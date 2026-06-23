結合NdFeB粉末専門分野の競争戦略：競争激化の中で成長する企業条件とは
結合NdFeB粉末世界総市場規模
結合NdFeB粉末は、ネオジム（Nd）、鉄（Fe）、ホウ素（B）を主成分とする高性能磁性材料粉末です。主に樹脂やゴムと混合して成形されるボンド磁石の原料として使用されます。優れた磁気特性と成形自由度を兼ね備えており、小型モーター、センサー、電子機器、自動車部品など幅広い分野で採用されています。近年はEVや産業機器の高性能化に伴い、その需要が拡大しています。
図. 結合NdFeB粉末の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353303/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353303/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル結合NdFeB粉末のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
結合NdFeB粉末市場：EV・風力発電・精密機器向け高性能磁性材料の成長分析
キーワード：結合NdFeB粉末、ボンドNdFeB磁粉、希土類磁性材料、新エネルギー車モーター、高性能永久磁石
結合NdFeB粉末市場は、希土類磁性材料分野における中核セグメントとして、電動化・軽量化・高効率化の潮流を背景に着実な成長を示しております。Global Reportsによると、世界市場規模は2025年の11億3,200万米ドルから2032年には19億7,000万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは8.2％と予測されております。結合NdFeB粉末は高性能永久磁石の基礎材料として、新エネルギー車モーター、風力発電、産業オートメーションおよび精密機器分野に広く採用されており、特にボンドNdFeB磁粉としての応用拡大が市場成長を牽引しております。
結合NdFeB粉末の市場構造は、上流の希土類金属（Nd、Pr）、鉄粉、ホウ素粉、ポリマーバインダーに依存しつつ、粉末冶金および射出成形プロセスによって高度に最適化されております。2025年の世界販売量は約11,200トン、平均販売価格は1トン当たり約95,000米ドル、総生産能力は約13,500トンに達しております。下流では新エネルギー車駆動モーターが最大需要を占め、続いて風力発電機、家電、精密機器が主要用途となっており、材料効率と成形自由度の高さが採用拡大の要因となっております。
結合NdFeB粉末業界は高度に資源依存型であり、希土類価格変動および供給安定性が収益構造を左右しております。2025年の米国関税政策の再調整はグローバル供給網の再編を促進し、地域分散型サプライチェーン構築の重要性が一層高まっております。競争環境ではTDK、Proterial、JL MAGなどが市場を牽引し、日本企業は高耐熱・高安定プロセスで優位性を維持し、中国企業は希土類一貫供給とコスト競争力でシェア拡大を進めております。
直近6か月では、EV向け高効率駆動モーターやロボティクス用途における小型高トルク磁石需要が顕著に増加しており、結合NdFeB粉末の高エネルギー積化・低重希土類化技術への投資が加速しております。また、AIサーバー冷却モーターやドローン駆動システムなど新興アプリケーションの拡大により、用途多様化が進展しております。加えて、焼結NdFeBからボンドNdFeB磁粉への置換は、複雑形状対応と材料利用効率の観点から中長期的な構造変化を促しております。
今後の結合NdFeB粉末市場は、単なる供給能力競争から、高性能配合技術、希土類使用効率、製品信頼性およびカスタマイズ対応力を軸とした競争構造へ移行すると見込まれます。特に新エネルギー車、産業ロボット、精密駆動システム分野においては需要の持続的拡大が期待されており、希土類資源統合型企業および高性能磁性材料技術を有する企業が中長期的な競争優位を確立すると考えられます。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら
https://www.globalreports.jp/reports/241143/bonded-ndfeb-magnetic-powder
会社概要
Global Reportsは、世界各地の産業情報を統合し、企業の意思決定を支える精度の高い市場インテリジェンスを提供しています。市場規模、シェア、競争環境、供給網、価格動向、技術トレンドを多角的に分析し、将来予測まで一貫して提示することで、クライアントの成長戦略とリスク管理に直結する信頼性の高い洞察をお届けします。
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結合NdFeB粉末は、ネオジム（Nd）、鉄（Fe）、ホウ素（B）を主成分とする高性能磁性材料粉末です。主に樹脂やゴムと混合して成形されるボンド磁石の原料として使用されます。優れた磁気特性と成形自由度を兼ね備えており、小型モーター、センサー、電子機器、自動車部品など幅広い分野で採用されています。近年はEVや産業機器の高性能化に伴い、その需要が拡大しています。
図. 結合NdFeB粉末の製品画像
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結合NdFeB粉末市場：EV・風力発電・精密機器向け高性能磁性材料の成長分析
キーワード：結合NdFeB粉末、ボンドNdFeB磁粉、希土類磁性材料、新エネルギー車モーター、高性能永久磁石
結合NdFeB粉末市場は、希土類磁性材料分野における中核セグメントとして、電動化・軽量化・高効率化の潮流を背景に着実な成長を示しております。Global Reportsによると、世界市場規模は2025年の11億3,200万米ドルから2032年には19億7,000万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは8.2％と予測されております。結合NdFeB粉末は高性能永久磁石の基礎材料として、新エネルギー車モーター、風力発電、産業オートメーションおよび精密機器分野に広く採用されており、特にボンドNdFeB磁粉としての応用拡大が市場成長を牽引しております。
結合NdFeB粉末の市場構造は、上流の希土類金属（Nd、Pr）、鉄粉、ホウ素粉、ポリマーバインダーに依存しつつ、粉末冶金および射出成形プロセスによって高度に最適化されております。2025年の世界販売量は約11,200トン、平均販売価格は1トン当たり約95,000米ドル、総生産能力は約13,500トンに達しております。下流では新エネルギー車駆動モーターが最大需要を占め、続いて風力発電機、家電、精密機器が主要用途となっており、材料効率と成形自由度の高さが採用拡大の要因となっております。
結合NdFeB粉末業界は高度に資源依存型であり、希土類価格変動および供給安定性が収益構造を左右しております。2025年の米国関税政策の再調整はグローバル供給網の再編を促進し、地域分散型サプライチェーン構築の重要性が一層高まっております。競争環境ではTDK、Proterial、JL MAGなどが市場を牽引し、日本企業は高耐熱・高安定プロセスで優位性を維持し、中国企業は希土類一貫供給とコスト競争力でシェア拡大を進めております。
直近6か月では、EV向け高効率駆動モーターやロボティクス用途における小型高トルク磁石需要が顕著に増加しており、結合NdFeB粉末の高エネルギー積化・低重希土類化技術への投資が加速しております。また、AIサーバー冷却モーターやドローン駆動システムなど新興アプリケーションの拡大により、用途多様化が進展しております。加えて、焼結NdFeBからボンドNdFeB磁粉への置換は、複雑形状対応と材料利用効率の観点から中長期的な構造変化を促しております。
今後の結合NdFeB粉末市場は、単なる供給能力競争から、高性能配合技術、希土類使用効率、製品信頼性およびカスタマイズ対応力を軸とした競争構造へ移行すると見込まれます。特に新エネルギー車、産業ロボット、精密駆動システム分野においては需要の持続的拡大が期待されており、希土類資源統合型企業および高性能磁性材料技術を有する企業が中長期的な競争優位を確立すると考えられます。
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