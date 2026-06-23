接客は、ライブへ。antiquaがTikTok Shopで8日間限定「トクトクセール」を本格始動

「“見て終わり”はもう古い」antiquaがTikTok LIVEを活用したライブコマース配信を本格始動

株式会社antiqua

ECを主軸に展開してきたレディースファッションブランド antiqua（アンティカ）が、

ライブコマースという“次の接客”へ踏み出します。

株式会社antiqua（本社：大阪府和泉市）は、ショート動画アプリ「TikTok」にて、ライブ配信機能

「TikTok LIVE」を活用した “その場で買える” ライブコマース配信を本格スタートしました。

動画で「見るだけ」だったファッション体験は、これからは「相談して、納得して、そのまま選ぶ」時

代へ。

■商品を発見し、購入する場所へ

■ECで積み重ねてきた知見を、ライブという“接客”に

詳細はこちら :https://www.tiktok.com/@antiqua_official?is_from_webapp=1&sender_device=pc

antiqua（アンティカ）は、レディースファッションを中心に、ECを主軸とした商品提案を続けてきま

した。

写真や商品ページだけでは伝えきれない、シルエットの出方、素材感、着用したときの印象。

そうした「選ぶときに、本当に知りたい情報」を、もっとリアルに、もっと正直に届ける手段として、

ライブコマースに取り組んでいます。

■TikTok Shopにて8日間限定のイベント実施

TikTok Shopの「トクトクセール」にて、買い得な限定企画をお届けするライブショッピングイベントを開催いたします。

antiquaにとって、このイベントはライブコマース本格始動の象徴とも言える8日間。全力で企画・準備を重ねてきました。

「トクトクセール」は、TikTok LIVEで開催する期間限定のイベントです。期間中は毎日異なる企画を実施し、ライブ配信ならではの特別なショッピング体験をお届けします。

視聴者の皆さまには、ライブ限定価格の商品やクーポン配布、特別企画など、その日だけのお得な企画をご用意。さらに、一部企画は事前公開を行わず、ライブ配信内で発表予定です。

「今日はどんな企画があるのだろう？」

そんなワクワク感も含めてお楽しみいただける、antiquaが全力で贈る8日間です。

■コメントで相談できる、ライブならではの買い物体験

配信中は、視聴者からのコメントにリアルタイムで回答。

商品のサイズ感や素材感、コーディネートのポイントなど、気になることをその場で確認しながら商品を選ぶことができます。

まるで店舗でスタッフと会話しながら買い物をするような感覚で、オンラインでも納得感のあるショッピング体験を提供します。

■配信を見るたびに新しい発見を

視聴する日によって内容が変わるため、毎日の配信を楽しみながらご参加いただけます。

ライブ配信だからこそ実現できるリアルタイムの企画や限定特典をぜひお楽しみください。

■TikTok LIVE開催概要

開催期間：2026/6/23(火)9:00～2026/6/30(火)23:59

配信媒体：TikTok LIVE

※企画内容は配信ごとに異なります。

※各種特典・企画は予告なく変更となる場合があります。

■TikTok公式アカウント

最新の配信情報はTikTok公式アカウントにてご確認ください。

皆さまのご参加をお待ちしております。

TikTokアカウントはこちら！ :https://www.tiktok.com/@antiqua_official