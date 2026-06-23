株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、土木工事会社・建設関連事業者に向けたM&A・事業承継の相談窓口「土木工事M&A総合センター」を開設しました。

対象は、土木一式工事、道路工事、舗装工事、造成工事、上下水道工事、河川・護岸工事、外構工事、公共工事、民間造成、重機・車両を保有する土木工事会社など、土木工事関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

土木工事M&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://doboku-ma-center.jp/

■開設の背景

土木工事業界では、経営者の高齢化、後継者不在、現場代理人・施工管理技士・重機オペレーターの採用難、建設業許可や経営事項審査、公共工事の入札資格、元請・協力会社との関係維持など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

土木工事会社の価値は、決算書だけでは判断できません。建設業許可、経審点数、入札参加資格、技術者体制、工事成績、工事台帳、現場別粗利、重機・車両、受注残、協力会社網、金融機関や保証会社との関係まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

土木工事M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、土木工事業界の許可・技術者・入札・重機・工事管理の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

土木工事M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■土木工事会社のM&Aで整理すべき論点

土木工事会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「建設業許可、技術者、公共工事の入札資格、重機・車両、元請・協力会社、現場品質をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・土木一式、舗装、造成、上下水道、河川・護岸、外構、道路維持、法面、解体・産廃関連などの対応領域

・建設業許可、土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事業、管工事業等の許可業種と更新時期

・主任技術者、監理技術者、1級・2級土木施工管理技士、現場代理人、重機オペレーター、職長の体制

・経営事項審査、公共工事の入札参加資格、格付、工事成績、完成工事高、受注実績、指名停止の有無

・工事台帳、実行予算、出来高、未成工事支出金、材料費、外注費、労務費、現場別粗利、赤字現場の発生理由

・元請、下請、自治体、ゼネコン、建設会社、管理会社、協力会社、処分場、資材会社との関係性

・バックホウ、ダンプ、ローラー、測量機器、工具、車両、機械台帳、リース・ローン残高、整備状況、資材置場

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：土木工事M&A総合センター

URL：https://doboku-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：土木一式工事、道路工事、舗装工事、造成工事、上下水道工事、河川・護岸工事、外構工事、公共工事、民間造成、重機・車両を保有する土木工事会社など

特徴：土木工事業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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