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【2026年7月4日（土）オンライン】「学習塾」から「一生支援企業」へ京進（4735）投資家向けIRセミナー
過去最高売上更新を支える「成長戦略」と「事業転換」を社長が語る
株式会社京進（本社：京都府京都市、代表取締役社長：立木康之、証券コード：4735）は、2026年7月4日（土）にオンラインで開催されるログミーファイナンス主催の「第138回 個人投資家向けIRセミナー」に登壇することをお知らせいたします。当日は、代表取締役社長の立木が登壇し、当社の多角化戦略の全貌や、事業間シナジー創出による収益力向上、そして新たな株主還元方針など、持続的な企業価値の最大化に向けたシナリオを、個人投資家の皆さまへ直接ご説明いたします。
■「学習塾の会社」からのアップデート。教育ノウハウを核に、全ての世代を支える「一生支援企業」へ
当社は今年で創業51年を迎えました。長年培った学習塾の教育ノウハウと信頼を核に、保育、介護、語学教育、キャリア支援など、人の一生のあらゆるステージに寄り添う「一生支援企業」へと事業ポートフォリオ転換を進めています。現在では介護・保育事業が売上高の過半を占める最大の柱となっております。
本セミナーでは、学習塾事業で培ったブランド力の活用や、DX・AI戦略による現場の生産性向上といった「グループシナジー」について、具体的な事例を交えてご説明いたします。さらに、中長期的に安定配当を継続するための新たな株主還元方針（下限配当5円の設定）や、資本コストを意識した経営についても解説し、株主の皆さまに安心して保有していただける企業としての姿をお伝えいたします。
セミナーはプレゼンテーションに加え、投資家の方からの疑問にお答えする「質疑応答」を含め50分間です。ライブ配信中は、ZoomのQ&A欄からリアルタイムに質問を受け付けておりますので、直接ご質問をいただけます。日頃より当社を応援してくださっている皆さまはもちろん、中長期的な視点で当社への投資をご検討中の皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
【開催概要】
■セミナー名：上場企業6社のプレゼン+質疑応答「個人投資家向けIRセミナー」
■日時：2026年7月4日（土） 15:50〜16:40 の50分間
※オンラインイベントは11:00〜17:00
■会場：オンライン（Zoomウェビナー配信）
■参加費： 無料（事前予約制）
■主催： ログミーファイナンス
■セミナー参加方法：特設サイト内の「視聴予約」よりご予約ください。
https://kysn.jp/kRePD
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,195名（連結2026年2月末現在）
サービス事業所数：490カ所（2026年4月1日現在。保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。「ステキな大人が増える未来をつくる」をグループビジョンに掲げ、教育と人の一生を支える事業を通じて、社会課題の解決と持続的な企業価値の向上を目指しています。
関連リンク
申込み・詳細
https://kysn.jp/kRePD
株式会社京進（本社：京都府京都市、代表取締役社長：立木康之、証券コード：4735）は、2026年7月4日（土）にオンラインで開催されるログミーファイナンス主催の「第138回 個人投資家向けIRセミナー」に登壇することをお知らせいたします。当日は、代表取締役社長の立木が登壇し、当社の多角化戦略の全貌や、事業間シナジー創出による収益力向上、そして新たな株主還元方針など、持続的な企業価値の最大化に向けたシナリオを、個人投資家の皆さまへ直接ご説明いたします。
当社は今年で創業51年を迎えました。長年培った学習塾の教育ノウハウと信頼を核に、保育、介護、語学教育、キャリア支援など、人の一生のあらゆるステージに寄り添う「一生支援企業」へと事業ポートフォリオ転換を進めています。現在では介護・保育事業が売上高の過半を占める最大の柱となっております。
本セミナーでは、学習塾事業で培ったブランド力の活用や、DX・AI戦略による現場の生産性向上といった「グループシナジー」について、具体的な事例を交えてご説明いたします。さらに、中長期的に安定配当を継続するための新たな株主還元方針（下限配当5円の設定）や、資本コストを意識した経営についても解説し、株主の皆さまに安心して保有していただける企業としての姿をお伝えいたします。
セミナーはプレゼンテーションに加え、投資家の方からの疑問にお答えする「質疑応答」を含め50分間です。ライブ配信中は、ZoomのQ&A欄からリアルタイムに質問を受け付けておりますので、直接ご質問をいただけます。日頃より当社を応援してくださっている皆さまはもちろん、中長期的な視点で当社への投資をご検討中の皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
【開催概要】
■セミナー名：上場企業6社のプレゼン+質疑応答「個人投資家向けIRセミナー」
■日時：2026年7月4日（土） 15:50〜16:40 の50分間
※オンラインイベントは11:00〜17:00
■会場：オンライン（Zoomウェビナー配信）
■参加費： 無料（事前予約制）
■主催： ログミーファイナンス
■セミナー参加方法：特設サイト内の「視聴予約」よりご予約ください。
https://kysn.jp/kRePD
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,195名（連結2026年2月末現在）
サービス事業所数：490カ所（2026年4月1日現在。保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。「ステキな大人が増える未来をつくる」をグループビジョンに掲げ、教育と人の一生を支える事業を通じて、社会課題の解決と持続的な企業価値の向上を目指しています。
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https://kysn.jp/kRePD