用もOK

「まず1ヶ月だけ試したい」「繁忙期だけ任せたい」というニーズにも応えられるよう、料金面のハードルを徹底的に下げています。

- 初期費用0円（今なら初期費用0円キャンペーン実施中）- 契約期間の縛りなし／解約金・違約金0円- 解約は前月20日までのご連絡でOK

「長期契約に縛られるのが不安」という方も、気軽に始めて、合わなければやめられます。

■まずは相談だけでもOK。最短翌営業日から記帳開始

初期費用0円・契約期間の縛りなし・解約金0円。 領収書が何枚たまっていても、料金は定額のまま。クレジットカード登録後、最短翌営業日から記帳を開始できます。

- 申込フォーム／LINE／電話でご連絡（相談のみも歓迎）- LINEは24時間受付。Zoom／電話／LINEでご案内します- 「領収書、何枚たまっていても」まずはお気軽にご相談ください

▶ お申し込み・ご相談：https://ryosyusyo.com/

■サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/183556/table/2_1_1759bb7bd870487b310023ce0c57dbc3.jpg?v=202606231252 ]料金プラン（すべて税込）

※全プラン共通：初期費用0円・契約期間の縛りなし・解約金／違約金0円。

※対応会計ソフト：freee、マネーフォワードクラウド、弥生会計 など主要クラウド会計ソフト。

ご利用の流れ

1. 申込フォーム／LINE／電話でご連絡（相談のみもOK）

2. Zoom／電話／LINEでご案内

3. クレジットカード登録で、最短翌営業日から記帳開始（初回分は即時決済、以降毎月1日自動引落）

■会社概要

■本リリースに関するお問い合わせ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/183556/table/2_2_aed80db34eb839dede749cbba4de2026.jpg?v=202606231252 ]

それいけ株式会社 「領収書丸投げドットコム」担当

TEL：072-200-3579（平日9:00～17:00）

LINE相談：24時間受付（サイトより友だち追加）

お申し込み・ご相談：https://ryosyusyo.com/

※相談のみのお問い合わせも歓迎します。