魅力がここに！「やよい軒」全国の店長が選んだ、『夏越ごはんと豚しゃぶの定食』おすすめポイント！

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2026年5月末現在376店舗展開しております。「やよい軒」では、公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

このたび「やよい軒」では、6月16日(火)より発売している『夏越ごはんと豚しゃぶの定食』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。商品を購入する際には、どんな商品か気になる方も多いのではないでしょうか。店長のおすすめポイントからその美味しさを解明していきます。

■調査概要

対象：全国やよい軒の店長

調査内容：『夏越ごはんと豚しゃぶの定食』のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選択

調査期間：2026.6.15(月)～2026.6.18(木)

■商品概要

『夏越ごはんと豚しゃぶの定食』は、もち麦ごはんに、茅の輪をイメージしたゴーヤー入りのかき揚げをのせ、天つゆをかけていただく“夏越ごはん”と、やわらかな豚しゃぶを組み合わせた季節限定の定食です。かき揚げには、ゴーヤーのほか、人参、玉ねぎ、コーンを使用し、彩り豊かに仕上げました。ゴーヤーで茅の輪を表現し、夏らしい爽やかな風味を楽しめます。主菜の豚しゃぶは、たっぷりの野菜と豚肉の旨味をしっかりと感じられる食べ応えのある仕立てに。オクラやパプリカなど彩り豊かな野菜を添え、見た目にも涼やかで夏らしい一皿に仕上げました。おろし野菜ドレッシングで、さっぱりの中にもコクと旨みを感じられる一品です。

また、本メニューは「やよい軒」自慢のごはんおかわり自由サービスをご利用いただけます。日本の伝統文化に触れながら、これから迎える暑い季節を元気に過ごしていただきたいという想いを込めた『夏越ごはんと豚しゃぶの定食』を、ぜひご賞味ください。

夏越ごはんと豚しゃぶの定食 1,090円

・発売日

2026.6.16(火)

・発売店舗

全国の「やよい軒」376店舗(2026年5月末現在)

※ごはんのおかわりは、白米のみとなります。

※価格はすべて税込です。

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます。

■調査結果

1位： ゴーヤーの夏らしい爽やかな風味

2位： 行事食が気軽に食べられる

3位： 彩り豊かで具沢山なかき揚げ/さっぱりコクのあるおろし野菜ドレッシング

調査の結果、1位は「ゴーヤーの夏らしい爽やかな風味」となりました。続いて、2位に「行事食が気軽に食べられる」、3位に「彩り豊かで具沢山なかき揚げ」「さっぱりコクのあるおろし野菜ドレッシング」がランクインしました。茅の輪をイメージしたゴーヤー入りのかき揚げは、ほのかな苦みと爽やかな風味が夏らしさを感じさせる一品です。また、古くから伝わる季節の行事食である“夏越ごはん”を手軽に楽しめる点も、やよい軒ならではと高く評価されました。さらに、ゴーヤー、人参、玉ねぎ、コーンを使用した彩り豊かなかき揚げの見た目や食べ応えも支持を集め、日本の伝統文化と季節の味わいを気軽に楽しめるメニューとして評価される結果となりました。

■店長の商品おすすめコメント

「最後に漬物を少し乗せて、おかわり自由のだしをかけると最高」

「ゴーヤーの苦みは感じず、食べやすい味わい」

「野菜がたっぷりとれるので、夏バテ対策にもおすすめです」

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館やUber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

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