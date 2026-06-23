舶用尿素水(AUS 40)市場が今注目される3つの理由：成長ドライバーを徹底分析 Global Reports
舶用尿素水(AUS 40)世界総市場規模
舶用尿素水（AUS 40）は、船舶用選択触媒還元（SCR）システムに使用される高純度尿素溶液であり、主に窒素酸化物（NOx）排出量を低減するための環境対応型燃料添加剤です。尿素濃度は約40％に調整されており、ディーゼルエンジンの排ガス処理工程においてアンモニアを生成し、NOxを無害な窒素と水に分解します。国際海事機関（IMO）の排出規制強化に伴い、船舶の環境対応技術として需要が拡大しております。
図. 舶用尿素水(AUS 40)の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353306/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353306/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル舶用尿素水(AUS 40)のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
舶用尿素水（AUS 40）市場：IMO排出規制強化下におけるSCR脱硝ソリューションの成長分析
キーワード：舶用尿素水（AUS 40）、SCR脱硝技術、NOx排出規制、海運環境対応燃料、尿素水サプライチェーン
舶用尿素水（AUS 40）市場は、国際海運における脱炭素化および大気汚染物質排出規制の強化を背景に、構造的な拡大局面にあります。Global Reportsによると、世界市場規模は2025年の6億500万米ドルから2032年には9億8,000万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは7.2％と予測されております。舶用尿素水（AUS 40）はSCR（選択触媒還元）脱硝システムに不可欠な反応物質として位置付けられ、NOx排出削減およびIMO規制適合の中核ソリューションとして採用が拡大しております。
舶用尿素水（AUS 40）とSCR脱硝技術の制度的需要拡大
舶用尿素水（AUS 40）は40％濃度の高純度尿素水溶液であり、主にディーゼル船舶のSCRシステムにおいてアンモニアを生成し、窒素酸化物（NOx）を無害な窒素と水へ分解する役割を担っております。2025年時点で世界の海運業界はIMOの硫黄規制およびNOx排出基準の強化に直面しており、環境対応技術としてのSCR導入が急速に進展しております。
特に中・高出力船舶ではSCRの搭載率が上昇しており、舶用尿素水（AUS 40）は排出コンプライアンスを満たすための必須消耗材として需要が構造的に増加しております。
市場規模・供給構造と海運燃料転換の進展
舶用尿素水（AUS 40）の世界市場では、2025年の販売量が約K MT規模に拡大し、供給能力と需要のバランス調整が重要課題となっております。市場は欧州、北米、アジア太平洋の主要海運拠点を中心に成長しており、特に中国、日本、韓国が主要消費地域として高いシェアを占めております。
直近6か月では、港湾インフラにおけるSCR補給ネットワークの整備が進展し、バルク供給から分散型補給モデルへの移行が加速しております。また、船舶運航会社では長期供給契約の締結が増加し、価格変動リスクのヘッジが重要な経営課題となっております。
サプライチェーン構造とコスト変動リスク
舶用尿素水（AUS 40）の供給構造は、上流の尿素・アンモニア製造から中流の精製・希釈工程、下流の海運燃料供給まで一体化されたバリューチェーンで構成されております。特に尿素原料価格および天然ガスコストの変動が、最終製品価格に直接影響を与える構造となっております。
2025年の米国関税政策再編は、化学品および海運関連燃料の国際取引構造にも影響を及ぼし、地域ごとの供給再配置が進行しております。これにより、欧州とアジア間のサプライチェーン最適化および在庫管理戦略の高度化が求められております。
舶用尿素水（AUS 40）は、船舶用選択触媒還元（SCR）システムに使用される高純度尿素溶液であり、主に窒素酸化物（NOx）排出量を低減するための環境対応型燃料添加剤です。尿素濃度は約40％に調整されており、ディーゼルエンジンの排ガス処理工程においてアンモニアを生成し、NOxを無害な窒素と水に分解します。国際海事機関（IMO）の排出規制強化に伴い、船舶の環境対応技術として需要が拡大しております。
図. 舶用尿素水(AUS 40)の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353306/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル舶用尿素水(AUS 40)のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
舶用尿素水（AUS 40）市場：IMO排出規制強化下におけるSCR脱硝ソリューションの成長分析
キーワード：舶用尿素水（AUS 40）、SCR脱硝技術、NOx排出規制、海運環境対応燃料、尿素水サプライチェーン
舶用尿素水（AUS 40）市場は、国際海運における脱炭素化および大気汚染物質排出規制の強化を背景に、構造的な拡大局面にあります。Global Reportsによると、世界市場規模は2025年の6億500万米ドルから2032年には9億8,000万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは7.2％と予測されております。舶用尿素水（AUS 40）はSCR（選択触媒還元）脱硝システムに不可欠な反応物質として位置付けられ、NOx排出削減およびIMO規制適合の中核ソリューションとして採用が拡大しております。
舶用尿素水（AUS 40）とSCR脱硝技術の制度的需要拡大
舶用尿素水（AUS 40）は40％濃度の高純度尿素水溶液であり、主にディーゼル船舶のSCRシステムにおいてアンモニアを生成し、窒素酸化物（NOx）を無害な窒素と水へ分解する役割を担っております。2025年時点で世界の海運業界はIMOの硫黄規制およびNOx排出基準の強化に直面しており、環境対応技術としてのSCR導入が急速に進展しております。
特に中・高出力船舶ではSCRの搭載率が上昇しており、舶用尿素水（AUS 40）は排出コンプライアンスを満たすための必須消耗材として需要が構造的に増加しております。
市場規模・供給構造と海運燃料転換の進展
舶用尿素水（AUS 40）の世界市場では、2025年の販売量が約K MT規模に拡大し、供給能力と需要のバランス調整が重要課題となっております。市場は欧州、北米、アジア太平洋の主要海運拠点を中心に成長しており、特に中国、日本、韓国が主要消費地域として高いシェアを占めております。
直近6か月では、港湾インフラにおけるSCR補給ネットワークの整備が進展し、バルク供給から分散型補給モデルへの移行が加速しております。また、船舶運航会社では長期供給契約の締結が増加し、価格変動リスクのヘッジが重要な経営課題となっております。
サプライチェーン構造とコスト変動リスク
舶用尿素水（AUS 40）の供給構造は、上流の尿素・アンモニア製造から中流の精製・希釈工程、下流の海運燃料供給まで一体化されたバリューチェーンで構成されております。特に尿素原料価格および天然ガスコストの変動が、最終製品価格に直接影響を与える構造となっております。
2025年の米国関税政策再編は、化学品および海運関連燃料の国際取引構造にも影響を及ぼし、地域ごとの供給再配置が進行しております。これにより、欧州とアジア間のサプライチェーン最適化および在庫管理戦略の高度化が求められております。