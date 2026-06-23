がん幹細胞市場、2035年に73億米ドル規模へ拡大｜CAGR 11.92％が示す次世代がん治療・再生医療・創薬研究の成長機会
がん幹細胞市場は、2025年に24億米ドルと評価され、2035年には73億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）は11.92％に達する見込みです。この急成長は、がん幹細胞が腫瘍形成、再発、薬剤耐性に深く関与していることが科学的に認識されるようになった結果であり、次世代のがん治療の重要な標的として注目されています。特に、従来の化学療法や放射線療法では克服できなかった耐性や再発の根本原因を解明し、抑制するための新規アプローチが研究開発の中心となっています。
革新的治療法の台頭と市場成長の背景
近年、がん幹細胞を標的としたシグナル伝達経路阻害剤やナノ粒子を用いた治療法、単一細胞シーケンシング技術などの革新が進展し、CSCに対する精密医療の開発が加速しています。これにより、がん幹細胞の自己複製能力や多様な細胞への分化能を抑制し、再発のリスクを低減することが可能となってきました。米国国立がん研究所（NCI）や各国の研究機関による資金提供と科学的注目の高まりが、2023年から2024年にかけて市場の成長を強力に後押ししています。
【 無料サンプル 】
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市場を牽引する要因：再発と薬剤耐性の理解
がん幹細胞が腫瘍発生、転移、従来治療への耐性に重要な役割を果たすという認識が高まる中、CSCを標的とした新規抗がん治療法への需要が急増しています。特に、再発を防ぎ、薬剤耐性を克服することを目的とした標的療法の開発が進行しており、市場の成長を強く牽引しています。これには、低分子阻害剤、抗体療法、細胞療法など、多角的なアプローチが含まれます。
技術的制約：単離と特性解析の難しさ
一方で、がん幹細胞は腫瘍内でごく少数しか存在せず、単離や特性解析には高度な技術が必要です。また、がん種横断的に汎用可能な表面マーカーの不足が、前臨床研究や標的療法の開発を複雑にしています。『Frontiers in Oncology』誌（2024年2月）によれば、CSCマーカーの不均一性と確立された分離プロトコルの欠如が臨床応用における主要な障害であり、この課題が市場成長の一部を制約しています。
成長機会：標的療法と革新的アッセイ
市場は、CSCを特異的に除去する高選択性の標的療法と、CSCの同定・機能解析を支援する革新的アッセイ開発により、持続的な成長機会を享受しています。最新の研究では、単一細胞シーケンシングと高度イメージング技術を活用したCSCの精密解析により、創薬プロセスが加速しています。2024年のAACR年次総会では、侵攻性の高いがんにおける幹細胞特性の経路を標的とする新規薬剤の前臨床データが発表され、臨床応用への期待が高まっています。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
● AbbVie, Inc.
● Merck KGaA
● Bionomics
● Lonza
● The Menarini Group
● Miltenyi Biotec
● PromoCell GmbH
● MacroGenics, Inc.
● OncoMed Pharmaceuticals, Inc.
● FUJIFILM Irvine Scientific
● STEMCELL Technologies.
● Sino Biological, Inc.
● Lineage Cell Therapeutics, Inc.
市場セグメント別分析：がん種と治療ニーズ
がんの種類別では、肺がんセグメントが市場を牽引すると予測されます。米国では2023年に約23万8,340件の新規肺がん症例が報告され、非小細胞肺がん（NSCLC）の治療においてモノクローナル抗体との併用療法がFDA承認を取得しています。この高い罹患率と新規治療の導入は、肺がん領域におけるCSC市場の成長を後押ししています。
革新的治療法の台頭と市場成長の背景
近年、がん幹細胞を標的としたシグナル伝達経路阻害剤やナノ粒子を用いた治療法、単一細胞シーケンシング技術などの革新が進展し、CSCに対する精密医療の開発が加速しています。これにより、がん幹細胞の自己複製能力や多様な細胞への分化能を抑制し、再発のリスクを低減することが可能となってきました。米国国立がん研究所（NCI）や各国の研究機関による資金提供と科学的注目の高まりが、2023年から2024年にかけて市場の成長を強力に後押ししています。
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市場を牽引する要因：再発と薬剤耐性の理解
がん幹細胞が腫瘍発生、転移、従来治療への耐性に重要な役割を果たすという認識が高まる中、CSCを標的とした新規抗がん治療法への需要が急増しています。特に、再発を防ぎ、薬剤耐性を克服することを目的とした標的療法の開発が進行しており、市場の成長を強く牽引しています。これには、低分子阻害剤、抗体療法、細胞療法など、多角的なアプローチが含まれます。
技術的制約：単離と特性解析の難しさ
一方で、がん幹細胞は腫瘍内でごく少数しか存在せず、単離や特性解析には高度な技術が必要です。また、がん種横断的に汎用可能な表面マーカーの不足が、前臨床研究や標的療法の開発を複雑にしています。『Frontiers in Oncology』誌（2024年2月）によれば、CSCマーカーの不均一性と確立された分離プロトコルの欠如が臨床応用における主要な障害であり、この課題が市場成長の一部を制約しています。
成長機会：標的療法と革新的アッセイ
市場は、CSCを特異的に除去する高選択性の標的療法と、CSCの同定・機能解析を支援する革新的アッセイ開発により、持続的な成長機会を享受しています。最新の研究では、単一細胞シーケンシングと高度イメージング技術を活用したCSCの精密解析により、創薬プロセスが加速しています。2024年のAACR年次総会では、侵攻性の高いがんにおける幹細胞特性の経路を標的とする新規薬剤の前臨床データが発表され、臨床応用への期待が高まっています。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
● AbbVie, Inc.
● Merck KGaA
● Bionomics
● Lonza
● The Menarini Group
● Miltenyi Biotec
● PromoCell GmbH
● MacroGenics, Inc.
● OncoMed Pharmaceuticals, Inc.
● FUJIFILM Irvine Scientific
● STEMCELL Technologies.
● Sino Biological, Inc.
● Lineage Cell Therapeutics, Inc.
市場セグメント別分析：がん種と治療ニーズ
がんの種類別では、肺がんセグメントが市場を牽引すると予測されます。米国では2023年に約23万8,340件の新規肺がん症例が報告され、非小細胞肺がん（NSCLC）の治療においてモノクローナル抗体との併用療法がFDA承認を取得しています。この高い罹患率と新規治療の導入は、肺がん領域におけるCSC市場の成長を後押ししています。