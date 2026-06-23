ユニーリサーチ、クラファン5億円を突破した「wena X」を手掛けるaugment AI代表 對馬 哲平氏を招き、「顧客から愛される熱狂的なプロダクトのつくり方」をテーマにしたウェビナーを開催

株式会社プロダクトフォース

ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」を運営する株式会社プロダクトフォース（本社：東京都港区、代表取締役CEO 浜岡 宏樹、以下「プロダクトフォース」）は、ソニー発のスマートウォッチ「wena」事業の立ち上げ人で、現在は新製品「wena X」を手掛けるaugment AI株式会社 代表取締役CEOの對馬 哲平氏を招き、オンラインウェビナー「クラファン5億突破！ソニー発『wena X』に学ぶ、顧客から愛される熱狂的なプロダクトのつくり方」を2026年7月8日(水)16:00～17:00に開催いたします。

開催背景

お申し込みはこちら（無料） :https://unii-research.connpass.com/event/396579/

世の中には多くのプロダクトが存在する中、なぜ一部のプロダクトはユーザーから「圧倒的に愛され、熱狂的な支持」を集めるのでしょうか。

GREEN FUNDINGで5.3億円規模の支援を集め、スタートアップ史上最高額を塗り替えるほどの社会現象的な熱狂を生み出した世界最小スマートウォッチ「wena X」。「お気に入りの腕時計の美しさを損なわない」という唯一無二のコンセプトがいかにして研ぎ澄まされ、ユーザーの心を掴んで離さないプロダクトへと昇華したのか、その裏側には徹底した顧客理解とファンとの共創プロセスがあります。

本ウェビナーでは、ソニー入社1年目で「wena」事業を立ち上げ、現在は独立起業した對馬 哲平氏が登壇。ユーザーから愛されるプロダクトデザインの思考法から、クラウドファンディングやSNSを通じてコアなファンと密に繋がり、共にプロダクトを育てていく方法まで、明日からのモノづくり・プロダクト開発に活かせる「熱狂のメカニズム」を60分で徹底解説いただきます。

ウェビナー概要・講演内容

日時：2026年7月8日(水)16:00～17:00

開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費用：無料

テーマ：クラファン5億突破！ソニー発「wena X」に学ぶ、顧客から愛される熱狂的なプロダクトのつくり方

主な内容（予定アジェンダ）

第1部：講義（20分）

・wenaの製品紹介

・これまでの歴史

・ファンを作る製品開発

第2部：パネルディスカッション（20分）

第3部：Q＆Aセッション（10分）

こんな方におすすめ

- ユーザーから愛される唯一無二のプロダクトを作りたいPM・デザイナー- ファンコミュニティの構築や、熱狂的なファンを巻き込むマーケティング手法を学びたいマーケター- クラウドファンディングやSNSを活用した深い顧客理解、共創型の開発プロセスに関心がある方- ユーザーの「愛着」や「こだわり」を、どのように製品のベネフィットへ落とし込むか知りたい方出演者プロフィール

對馬 哲平（つしま てっぺい）氏

augment AI株式会社 代表取締役CEO

大阪大学修士課程修了後、2014年ソニー入社。入社1年目で「wena」事業を立ち上げ、最年少統括課長として約10年にわたり事業を推進。2025年に商標・特許を継承し、開発チームと共にaugment AIとして独立起業。翌年に発表した新製品「wena X」は、クラウドファンディングでスタートアップ史上最高額となる5.3億円を突破。人間拡張（Augment Humanity）を掲げ、AIによるセンシングとリアルタイム介入プロダクトを開発し、ヘルスケア領域の革新を目指す。

詳細・お申し込みはこちら（無料） :https://unii-research.connpass.com/event/396579/

ユニーリサーチについて

「ユニーリサーチ」は、“最短当日・従来調査コストの10分の1以下”でユーザーリサーチを実施でき、登録企業数・インタビュー調査件数でNo.1※を獲得している国内最大級のダイレクトリサーチプラットフォームです。累計3,600社・86,000件以上のご利用をいただいており、「オンラインインタビュー」、「アンケート」、「訪問調査」、「会場調査」、「ホームユーステスト」と様々なリサーチニーズに幅広く対応しております。

公式サイト：https://unii-research.com/business

※コンシューマー向けセルフインタビュー調査サービスの年間インタビュー調査件数（調査期間：2024年9月～2025年8月）、ユニーク登録企業数（調査期間：2025年8月末時点）、（株）東京商工リサーチ調べ

株式会社プロダクトフォース 会社概要

会社名：株式会社プロダクトフォース

代表者：代表取締役CEO 浜岡 宏樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

設立：2023年1月

事業内容：ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」の開発・運営

コーポレートサイト：https://productforce.co.jp