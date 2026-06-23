【いわきFC】ヒョン・ウビン 選手、契約更新およびヴェロスクロノス都農への期限付き移籍のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、ヒョン・ウビン選手との契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新たな契約期間は2027年6月30日までとなります。

また、同選手はヴェロスクロノス都農へ期限付き移籍することとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

移籍期間は2026年12月31日までとなり、契約条件により移籍期間中にいわきFCと対戦する全ての公式戦に出場することができません。

【ヒョン・ウビン（HYUN WOO-BEEN）】

| ポジション

DF

| 生年月日

2006年1月17日（20歳）

| 身長/体重

190cm / 81kg

| 出身

大韓民国

| 経歴

世宗SKK U-15（韓国） → 全北現代モーターズ U-18（韓国）→ 世宗未来高校（韓国） → いわきFC

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：0試合出場 / 0得点

＜通算＞

J2リーグ：0試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：0試合出場 / 0得点

| コメント

「いわきFCで過ごした時間は、私にとって選手としても人間としても本当に貴重な経験となりました。いつも熱い声援を送ってくださるファン・サポーターの皆様の前で、もっと多くの試合に出場し、チームの勝利に貢献したかったという悔しさは残ります。

しかし、一人のサッカー選手として、今はピッチの上で試合に出続け、自分の価値を証明することが最も重要だと決断しました。

成長した姿で、再び皆様の前でお会いできるよう、全力で戦ってきます。これからも応援よろしくお願いいたします」