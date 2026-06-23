「木下彩音」「坂巻有紗」「櫻井りんか」がOOO Entertainmentに所属｜所属クリエイターのさらなる活躍を支援する「女優部門」を新設

株式会社BitStar

インフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心とした様々な事業を展開する株式会社BitStar（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO：渡邉拓）は、同社が運営する女性クリエイターレーベル「OOO Entertainment（スリーオーエンターテインメント）」に、木下彩音、坂巻有紗、櫻井りんかの3名が新たに所属したことをお知らせいたします。

また、OOO Entertainmentにおいて、演技活動を行うクリエイターのさらなる活躍を支援するため「女優部門」を新設しました。SNSで発信力を持つクリエイターの活動領域を、ドラマ、映画、ショートドラマ、広告出演などへ広げ、一人ひとりの表現者としての可能性を後押ししてまいります。

【木下彩音】

身長：156cm

出身：京都府

生年月日：2000.2.21

血液型：A

趣味：御朱印集め、映画鑑賞、食べ歩き、ポムポムプリンのグッズ集め

特技：水泳、中国語

Instagram：https://www.instagram.com/ayane.kinoshita/

【坂巻有紗】

身長：162cm

出身：埼玉県

生年月日：2000.9.23

血液型：A

趣味：筋トレ、ゲーム 、 車の運転、お笑いを見ること

特技：歌、英語、スポーツ全般

Instagram：https://www.instagram.com/sakamaki.alisa/

TikTok：https://www.tiktok.com/@alisa.sakamaki

【櫻井りんか】

身長：160cm

出身：福岡県

生年月日：2003.7.3

血液型：AB

趣味：料理、ドラマ・映画鑑賞、占い

特技：ダンス、歌

Instagram：https://www.instagram.com/rinka._.73/

■「OOO Entertainment（スリーオーエンターテインメント）」「女優部門」新設について

OOO Entertainmentには、ドラマや映画、広告などの映像領域でも活躍するクリエイターが所属しています。 近年、ショートドラマをはじめとする映像コンテンツの広がりにより、SNSで知名度や発信力を持つ人材が、演者として起用される機会も増えています。このような環境の変化を受け、OOO Entertainmentでは、クリエイターのキャリアをより一層支援するために、「女優部門」を新設しました。

本部門では、所属クリエイターのドラマ、ショートドラマ、映画出演など、多方面での活動機会の拡大を支援してまいります。また、BitStarが培ってきたクリエイターマネジメントやSNSマーケティングの知見を活かし、SNSでの発信力と演技活動を掛け合わせたキャリア形成を後押ししていきます。

女優部門には現在、大和田南那、中野恵那、糸原美波、木下彩音、坂巻有紗、櫻井りんかが所属しています。

写真左上から時計回りに：大和田南那、中野恵那、糸原美波、櫻井りんか、木下彩音、坂巻有紗

■「OOO Entertainment（スリーオーエンターテインメント）」について

“Off-lineでも、On-lineでも、Only＝唯一無二の存在を”

「OOO Entertainment」は、美容・ファッション・ライフスタイル領域で活躍する女性インフルエンサーに特化したレーベル型エージェンシーです。クリエイター個人ではなし得ない夢の実現をサポートしています。自分らしさを大切にする女性たちの共感を生むクリエイターが多数所属しています。

OOO Entertainment：https://three-o.tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/ooo_official_bitstar/

X（Twitter）：https://x.com/three_o_tokyo

お問い合わせ先： three-o@bitstar.tokyo

■株式会社BitStarについて

株式会社BitStar (ビットスター)は、「感情を動かす。世界を動かす。」をミッションに掲げ、100年後に名前が残る産業・文化をつくるべくインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心に、エージェンシーやプロダクション、コンテンツスタジオ、P2Cビジネスなど様々な事業を展開しています。 インフルエンサーデータベース「BitStar Database」は、累計アカウント数300万件を超え、約5,000名の企業担当者様にご利用いただいており、自社で抱えるビッグデータとAIを活用した企業とインフルエンサーのマッチングプラットフォーム「BitStar Match」は手間のかかるインフルエンサー選びをスマートにすることを実現。累計資金調達額は40億円を超え、日本国内に加えインドネシアにも拠点を設立しグローバル展開も加速させています。 BitStarは、ロングテールクリエイターの可能性をデータとテクノロジーで最大限に引き出し、ソーシャルメディア時代の新たな産業・文化を創造していきます。

所在地：東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10F

代表者：代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓

設立：2014年7月

コーポレートサイト：https://bitstar.tokyo/corp

・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match(https://bitstar.tokyo/match)」

・ソーシャルメディアマーケティング「BitStar Agent(https://bitstar.tokyo/)」

・AI自動ホームページ制作ツール「BitStar AI Page(https://lp.bsap.tokyo/)」

・クリエイタープロダクション「BitStar Production(https://bitstar.tokyo/production)」

・女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment(https://three-o.tokyo/)」

・ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio(https://bitstar.tokyo/studio/)」

・ブランドプロデュース「BitStar P2C(https://bitstar.tokyo/d2c/)」