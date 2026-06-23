2026年冷却ファン市場レポート：市場規模・見通し・次期産業戦略- 年平均成長率（CAGR）3.55％で安定成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、グローバル冷却ファン市場は2025年に139.9億米ドル規模に達した。
2032年には179.8億米ドルに拡大すると予測されている。
2026年から2032年までの年平均成長率(CAGR)は3.55%と見込まれる。
2025時点で上位5社の市場シェアは約29%であり、一定の上位企業は存在するものの、極端な寡占市場ではない。
冷却ファンは、空気の流れを作り出し、電子機器や機械装置の内部にこもった熱を外部に排出するための熱対策部品である。ただの回転する羽根ではなく、過熱による性能低下や部品の劣化、突然の故障を防ぐ、重要な保護装置でもある。ノートパソコンの中、産業用制御盤、車両のエンジン周辺など、さまざまな環境で使われており、目立たない場所でありながら、システムの信頼性を支えている。適切な冷却ファンを選ぶことで、機器の寿命を延ばし、安定した動作を維持し、稼働停止時間を減らすことができる。もし過熱による故障や効率の低下、保守費用の増加といった問題に直面しているなら、冷却ファンの導入や見直しは、最も簡単で効果的な改善策の一つだと考えられる。
市場規模と今後5年予測：熱対策需要が底堅く牽引
冷却ファン市場は、機器の高密度化と安全性要求を背景に着実に拡大する成熟成長型の市場である。LP Informationの最新レポート「世界冷却ファン市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/582122/cooling-fan）によると、2025年のグローバル市場規模は139.9億米ドルに達しており、2026年から2032年の予測期間には年平均3.55%で成長すると見込まれる。2032年には市場規模が179.8億米ドルに達する見通しである。
成長の背景には、電子機器の発熱密度上昇、産業設備の連続稼働化、自動車・通信・サーバー関連機器の熱管理需要がある。冷却ファンはシステム安定性を左右する基礎部品であるため、景気変動の影響を受けつつも更新需要が発生しやすい。今後は、低騒音・省エネ・長寿命、そして制御機能との一体化が、成長の質を左右する要素になる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353286/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353286/images/bodyimage2】
主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、世界の主要製造業者には、Ebm-papst、ZIEHL Abegg、Delta Group、AVC、SUNON、NMB、DENSO、SANYO DENKI、SPAL Automotive、Nidec Corporationなどが含まれる。2025年時点で、世界トップ5企業は売上ベースで約29.0%の市場シェアを占めていた。上位企業群は一定の技術力、顧客基盤、生産能力を有するものの、市場全体を支配するほどの集中度には至っていない。
地域別には、中国、北米、欧州、日本に製造業者が集中しており、とりわけ中国は世界最大の生産地域とされる。北米と欧州はその後に続く重要生産地域であり、高付加価値用途や産業向け需要を支えている。市場構造としては、グローバル大手が標準化・高性能化を主導する一方、用途別・地域別の中堅サプライヤーも競争力を維持する梯隊型の競争環境である。
このため、価格競争だけでなく、納期対応、品質安定性、認証対応、カスタム設計力がサプライヤー選定の重要条件となる。特にサーバー、自動車、医療機器、産業制御盤などでは、ファンの故障がシステム停止に直結しやすい。
主要企業の動向
2026年3月、SUNONは商業・住宅用途向けのグリーン EC Fanなどの新製品を発表した。これにより、SUNONは次世代冷却技術への狙いがうかがえる。
2032年には179.8億米ドルに拡大すると予測されている。
2026年から2032年までの年平均成長率(CAGR)は3.55%と見込まれる。
2025時点で上位5社の市場シェアは約29%であり、一定の上位企業は存在するものの、極端な寡占市場ではない。
冷却ファンは、空気の流れを作り出し、電子機器や機械装置の内部にこもった熱を外部に排出するための熱対策部品である。ただの回転する羽根ではなく、過熱による性能低下や部品の劣化、突然の故障を防ぐ、重要な保護装置でもある。ノートパソコンの中、産業用制御盤、車両のエンジン周辺など、さまざまな環境で使われており、目立たない場所でありながら、システムの信頼性を支えている。適切な冷却ファンを選ぶことで、機器の寿命を延ばし、安定した動作を維持し、稼働停止時間を減らすことができる。もし過熱による故障や効率の低下、保守費用の増加といった問題に直面しているなら、冷却ファンの導入や見直しは、最も簡単で効果的な改善策の一つだと考えられる。
市場規模と今後5年予測：熱対策需要が底堅く牽引
冷却ファン市場は、機器の高密度化と安全性要求を背景に着実に拡大する成熟成長型の市場である。LP Informationの最新レポート「世界冷却ファン市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/582122/cooling-fan）によると、2025年のグローバル市場規模は139.9億米ドルに達しており、2026年から2032年の予測期間には年平均3.55%で成長すると見込まれる。2032年には市場規模が179.8億米ドルに達する見通しである。
成長の背景には、電子機器の発熱密度上昇、産業設備の連続稼働化、自動車・通信・サーバー関連機器の熱管理需要がある。冷却ファンはシステム安定性を左右する基礎部品であるため、景気変動の影響を受けつつも更新需要が発生しやすい。今後は、低騒音・省エネ・長寿命、そして制御機能との一体化が、成長の質を左右する要素になる。
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主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、世界の主要製造業者には、Ebm-papst、ZIEHL Abegg、Delta Group、AVC、SUNON、NMB、DENSO、SANYO DENKI、SPAL Automotive、Nidec Corporationなどが含まれる。2025年時点で、世界トップ5企業は売上ベースで約29.0%の市場シェアを占めていた。上位企業群は一定の技術力、顧客基盤、生産能力を有するものの、市場全体を支配するほどの集中度には至っていない。
地域別には、中国、北米、欧州、日本に製造業者が集中しており、とりわけ中国は世界最大の生産地域とされる。北米と欧州はその後に続く重要生産地域であり、高付加価値用途や産業向け需要を支えている。市場構造としては、グローバル大手が標準化・高性能化を主導する一方、用途別・地域別の中堅サプライヤーも競争力を維持する梯隊型の競争環境である。
このため、価格競争だけでなく、納期対応、品質安定性、認証対応、カスタム設計力がサプライヤー選定の重要条件となる。特にサーバー、自動車、医療機器、産業制御盤などでは、ファンの故障がシステム停止に直結しやすい。
主要企業の動向
2026年3月、SUNONは商業・住宅用途向けのグリーン EC Fanなどの新製品を発表した。これにより、SUNONは次世代冷却技術への狙いがうかがえる。