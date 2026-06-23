ココナッツがふわっと香る、この時期だけの特別な味わい「チョイス＜ココナッツ＞」7月7日(火)より期間限定で新発売

森永製菓株式会社

チョイス＜ココナッツ＞

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、森永ビスケット「チョイス」から「チョイス＜ココナッツ＞」を7月7日(火)より期間限定で発売いたします。

「チョイス＜ココナッツ＞」は、ふわっと香るココナッツと、チョイスらしいバターのコクが楽しめるサクサク食感のビスケットです。ココナッツミルクパウダーを使用し、軽やかな香りと味わいに仕立てました。パッケージにはココナッツのシズルをあしらい、夏らしい爽やかな雰囲気を表現しています。アイスティーやアイスコーヒーなどの冷たい飲み物とともに、季節感あふれるティータイムをお楽しみいただけます。

夏にうれしい味わいの「チョイス＜ココナッツ＞」の発売により、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

■商品特長

ふわっと香るココナッツと、チョイスらしいバターのコクが相性抜群のサクサクビスケット

ココナッツミルクパウダー使用

■商品概要

商品名：チョイス＜ココナッツ＞

内容量：14枚

発売日：2026年7月7日(火)～無くなり次第終了

発売地区：全国／全ルート

ターゲット：30～40代女性