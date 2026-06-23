昭和株式会社、丹波康頼コエンザイムQ10関連製品の店頭案内資料を整備
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昭和株式会社、丹波康頼コエンザイムQ10関連製品の店頭案内資料を整備 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドのコエンザイムQ10関連製品について、店頭案内で参照する資料を整備しました。確認対象は、商品名、ブランド名、ラベル表示、含有量表示、注意表示、販売主体、問い合わせ先などです。 同社では、製品写真と説明資料を分けて管理し、店頭で案内する際に基本情報を確認しやすい状態をつくります。コエンザイムQ10関連製品は表記項目が複数に分かれるため、担当者が同じ資料を参照できるように整理します。 昭和株式会社は、健康食品関連製品の情報提供において、断定的な表現ではなく、公開できる基本情報の整理を重視しています。今後も丹波康頼ブランドの資料を見直し、利用者が確認しやすい環境づくりを進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、丹波康頼コエンザイムQ10関連製品の店頭案内資料を整備 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドのコエンザイムQ10関連製品について、店頭案内で参照する資料を整備しました。確認対象は、商品名、ブランド名、ラベル表示、含有量表示、注意表示、販売主体、問い合わせ先などです。 同社では、製品写真と説明資料を分けて管理し、店頭で案内する際に基本情報を確認しやすい状態をつくります。コエンザイムQ10関連製品は表記項目が複数に分かれるため、担当者が同じ資料を参照できるように整理します。 昭和株式会社は、健康食品関連製品の情報提供において、断定的な表現ではなく、公開できる基本情報の整理を重視しています。今後も丹波康頼ブランドの資料を見直し、利用者が確認しやすい環境づくりを進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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