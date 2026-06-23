HHKB Studio専用キートップセットに新色「灰」が登場



































































価格・商品構成 価格・商品構成

株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）が開発・販売するプログラマーズキーボードHappy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズは、視認性を高め、カスタマイズ性も両立した「HHKB Studio キートップセット（灰）」を2026年6月23日よりPFUダイレクト（注1）にて発売します。本商品は、HHKBの既存カラー「墨」に呼応する新たなカラーとして企画しました。熱を経て残る灰のように、余計なものを削ぎ落とし、本質だけを残したイメージの色です。強く主張するのではなく、静かで落ち着いた存在感により、HHKBらしいミニマルな世界観を手元に広げます。また、落ち着いた色調でありながら、印字とのコントラストにも配慮し、静かな佇まいと視認性の高さを両立しました。印字には耐久性の高い昇華印刷を施しています。さらに、キートップを入れ替えることにより気分に応じたカスタマイズもお楽しみいただけます。これからもHHKBは、キー配列やコンパクトサイズ、極上の打ち心地といった変わらない基本コンセプトを大切にしながら、技術の進化やお客様のニーズに合わせて進化を続けてまいります。背景HHKB Studioはキーボードにマウス機能・ジェスチャーパッドを搭載したAll-in-Oneの新たな入力デバイスです。ノイズを極力感じさせない設計とデザインにより、思考や作業への集中を妨げない入力環境を提供し、多くのお客様にご支持いただいております。こうした中、ユーザーの皆様からは、「キーをより見分けやすくしたい」「純正品で手軽にカスタマイズを楽しみたい」「純正のキートップが欲しい」といったご要望が寄せられていました。今回、その声にこたえる新たな選択肢として、視認性を高め、カスタマイズ性も両立したHHKB Studioキートップセット（灰）を発売します。特長本商品は、HHKB Studioの既存カラー「墨」に呼応する新たなカラーとして企画したキートップセットです。落ち着いた存在感で思考の風景に静かに溶け込む、HHKBらしいシンプルな佇まいを穏やかなグレーで表現しました。また、「墨」「雪」にも自然になじむ落ち着いた色調とし、印字とのコントラストにも配慮。静かな佇まいを保ちつつ、視認性も高く実用性も備えています。印字には高い耐久性を備えた昇華印刷を採用しています。ラインナップとして、タイピングを極めたものが扱える無刻印のキートップセットもご用意しています。キートップを入れ替えることにより気分に応じたカスタマイズとしてもお楽しみください。（キートップセットを本体にセットしたイメージ画像です。）※HHKB Studioシリーズのキー配列をカスタマイズする際はキーマップ変更ツールをご利用ください。ギャラリー※HHKB Professionalシリーズとは互換性はありません。