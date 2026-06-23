スキンケアブランド「ASUNE（アスネ）」にて、肌荒れと毛穴の悩みに特化*¹した美容液「バンブー*²Aセラム」を6月26日（金）より新発売！限定ノベルティがついたセットも同時発売

株式会社ダイヤコーポレーション

株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区 代表取締役：太田大哉）、株式会社トキメキクリエイト（所在地：東京都港区 代表取締役：中町純平）は、YouTuber中町綾によるスキンケアブランド〈ASUNE（アスネ）〉から、肌荒れと毛穴の悩みに特化*¹した「Bamboo*² A Serum（バンブー*²Aセラム）」を2026年6月26日（金）18時より公式オンラインストアにて新発売いたします。



*¹肌荒れやキメの乱れによる毛穴の目立ちを防ぐことに特化 *²ダイサンチクエキス、ダイサンチク葉／茎エキス（すべて整肌成分）

＜新商品詳細＞

■2026年6月26日（金）18時 発売

《新商品》Bamboo*¹ A Serum

販売価格：\2,420（税込）

内容量 ：30ml

バンブーエキス*²とアゼライン成分*³配合で、過剰な皮脂によるべたつきを抑えながら、肌荒れを予防する美容液

*¹ダイサンチクエキス、ダイサンチク葉／茎エキス（すべて整肌成分）*²ダイサンチク葉／茎エキス（整肌成分） *³アゼライン酸（整肌成分）

【ポイント】

point1 気になる肌トラブル*¹から肌を守り、ゆらぎにくい肌*²へ

外的刺激*³による肌荒れを予防するバンブーエキス*⁴と、美肌菌（常在菌）のバランスに着目した、肌バリアをサポートするバンブー発酵成分*⁵を配合。バンブーエキス*⁴×バンブー発酵成分*⁵で肌コンディションを整え、ゆらぎにくい肌*²へ導きます。

*¹乾燥による肌荒れ *²うるおいにより整った肌印象 *³乾燥 *⁴ダイサンチク葉／茎エキス（整肌成分） *⁵ダイサンチクエキス、乳酸桿菌発酵液（すべて整肌成分）

point2 過剰な皮脂によるベタつきを抑える

アゼライン酸*¹配合で、過剰な皮脂によるテカリやベタつきをケア。肌のうるおいを守りながらベタつきを抑え、肌をすこやかに保ちます。乾燥による肌トラブル*²を防ぎ、快適な肌コンディションへ導きます。

*¹整肌成分 *²肌荒れ

point3 毛穴の目立ちにくい、つるんとなめらか肌に

毛穴の目立ちの原因となる古い角質やキメの乱れに働きかけ、不要な角質をやさしくケア。肌表面をなめらかに整え、毛穴の目立ちにくい、つるんとした印象の肌へ導きます。

【キー成分】

バンブーエキス（ダイサンチク葉／茎エキス*¹）

過酷な環境でも力強く育つ竹由来のエキス。外部刺激*²による肌荒れを予防し、肌コンディションを整えます。さらに角質層にうるおいを与えることで、古い角質やキメの乱れによる毛穴の目立ちやくすみにもアプローチし、みずみずしく透明感*³のある印象の肌へ。

*¹整肌成分 *²乾燥 *³うるおいによって肌に明るい印象をもらたすこと

アゼライン酸*¹

過剰な皮脂によるべたつきや肌荒れを同時にアプローチするアゼライン酸が、肌トラブル*²を防ぎ、クリアですこやかな肌コンディションを保ちます。

*¹整肌成分 *²肌荒れ

バンブー発酵成分（ダイサンチクエキス*¹、乳酸桿菌発酵液*¹）

美肌菌（常在菌）のバランスに着目し、肌バリアをサポート。バンブーエキス*²とのダブル効果で肌トラブル*³を防ぎながら、すこやかでゆらぎにくい肌*⁴へ。

*¹整肌成分 *²ダイサンチク葉／茎エキス（整肌成分） *³乾燥による肌荒れ ⁴うるおいにより整った肌印象

＜数量限定発売｜限定セット＞

■2026年6月26日（金）18時 発売

Bamboo* A Serum Limited Set

販売価格：\8,800（税込）

新商品の「バンブー*¹Aセラム」、ASUNEのベストセラー*²アイテム「バンブー*³トナー」、4月に新登場した「バンブー*⁴スフレフェイスウォッシュ」に、ノベルティで旅行にぴったりのトラベルポーチが付いた限定セットを発売いたします。

*¹ダイサンチクエキス、ダイサンチク葉／茎エキス（すべて整肌成分） *²自社内調査 2023年4月～2025年9月 ASUNE全商品のうち売上本数第1位 *³ダイサンチク水（整肌成分） *⁴ダイサンチク葉／茎エキス（整肌成分）



＜セット内容＞

バンブー*¹Aセラム ＜美容液＞



バンブーエキス*²とアゼライン成分*³配合で、

過剰な皮脂によるべたつきを抑えながら、肌荒れを予防する美容液

*¹ダイサンチクエキス、ダイサンチク葉／茎エキス（すべて整肌成分） *²ダイサンチク葉／茎エキス（整肌成分） *³アゼライン酸（整肌成分）

バンブー*トナー ＜化粧水＞

肌荒れを予防し、すこやかな肌に整えてくれる化粧水

*ダイサンチク水（整肌成分）

バンブー*¹スフレフェイスウォッシュ ＜洗顔＞

バンブー成分*¹配合で肌をすこやかに整える洗顔

スフレのようにふんわり軽くもっちりとしたテクスチャーが肌にピタッと密着し汚れによる毛穴の黒ずみをケア*²

*¹ダイサンチク葉／茎エキス（整肌成分） *²洗浄による

大容量トラベルポーチ

フック付きで大容量入るので旅行時のスキンケア収納にぴったりなトラベルポーチ

サイズ：横幅25cm×マチ8cm×高さ18cm（開封時44cm）

素材：ナイロン

※ポーチの中の商品はイメージです。

Brand Concept

ーLove your daily lifeー

今日はどんな1日だった？

いつも頑張る自分へ

明日をよりハッピーな1日に

ポップでかわいいデザインで気分を上げて

毎日をちょっと良い日に

今日は幸せ、明日は楽しみASUNE

Brand Director

中町綾 AYA NAKAMACHI

2001年1月10日生まれ、東京都出身。

「高一ミスコン」でグランプリに輝き、女子高生の頃からインフルエンサーとして活躍。軽快なトークと飾らない自然体な動画で人気を集め、YouTubeでは、個人チャンネル・兄妹チャンネルともに登録者数100万人を突破。トレンドランキングには常に上位にランクインするなど、多くのZ世代から支持されている女性YouTuber。

中町綾 Instagram：@ayanakamachi

中町綾 YouTube：https://www.youtube.com/@NakamachiAya

ASUNE公式Instagram：@asune_official （ https://www.instagram.com/asune_official/ ）

ASUNE公式X：@ASUNE_ official （ https://x.com/ASUNE_official ）

ASUNE公式オンラインストア： http://asune.jp/ (http://asune.jp/)