今日話した人が、来週また飲む相手になるかもしれない。沖縄で知り合いがいない人たち20人が集まり、新たなつながりが生まれた夜

株式会社MGK

沖縄に来たばかりの夜、どこへ行きますか。

国際通りにはたくさんのお店があります。

でも、観光客向けの民謡ライブ居酒屋に行きたい気分でもない。

大人数で盛り上がる夜という気分でもない。

静かに一杯飲みたいだけなのに、どこへ入ればいいかわからない。

知らない土地だから、会計がいくらになるのか少し不安になることもある。

Googleマップで見つけた店へ向かったら臨時休業だった。

思っていた雰囲気と違った。

常連客ばかりで入りづらかった。

かといってホテルに戻るのも味気ない。

そんな夜があります。

そして、その悩みは店選びだけではありません。

沖縄へ移住してきた。

出張で来ている。

一人旅やダイビングで滞在している。

でも、仕事以外で話す人がいない。

休日に連絡できる相手がいない。

「沖縄で知り合いがいない」

そんな人たちが集まったのが、6月19日に開催した「awabar Okinawa Meet Up」でした。

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「とりあえず来れる場所」が意外と少ない

那覇市牧志・むつみ橋商店街の「awabar Okinawa」は、入るハードルを下げることだけを真剣に考えた店です。

チャージなし。予約不要。立ち飲み。

一杯だけでもいい。

誰とも話さなくてもいい。

合わなければそのまま帰ってもいい。

それでもこの店に来る人が増えているのは、「とりあえず来れる場所」が沖縄で意外と少ないからです。

移住してきたばかりの人。

出張で那覇に来た人。

一人旅の途中の人。

仕事帰りの会社員。

そして、一人でも安心して飲みに行ける場所を探している女性。

目的がなくても来ていい場所は、目的を持って来た場所より、むしろ人と話しやすい。

肩の力が抜けているから、隣の人に声をかけやすいのです。

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「女性でも入りやすそうだったから」--実際に来店した女性客の声

先日、InstagramのDMをきっかけに女性客が来店してくれました。

来店理由を聞くと、

「SNSを見て、女性でも入りやすそうだったから」

とのことでした。

初めての店に一人で入るのは、誰でも少し勇気がいります。

でも実際に来てみると、気づけば隣にいた女性客と話していました。

awabar Okinawaは、スタッフが無理に人をつなげる場所ではありません。

ただ、安心してその場にいられるから、自然に口が動く。

その結果として生まれる会話を大切にしています。

いわゆるナンパ目的の客が集まるような雰囲気はありません。

一人で来ても居心地が悪くない。

また来てもいいと思える。

そんな空気を大切にしています。

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Meet Upで起きたこと--知り合いを作りに来なかった人が、つながりを持って帰った

6/19交流イベント当日の様子

2026年6月19日、リニューアルを記念した交流イベント「awabar Okinawa Meet Up」を開催しました。

当日は20名が参加。

移住者、会社員、スタートアップ企業関係者など、多様なバックグラウンドを持つ人々がカウンターに集まりました。

印象的だったのは参加理由です。

「人脈作り」ではなく、

「沖縄に移住してきたばかりで知り合いがいない」

「気軽に人と話せる場所を探していた」

「友達作りのきっかけが欲しかった」

という理由で、一人で参加した方が多くいました。

後日、参加者からは

「飲み仲間ができた」

「HPリニューアル案件を紹介してもらい仕事につながった」

「共通のアウトドア趣味で後日一緒に出掛けた」

といった声も届いています。

イベントが終わる頃には、あちこちで連絡先が交換されていました。

知り合いを作るために来たわけではなかった人が、新しいつながりを持って帰った。

それが、この夜に実際に起きたことです。

> 「イベント終了後も、話し足りずawabarで話し込んでいましたが、それでも盛り上がって店長から紹介してもらったお店に行ってきました！」

> 「貴重なイベントの開催をありがとうございました。ピンポイントのタイミングで多くの方と交流できました。島らっきょうとアジの桜干しも美味しかったです。」

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6月29日、いつもとは少し違う人たちが集まる夜

6月29日には、世界最大級のモバイルアプリ開発ハッカソン「Shipaton」に関連した交流イベントも予定されています。

昨年は世界中から約5万人が参加し、優秀作品はニューヨーク・タイムズスクエアのビルボードにも掲載されたプロジェクトです。

当日は、沖縄のスタートアップ関係者やエンジニア、個人開発者など、普段なかなか出会う機会のない人たちがawabar Okinawaに集まります。

17:00からSAKURA innobase Okinawaでセミナーを開催し

19:30からはawabar Okinawaへ場所を移してネットワーキングを行います。

参加費は2,000円。スパークリングワイン・赤白ワイン・生ビール・ハイボール飲み放題、オードブル付きです。

エンジニアでなくてもいい。

アプリを作っていなくてもいい。

「何かに挑戦している人の話を聞いてみたい」

「新しい世界を少しのぞいてみたい」

そんな気持ちだけで十分です。

6月19日のMeet Upでも、最初は知らない人同士だった参加者が、飲み仲間や仕事仲間になりました。

6月29日もまた、新しい出会いが生まれる夜になるかもしれません。

※ハッカソン登録者はネットワーキングに参加可能です。

参加方法はawabar Okinawaにてご案内いたします。

詳細を見る :https://luma.com/shipaton-naha

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居場所は、探して見つけるより、ふらっと来て気づくものかもしれない

誰もが同じ経験をできるとは限りません。

でも今回のMeet Upでは、

「知り合いがいないから参加した」

という人たちが、

飲み仲間を見つけ、

趣味の仲間を見つけ、

仕事のつながりを見つけて帰りました。

友達を作ろうと思って来なくてもいい。

ただ、誰かと少し話したい夜があったら、ふらっと立ち寄ってみてください。

今日話した人が、来週また飲む相手になるかもしれない。

仕事仲間になるかもしれない。

趣味の仲間になるかもしれない。

awabar Okinawaでは、そんな夜が何度も生まれています。

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awabar Okinawa

所在地：沖縄県那覇市牧志3-1-1（むつみ橋商店街内）

営業時間：19:00～25:00（L.O. 24:30）

定休日：水曜・日曜

チャージなし／キャッシュレス決済のみ

Instagram：@awabar_okinawa

お問い合わせ・取材申込

株式会社MGK 担当：松本勝

TEL：098-963-6985(#) MAIL：info@mgk.okinawa