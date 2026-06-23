Medtronic、アイルランド首相の立ち会いのもと、ゴールウェイに欧州ソフトウェア開発拠点の開設を発表

アイルランド政府産業開発庁

医療技術のグローバルリーダーであるMedtronic（メドトロニック）は、同社のPatient Care Systems（PCS：患者ケアシステム）部門における欧州ソフトウェア開発拠点をアイルランド・ゴールウェイに設立することを発表しました。この拠点は、心臓植込み型医療機器を使用する患者の治療・ケアの向上を目的とした先進的なソフトウェアソリューションの開発を担う、心臓デジタルヘルス分野のグローバル・センター・オブ・エクセレンス（CoE）として機能します。この発表は、アイルランドのMicheal Martin首相の立ち会いのもと、ゴールウェイで行われました。

現在、初期段階として85名の採用を進めており、今後数週間以内に採用説明会の開催も予定しています。さらに、デジタルヘルス分野への継続的な投資を背景に、今後3年間にわたり事業の拡大を見込んでいます。MedtronicのPCS部門は、心臓疾患の診療・治療プロセス全体を通じて、医療従事者と患者を支援するソフトウェアプラットフォームを開発しています。今回、アイルランドでこの開発体制を強化することで、同社のグローバルなソフトウェア開発基盤を拡充するとともに、データとデジタル技術を活用したコネクテッド・ケア・ソリューションの提供をさらに加速していきます。

MedtronicのPCS部門担当バイスプレジデントのAlex Mann氏は、次のように述べています。

「PCSのソフトウェア開発拠点をゴールウェイに開設し、当社のグローバルな開発体制を支える重要な拠点としてスタートできることを大変嬉しく思います。この投資は、アイルランド西部が誇る優れた人材、高いエンジニアリング力、そして産業界・学術界・行政が連携する充実したエコシステムへの当社の強い信頼の表れです。ゴールウェイのPCS拠点は、単に開発拠点を拡充するためのものではありません。心臓医療のさらなる発展を支え、イノベーションを加速するとともに、医療従事者を支援し、世界中の患者の治療成果の向上につながるソフトウェアの開発体制を長期的に強化していくことを目指しています」



アイルランドのMicheal Martin首相は、次のように述べています。

「医療機器およびデジタルヘルス分野におけるアイルランドの世界的な地位は、イノベーションと人材への継続的な投資によって築かれてきました。MedtronicがゴールウェイでPCS部門を拡充することを決定したことは、この地域の優れた人材基盤とインフラへの強い信頼を示すものです。同社は過去40年間にわたり、研究開発への12億ユーロを含め、アイルランドに総額約110億ユーロを投資してきました。今回新たに創出される85名の高度人材を対象とした雇用 は、アイルランド西部の長期的な経済成長を後押しするとともに、地元大学の卒業生をはじめとする地域の人々に新たなキャリアの機会をもたらします。また、この取り組みはアイルランド西部におけるデジタルイノベーションへの戦略的な投資であり、今後3年間にわたるさらなる成長も期待されています」



アイルランド企業・観光・雇用大臣のPeter Burke氏は、次のように述べています。

「Medtronicがゴールウェイに欧州ソフトウェア開発拠点を設立することは、この地域がデジタルヘルス分野における世界有数のイノベーション拠点であることを、あらためて示すものです。今回創出される新たな雇用と今後の事業拡大は、質の高い雇用の創出にとどまらず、アイルランド西部に世界トップレベルの高度デジタル人材を引きつける大きな原動力となるでしょう。ゴールウェイにこの拠点が設立されることを大変喜ばしく思います。地域の優れた生活環境を享受しながら、世界を舞台に活躍できるキャリアを築く機会が、多くの専門人材に提供されます。また、この投資は、着実な成長を続ける地域の医療機器（メドテック）産業エコシステムの強さを示すものでもあります」

アイルランド政府産業開発庁の専務理事Mary Buckleyは次のように述べています。

「今回の発表は、アイルランド西部におけるMedtronicの40年以上にわたる事業展開が新たな段階へと進むことを示すものであり、この地域が誇る優れた人材基盤の強さをあらためて証明するものです。ヘルスケア分野は、アイルランド政府産業開発庁の戦略『Adapt Intelligently』における重要な成長分野の一つであり、アイルランドは医療技術分野における世界有数の拠点として国際的に高く評価されています。Medtronicは、先進的な心臓疾患向けソフトウェア開発の中核拠点としてアイルランドを位置付けています。Medtronicのさらなる成功を心より願うとともに、アイルランド政府産業開発庁は今後もパートナーとして継続的に支援してまいります」

新たなPCS拠点は、Medtronicがゴールウェイおよびウェストミース州で40年以上にわたり築いてきた事業基盤をさらに発展させるものであり、デジタルヘルス分野の強化を目指すアイルランドの国家戦略にも沿った取り組みです。この拠点の拡充により、患者一人ひとりに合わせた、より個別化された先回り型の医療の実現を支える技術開発を推進していきます。同拠点では、医療機器、医療従事者、患者をリアルタイムでつなぐクラウドベースのプラットフォームや臨床向けソフトウェアの開発を担います。



■ アイルランド政府産業開発庁（IDA Ireland）について

アイルランド政府産業開発庁は、アイルランドの産業開発、海外からの直接投資等を推進する目的で設立された政府機関です。日本事務所では、過去50年間にわたり、欧州への進出を検討されている日本企業向けに、立地や人材、税制、優遇措置など各種最新情報の提供のほか、現地視察、進出計画の立案から進出後のサポートまで幅広い支援を行っています。

過去のプレスリリースは、https://www.idaireland.jp/latest-news をご覧ください。