【ロイヤルパークホテル】お盆はホテルで夏祭り！ブッフェ＆縁日を楽しむ夏休みイベントを初開催。

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ロイヤルパークホテル（所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1、総支配人：小澤 幸一）では、2026年8月14日（金）、8月15日（土）の2日間限定で、2F 宴会場にてお盆期間にロイヤルパークホテルの夏祭りを開催いたします。

■ブッフェ会場にかき氷やフライドポテトの屋台も登場！賑やかな雰囲気あふれる「夏祭りブッフェ」

URL：https://www.rph.co.jp/information/jsh8cxlwl

2F 宴会場「有明」では「夏祭りブッフェ」を初開催。

会場内にはかき氷やフライドポテトの屋台が並び、夜店さながらの賑わいをお楽しみいただけます。

ブッフェ台には、爽やかなシークヮーサー風味の海老と水蛸のセビーチェ、ガーリックシュリンプ、五目入り冷やし麺など夏に嬉しいメニューのほか、串焼きや唐揚げ、カニクリームコロッケなどお子様も喜ぶ和洋中折衷のメニューが揃います。

さらに、シェフが目の前で焼き上げるビーフステーキのほか、お好みの具材を選んで仕上げるタコス、フルーツカービングなどライブパフォーマンスもお楽しみいただけます。

ぜひこの機会にご家族やご友人と、ホテルで楽しむ夏祭りをご堪能ください。

■射的やヨーヨー釣り、スーパーボールすくいなど夏祭りの定番人気が勢ぞろい「縁日コーナー」

URL：https://www.rph.co.jp/information/jsh8cxlwl

2Fでは、お祭りで人気の「縁日コーナー」が登場。

小さなお子様も安心してお楽しみいただけるボールプールや、風鈴の絵付け、昔懐かしい玩具体験など大人の方も夢中になれるコーナーもご用意いたします。

縁日券が付いた夏休み宿泊プランも販売いたしますので、涼しいホテルの館内で夏の思い出づくりに、ぜひご家族皆さまでお立ち寄りください。

■夏祭りブッフェ 概要

期 間：2026年8月14日（金）、8月15日（土）

時 間：ランチ 11：30～15：00（L.O.14：30）／ディナー 17：00～20：00（L.O.19：30）

店 舗：2F 宴会場「有明」

料 金：お一人様 10,000円／お子様（4～12歳） 5,000円

※フリードリンク、縁日券2枚付

予 約・問合せ：03-3667-6378（イベント予約専用ダイヤル 受付時間 平日10:00～18:00）

URL：https://www.rph.co.jp/information/jsh8cxlwl

※料金には消費税・サービス料（15%）が含まれます。

■縁日コーナー 概要

期 間：2026年8月14日（金）、8月15日（土）

時 間：11：00～18：00

会 場：2F ロビー・宴会場「春海」

料 金：縁日券 1枚 500円、5枚綴り 2,000円

内 容：射的、ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、

風鈴絵付け、カタヌキ、玩具体験など

問合せ：03-3667-6378

（イベント予約専用ダイヤル 受付時間 平日 10:00～18:00）

URL：https://www.rph.co.jp/information/jsh8cxlwl

※料金には消費税が含まれます。※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

■宿泊プラン（縁日券付） 概要

宿泊期間：2026年8月13日（木）～8月15日（土）

料 金：1室2名様利用時1名料金 スタンダードフロア スタンダードルーム 16,700円～

問 合 せ：03-5641-2958（宿泊営業課 受付時間 9:00～18:00）

URL：https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rphs_nihonbashi&plan_groupcd=ENNCH&form=jp(https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rphs_nihonbashi&plan_groupcd=ENNCH&form=jp)

※料金には縁日券（お一人様5枚綴り）・消費税・サービス料が含まれます。※別途現地にて宿泊税を申し受けます。

ロイヤルパークホテルについて

お客様の幅広いニーズにクオリティの高いサービスをご提供するフルサービス型ホテルとして、1000平方メートル を誇る宴会場、直営レストラン・バーを備え、1989 年に開業。「CHIC TOKYO STAY～粋な街の、意気なおもてなし～」をコンセプトに、新旧が交差する街、東京・日本橋に位置するホテルとして“粋で洗練されたおもてなし”でお客様をお迎えしてまいります。

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1

客 室 数：419室

館内施設：レストラン、バー、宴会場、茶室（耕雲亭）、

チャペル、神殿、ショッピングアーケード、美容室、

理容室、リラクゼーションサロン、写真室、衣裳室、

フラワーショップ、日本庭園など

アクセス：東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅に直結（4番出口）

東京メトロ日比谷線「人形町」駅より徒歩約5分（A2出口）

都営浅草線「人形町」駅より徒歩約8分（A3出口）

URL：https://www.rph.co.jp/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。