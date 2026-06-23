『ワンタイムやまの保険』 AIチャットボットをHP問合せフォーム、マイページ、商品LPに導入

まごころ少額短期保険株式会社

まごころ少額短期保険株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 五十川 純）は、お客様対応のさらなる品質向上を目的として、当社ホームページの問い合わせフォーム、マイページ、商品ランディングページ（LP）にAIチャットボットを導入しましたので、お知らせいたします。

■ 開発経緯

近年、お客様からのお問い合わせ内容は多様化しており、商品・サービスに関する疑問や手続き方法について、より迅速かつ分かりやすい情報提供が求められています。こうした背景を踏まえ、当社では、お客様が必要な情報にスムーズにアクセスできる環境づくりの一環として、AIチャットボットの導入を進めてまいりました。

今回導入したAIチャットボットは、ホームページ上の問い合わせフォーム、会員向けマイページ、商品LPに設置し、お客様からのよくあるご質問や手続きに関するご案内などに対応します。これにより、お客様は時間や場所を問わず、必要な情報をより簡単に確認できるようになります。

また、AIチャットボットによる回答後にはアンケート機能を設けており、お客様から寄せられたご意見をもとに、回答内容や案内精度の改善に継続的に取り組んでいます。特に、ご満足いただけなかった回答や分かりづらいとされた内容については、課題を確認し、より適切な情報提供につながるよう改善に努めています。

当社は今後も、デジタル技術を活用した顧客接点の強化を通じて、お客様一人ひとりにとって分かりやすく、利用しやすいサービスの提供を目指してまいります。

■ AIチャットボット導入の主な目的

１．お問い合わせ対応の迅速化

お客様が知りたい情報を、より短時間で確認できる環境を整備します。

２．お客様の利便性向上

ホームページ、マイページ、商品LPなど、複数の接点で必要な情報にアクセスしやすくします。

３．回答品質の継続的な改善

回答後のアンケート等を活用し、お客様の声をもとに案内内容の改善を図ります。

■ 導入箇所

〇 当社ホームページ問い合わせフォーム

〇 会員向けマイページ

〇 商品ランディングページ（LP）

■ 今後の展望

当社では、AIチャットボットの運用を通じて蓄積されるお客様のご意見やお問い合わせ傾向を分析し、FAQや各種案内コンテンツの充実を進めてまいります。今後も、お客様にとってより快適で分かりやすいコミュニケーション環境の構築に取り組んでまいります。

【会社概要】

会社名：まごころ少額短期保険株式会社

所在地：神奈川県横浜市戸塚区川上８７-１

代表者：五十川純

事業内容：少額短期保険業

ＵＲＬ：https://www.magocoro-ins.com

【本件に関するお問い合わせ先】

まごころ少額短期保険株式会社

担当部署：顧客応対部

電話番号：050-550-514

メールアドレス：information@magocoro-ins.com