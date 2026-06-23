応援購入サイト「Makuake」目標金額100％達成！『ふるさとグルメてらす～夏酒まつり～』チケット好評販売中 -おかちまちパンダ広場（台東区）にて、2026年7月18日から20日に開催-
株式会社インターン（本社：東京都中央区、代表取締役：半澤洋）は、ご当地グルメイベント『ふるさとグルメてらす～夏酒まつり～』の先行販売サイトの一つである応援購入サービス「Makuake」において、プロジェクトの目標金額を100％達成しました。現在、割引率の高い人気チケットは残りわずかとなっており、数量限定で販売を続けています。同イベントは、2026年7月18日から3日間、おかちまちパンダ広場（東京都台東区）にて開催し、全国の16酒蔵（64銘柄以上）、ご当地グルメ8店舗が集結します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353288/images/bodyimage1】
■応援購入サービス「Makuake」の目標金額100％達成！
「ふるさとグルメてらす」は”日本各地の「らしさ」をエンタメ化し、人の心が満たされる場所をつくり続ける”ことをミッションとしたご当地グルメイベントです。今回の「夏酒まつり」では、応援購入サービス「Makuake」にてチケットの先行販売を行い、プロジェクト開始後、多くの支援を受け、目標金額の100％を達成しました。
また、早期購入特典として用意した割引率の高い人気チケットは残りわずかです。
・Makuakeでの応援購入はこちらから（7月17日まで）：https://www.makuake.com/project/furusatogourmetteracce202607/
＜開催概要＞
【主催】 御徒町駅南口商店会
【協力企業・団体】松坂屋上野店
【企画・運営】 株式会社インターン
【開催日時】
2026年7月18日（土）12:00～20:00
2026年7月19日（日）12:00～20:00
2026年7月20日（月・祝）12:00～19:00
※当日券の地酒チケット販売：各日終了30分前まで／グルメ販売：各日終了15分前まで
【出店数】 16酒造、ご当地グルメ8店舗、縁日
【場所】 おかちまちパンダ広場（東京都台東区上野3-26）
【入場料】 無料（日本酒：チケット制／ご当地グルメ：キャッシュオン）
【公式HP】 https://furusato-gourmet-terrace.com/
【公式Instagram】https://www.instagram.com/furusato.gourmet.terrace
＜酒造スタンプラリーを開催＞
会場にて各酒造を巡るスタンプラリーを開催します。
景品は10酒造制覇／16酒造制覇の2段階でご用意しています。
・10酒造制覇：おちょこ、枡など、日本酒好きにうれしい定番アイテム
・16酒造制覇：オリジナルTシャツや前掛けなど、より豪華な酒造グッズ
※景品の数には限りがあります。あらかじめご了承ください。
※10酒造で景品交換した場合、スタンプラリーはリセットされ、1からスタンプを貯めていただく形になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353288/images/bodyimage2】
＜参加酒造について＞
■岩手県
岩手銘醸株式会社、株式会社紫波酒造店、泉金ホールディングス株式会社
■山形県
株式会社六歌仙、米鶴酒造株式会社
■秋田県
千歳盛酒造株式会社
■福島県
株式会社矢澤酒造店、有限会社渡辺酒造本店
■栃木県
天鷹酒造株式会社
■神奈川県
黄金井酒造株式会社
■静岡県
花の舞酒造株式会社、富士正酒造株式会社
■三重県
伊藤酒造株式会社
■愛媛県
水口酒造株式会社
■徳島県
株式会社三芳菊酒造
■佐賀県
幸姫酒造株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353288/images/bodyimage3】
＜ご当地グルメについて＞
下記のほかにも日本酒に合うグルメが多数登場する予定です。
■青森県
三陸イカ焼き、桜姫の焼鳥
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353288/images/bodyimage1】
■応援購入サービス「Makuake」の目標金額100％達成！
「ふるさとグルメてらす」は”日本各地の「らしさ」をエンタメ化し、人の心が満たされる場所をつくり続ける”ことをミッションとしたご当地グルメイベントです。今回の「夏酒まつり」では、応援購入サービス「Makuake」にてチケットの先行販売を行い、プロジェクト開始後、多くの支援を受け、目標金額の100％を達成しました。
また、早期購入特典として用意した割引率の高い人気チケットは残りわずかです。
・Makuakeでの応援購入はこちらから（7月17日まで）：https://www.makuake.com/project/furusatogourmetteracce202607/
＜開催概要＞
【主催】 御徒町駅南口商店会
【協力企業・団体】松坂屋上野店
【企画・運営】 株式会社インターン
【開催日時】
2026年7月18日（土）12:00～20:00
2026年7月19日（日）12:00～20:00
2026年7月20日（月・祝）12:00～19:00
※当日券の地酒チケット販売：各日終了30分前まで／グルメ販売：各日終了15分前まで
【出店数】 16酒造、ご当地グルメ8店舗、縁日
【場所】 おかちまちパンダ広場（東京都台東区上野3-26）
【入場料】 無料（日本酒：チケット制／ご当地グルメ：キャッシュオン）
【公式HP】 https://furusato-gourmet-terrace.com/
【公式Instagram】https://www.instagram.com/furusato.gourmet.terrace
＜酒造スタンプラリーを開催＞
会場にて各酒造を巡るスタンプラリーを開催します。
景品は10酒造制覇／16酒造制覇の2段階でご用意しています。
・10酒造制覇：おちょこ、枡など、日本酒好きにうれしい定番アイテム
・16酒造制覇：オリジナルTシャツや前掛けなど、より豪華な酒造グッズ
※景品の数には限りがあります。あらかじめご了承ください。
※10酒造で景品交換した場合、スタンプラリーはリセットされ、1からスタンプを貯めていただく形になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353288/images/bodyimage2】
＜参加酒造について＞
■岩手県
岩手銘醸株式会社、株式会社紫波酒造店、泉金ホールディングス株式会社
■山形県
株式会社六歌仙、米鶴酒造株式会社
■秋田県
千歳盛酒造株式会社
■福島県
株式会社矢澤酒造店、有限会社渡辺酒造本店
■栃木県
天鷹酒造株式会社
■神奈川県
黄金井酒造株式会社
■静岡県
花の舞酒造株式会社、富士正酒造株式会社
■三重県
伊藤酒造株式会社
■愛媛県
水口酒造株式会社
■徳島県
株式会社三芳菊酒造
■佐賀県
幸姫酒造株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353288/images/bodyimage3】
＜ご当地グルメについて＞
下記のほかにも日本酒に合うグルメが多数登場する予定です。
■青森県
三陸イカ焼き、桜姫の焼鳥