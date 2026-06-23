がん幹細胞市場、2035年に73億米ドル規模へ拡大｜CAGR 11.92％が示す次世代がん治療・再生医療・創薬研究の成長機会

がん幹細胞市場、2035年に73億米ドル規模へ拡大｜CAGR 11.92％が示す次世代がん治療・再生医療・創薬研究の成長機会