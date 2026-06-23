Z世代に人気沸騰中！「うさおじょ＆あざにゃん」初のコラボカフェスタンドが代々木上原「SENMARU FRUITS SELECT」にて6/25(木)より開催！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がエージェント提携するクリエイターminecoが描く人気キャラクター「うさおじょ＆あざにゃん」。この度、コラボカフェスタンドが、2026年6月25日(木)より開催されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353294/images/bodyimage1】
フルーツ専門店「SENMARU FRUITS SELECT」とコラボし、新鮮なフルーツをふんだんに使用したおしゃれなコラボメニューが登場。さらに、描き下ろしイラストを使用した限定コラボグッズも多数ラインナップ。コラボメニューやグッズご購入時には特典もご用意しており、ここでしか出会えない「うさおじょ＆あざにゃん」の世界をお楽しみいただけます。
■コラボメニュー・グッズ・ノベルティ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353294/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353294/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353294/images/bodyimage4】
■開催概要
【開催期間】
2026年6月25日(木)～2026年7月26日(日) ※水曜定休
【営業時間】
11：00～19：00
【開催店舗】
SENMARU FRUITS SELECT 代々木上原
住所：〒151-0064 東京都渋谷区上原1丁目21-8
【その他】
※フルーツの仕入れ状況により、使用フルーツが変更になる場合がございます。
※商品、特典は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※店舗の営業状況により、内容が変更となる場合がございます。最新情報は店舗公式SNSをご確認ください。
■SENMARU FRUITS SELECT 公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/fruitsselect_senmaru/
X（旧Twitter）：https://x.com/senmarufruits
■「うさおじょ＆あざにゃん」について
着ぐるみ界のアイドル「うさぎお嬢さま」と「あざとにゃんこさま」(ハード)
今日もときめきとかわいいをお届け中♪
X（旧Twitter） https://x.com/usaanyaofficial
Instagram https://www.instagram.com/usaanya_official/
クリエイター：mineco（https://x.com/mineco_usaanya）
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はXやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
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フルーツ専門店「SENMARU FRUITS SELECT」とコラボし、新鮮なフルーツをふんだんに使用したおしゃれなコラボメニューが登場。さらに、描き下ろしイラストを使用した限定コラボグッズも多数ラインナップ。コラボメニューやグッズご購入時には特典もご用意しており、ここでしか出会えない「うさおじょ＆あざにゃん」の世界をお楽しみいただけます。
■コラボメニュー・グッズ・ノベルティ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353294/images/bodyimage2】
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■開催概要
【開催期間】
2026年6月25日(木)～2026年7月26日(日) ※水曜定休
【営業時間】
11：00～19：00
【開催店舗】
SENMARU FRUITS SELECT 代々木上原
住所：〒151-0064 東京都渋谷区上原1丁目21-8
【その他】
※フルーツの仕入れ状況により、使用フルーツが変更になる場合がございます。
※商品、特典は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※店舗の営業状況により、内容が変更となる場合がございます。最新情報は店舗公式SNSをご確認ください。
■SENMARU FRUITS SELECT 公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/fruitsselect_senmaru/
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■「うさおじょ＆あざにゃん」について
着ぐるみ界のアイドル「うさぎお嬢さま」と「あざとにゃんこさま」(ハード)
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クリエイター：mineco（https://x.com/mineco_usaanya）
■エイノバ(Anova,Inc.)について
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《本件に関するお問い合わせ先》
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Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
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